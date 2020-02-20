Британия похитила бесценные сокровища

Правительство Греции заявило, что выход Великобритании из ЕС обязывает Лондон вернуть мраморы Элгина и другие шедевры древнегреческого искусства, вывезенные из Афин в XIX веке и выставленные сейчас в Британском музее. Кому в этом споре должна симпатизировать Россия?