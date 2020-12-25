Зеленский как последний президент Украины Коронавирус-мутант из Британии Медики рапортуют о новых штаммах коронавируса из Британии, ЮАР и Нигерии. Якобы они более опасны и контагиозны, то есть заразны. На этом фоне многие страны, включая Россию, полностью прервали авиасообщение с Великобританией. Стоит ли ждать более смертоносного издания пандемии?

