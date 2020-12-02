Украинцы прозрели Запад «продал и предал» Грузию Грузинская оппозиция обвинила послов Германии, Франции и США в «предательстве» и «продажности». Ранее в Грузии прошли выборы. Сторонники Саакашвили, которого воспринимают в России как ставленника западных стран, их проиграли и теперь готовы взбунтоваться.

