Киргизам предложили отказаться от русского Латвия попросила Россию о помощи В Латвии скандал – министерство сообщения обратилось к Москве с просьбой остановить падение транзитного грузопотока, которое угрожает латвийской экономике. Латвийским чиновникам пришлось оправдываться за то, что попросили помощи у «врага». Как нужно относиться к таким просьбам?

