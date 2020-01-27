От чего умирает молодежь

В середине января в Пензе скончалась 26-летняя актриса Марина Рузавина – у нее оторвался тромб. Годом ранее из-за острой сердечной недостаточности ушел из жизни 35-летний рэпер Децл. Нередко можно встретить новости о молодых людях, скончавшихся во сне. Медики всего мира ведут статистику причин молодежной смертности – и в разных странах они могут разниться.