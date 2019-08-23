Как европейские страны торговали территориями

США хотят вернуться к давно, казалось бы, забытой практике покупок чужих территорий. Причем скандал вокруг Гренландии развернулся нешуточный – датчане уже объявили, что Дональд Трамп «сошел с ума». Хотя история показывает, что ничего необычного в идее президента США нет.