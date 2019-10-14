Как Россия планирует осваивать Луну

Одно из предприятий Роскосмоса хочет в 2028 году доставить к Луне базу, места на которой сдавать для туристов за 10-30 млн долларов. В самой госкорпорации пока о лунном туризме не говорили, сосредоточившись, видимо, на основных целях освоения спутника.