Украину сделали надсмотрщиком за россиянами в Париже

Эксперты: Жесткие требования МОК к спортсменам из России вредят духу олимпийского движения

Tекст: Андрей Резчиков

Выступление на международных турнирах без флага и гимна является унижением для атлетов, а функционеров, призывающих к лишению национальных символов, не должно быть в спорте. Об этом в субботу на заседании конгресса Международной ассоциации бокса (IBA) заявил глава организации Умар Кремлев. «Выступать без флага и гимна – унижение для спортсмена, этого не должно быть», – сказал Кремлев.

Он уточнил, что российские спортсмены не должны соглашаться на участие в Олимпиаде на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). «Сколько человек сейчас проходят на Игры, восемь? Рекомендую не унижаться. Как можно отказаться от страны? Это как отказаться от собственной матери», – цитирует Кремлева ТАСС.

Такого же мнения придерживается генсекретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. «Решение просто неприятно, это обезличивание. Боксеры объявили, что в нейтральном статусе выступать не будут», – сказала она.

В пятницу МОК допустил россиян до участия в Олимпиаде в Париже летом 2024 года в нейтральном статусе и при соблюдении нескольких условий. Россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии отказано тем, кто активно поддерживает военные действия, связан с армией или силовыми структурами. В аккредитации отказано всем официальным лицам, запрещена демонстрация российской и белорусской символики.

Россиянам и белорусам запретили участвовать в международных соревнованиях после начала СВО в 2022 году. Но в марте этого года МОК выпустил первый набор рекомендаций для международных спортивных федераций, что позволило спортсменам вернуться к соревнованиям на определенных условиях. Из 4,6 тыс. атлетов со всего мира, прошедших квалификацию на игры в Париже, которые откроются 26 июля, только восемь россиян и трое белорусов.

Глава российского Минспорта Олег Матыцин охарактеризовал условия допуска как дискриминационные. «Нас ограничивали не раз, мы 40 лет не участвовали в Олимпийских играх. Участие в Олимпиаде – мечта спортсмена. Но условия дискриминационные, идут вразрез со спортивными принципами», – пояснил министр.

Чиновник добавил, что действия МОК вредят самим Олимпиадам, а не российскому спорту. «Подход абсолютно неприемлемый», – заключил Матыцин.

В свою очередь депутат Госдумы Амир Хамитов назвал требование МОК оскорбительным и нелепым. По его словам, спортсмены не должны выглядеть как люди «без рода и племени». «Почему к ним такое непозволительное отношение? Не устаю повторять, что спорт должен быть вне политики – это один из базовых олимпийских принципов. Но, видимо, для спортивных чиновников есть более важные критерии для принятия подобных решений», – сказал депутат РИА «Новости».

В спортивной среде предупредили, что тем, кто решится поехать в Париж, придется выступать под психологическим давлением при неоднозначном судействе. Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников признался, что при нынешних критериях допуска не сможет поехать на Олимпийские игры. «Хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не мог», – сказал Колесников в эфире «Матч ТВ».

В национальном олимпийском комитете (НОК) Украины пообещали следить за соблюдением россиянами условий нейтральности и возможными злоупотреблениями. Глава НОК Вадим Гутцайт раскритиковал допуск россиян к Играм, напомнив о том, что «почти год совместно со странами-партнерами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято». «Несмотря на все приложенные усилия, наш голос не был услышан», – посетовал Гутцайт.

По мнению экспертов, россиянам следует отказаться от участия в Летней Олимпиаде. «Решение МОК было ожидаемым, потому что нынешнее руководство Международного олимпийского комитета контролируется США и Великобританией», – отмечает политолог Максим Жаров.

Решение российских спортсменов принять условия МОК будет зависеть от «грамотности поведения наших спортивных чиновников», добавляет эксперт. «Стоит не угрожать, а разъяснять, что без флага и гимна авторитет спортсмена может упасть. Но до Олимпиады еще достаточно много времени, может, как говорится, утечь немало воды. Поэтому невозможно однозначно сказать, захотят ли наши спортсмены участвовать в этих Играх», – добавил собеседник.

«Я до последнего поддерживал наших атлетов, потому что им нужно зарабатывать, век спортсменов очень короток. Но в нынешней ситуации ехать в Париж не следует, это будет означать пережить унижение. В МОК не осталось духа олимпийского движения. России и дружественным ей странам надо всерьез задуматься о создании параллельной системы, как это было с Играми доброй воли после бойкота США и других западных стран Олимпийских Игр в Москве в 1980 году», – считает Дмитрий Аграновский, член центра содействия международной защите, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры».

По мнению собеседника, оправдать свое участие в предстоящей Олимпиаде интересами России нельзя, однако запретить в частном порядке участвовать в соревнованиях власти не могут, «но это уже будут не наши спортсмены».

«Я принципиально не буду смотреть эти Игры, потому что болеть не за кого.

Обстоятельства изменились, на нас пытаются давить, в том числе через олимпийское движение, поэтому мы должны проявить твердость. Советский Союз завоевал право сильного везде – на поле боя и в спорте. И Россия тоже сейчас завоевывает такое право, поэтому выступление наших спортсменов под нейтральным флагом не будет способствовать укреплению РФ в качестве полиса силы», – добавил адвокат.

Жаров убежден, что МОК, принимая решение о допуске россиян, не учитывал позицию Украины. «От Киева не зависит ровным счетом ничего. Если Украина заявляет, что ей поручена функция надсмотрщика за российскими спортсменами в Париже, то она делает это не по собственной инициативе, а по воле а Запада. Нужно доходчиво разъяснять нашим спортсменам, что травля будет в любом случае, если даже они согласятся на нейтральный статус и сделают соответствующие политические заявления. Поэтому пусть подумают, надо ли участвовать в Олимпиаде, которая не стоит ломаного гроша в плане наград. Все эти медали практически обесценены», – убежден эксперт.

Аграновский согласен, что «Украина, как верный сателлит США, проводит их политику». «Они мыслят категориями даже не холодной войны, а времен замшелого маккартизма. США хотят унизить нас тем, что поручают Украине надзирать за нами. Но для нас это смешно после того, как для всех стало совершенно очевидно, что Украина проигрывает на поле боя и ничто не может ее спасти. На самом деле они унижают только себя, мы это переживем, а Олимпийское движение будет трансформировано», – уверен Аграновский.