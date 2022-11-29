У России нашлись представители на чемпионате мира в Катаре

Запад сделал все, чтобы изгнать Россию с чемпионата мира по футболу, проходящего в эти дни в Катаре. Российской сборной на турнире действительно нет, однако полностью эта блокада не удалась. Россию не де-юре, но де-факто представляют здесь не только болельщики, но и спортсмены. Каким образом и кто именно?

На чемпионате мира по футболу в Катаре сыграны первые два тура. Командам осталось провести по одному матчу в группе, и для большинства эти матчи будут решающими.

Чемпионат получается на редкость упорным – пока что лишь две команды потеряли все шансы на выход из группы. Первой была хозяйка чемпионата сборная Катара (и это безусловный антирекорд), а второй – сборная Канады, тренер которой пообещал «поиметь» команду Хорватии и в ответ получил разгром 1:4.

Наиболее уверенно по игре и по результату пока выглядят действующие чемпионы мира французы, испанцы и, конечно, бразильцы. Именно их букмекеры считают главными фаворитами (так было и до начала турнира). Кстати, испанцы еще теоретически могут не выйти из своей группы – там ситуация очень запутанная из-за нестабильной игры Японии. После невероятной победы над Германией «самураи» вдруг уступили Коста-Рике.

Зато уже в плей-офф сборная Португалии – Криштиану Роналду и его товарищи одержали две победы над Ганой и Уругваем, а сам Рон забил пока один гол с пенальти. В игре с уругвайцами Криштиану вроде бы забил второй, но гол в итоге записали на его партнера Бруну Фернандеша.

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Заочное соперничество Роналду с Месси продолжается – у Лионеля уже два гола на мундиале. Правда, капитана Аргентины наверняка больше заботят командные дела – «альбиселесте», сенсационно уступившей в первом туре Саудовской Аравии, предстоит решающий матч с Польшей, где наконец разыгрался Роберт Левандовски.

Кстати, болельщики сборной Мексики обвинили Месси в неуважении и даже оскорблении своей страны – на видео из раздевалки аргентинцев после победы над мексиканцами рядом с Лео на полу валялась футболка соперника, и в какой-то момент Месси наступил на нее ногой.

Известный мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес даже написал в соцсетях: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю Бога, чтобы я не наткнулся на него!» Впрочем, горячему боксеру быстро объяснили, что в раздевалках футболисты всегда бросают всю форму на пол, чтобы ее потом стирали.

Несмотря на то что сборную России самым наглым образом выкинули из борьбы за путевку в Катар, чемпионат без россиян не остался. Прежде всего, речь о Гаэле Ондуа, футболисте сборной Камеруна, у которого есть российский паспорт.

Гаэль – воспитанник московского «Локомотива», переехал из Камеруна в Россию в девять лет, выступал также за ЦСКА и «Анжи», а сейчас играет в Германии. Парень считает нашу страну второй родиной, поэтому на бутсах у него флаги Камеруна и России. Футболист получает много негативных откликов в соцсетях, но не собирается менять бутсы.

В Катар приехали также и болельщики из России, которые, в частности, посетили вчерашний матч Сербия – Камерун. Некоторые из них приехали поддержать именно Гаэля Ондуа и даже подарили ему хоккейную форму сборной России, но большинство россиян все-таки решили поболеть за Сербию. На трибуне сербских болельщиков даже появился флаг, на котором объединены флаги России и Сербии с надписью: «Одни цвета, одна вера». Сам матч, кстати, получился невероятным – Сербия вела 3:1, но позволила Камеруну сравнять счет и добиться ничьей 3:3.

Помимо футбольных болельщиков, из России в Катар наверняка приехали также любители фигурного катания. Ведь в дни чемпионата в Дохе пройдут сразу два ледовых шоу.

По приглашению организаторов Государственный балет на льду Санкт-Петербурга ежедневно до 1 декабря в фан-зоне дает «Лебединое озеро». С 1 по 10 декабря его заменит шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» с участием олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Затем до окончания чемпионата продолжится «Лебединое озеро». Так что количество поклонников по всему миру у российских фигуристов наверняка прибавится.

Естественно, крупнейший и самый популярный турнир планеты не обходится без скандалов. Продолжают шуметь сторонники радужных цветов и капитанских повязок One Love в поддержку ЛГБТ, которым запретили демонстрацию этих знаков. Во время матча Португалия – Уругвай на поле выбежал фанат, который пытался привлечь внимание сразу к нескольким темам. В руках у него был радужный флаг, а на майке была надпись в поддержку угнетаемых иранских женщин.

Иранская тема возникла на ЧМ-2022 неспроста. Сборная США в соцсетях опубликовала таблицу своей группы B, и на флаге Ирана (эта сборная в той же группе) не оказалось эмблемы Исламской Республики – только зеленая, белая и красная полосы.

В сборной США объяснили, что такое изображение было опубликовано, чтобы оказать «поддержку иранским женщинам, которые ведут борьбу за соблюдение базовых прав человека». В ответ Федерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США аж на 10 матчей (странно, что, например, не на 100).

CNN сообщила об угрозах семьям футболистов тюремным заключением и пытками, если игроки не будут себя «правильно вести» перед встречей с Америкой. Якобы десятки офицеров Корпуса стражей исламской революции ведут наблюдение за игроками. Футболистам запрещено покидать расположение сборной и встречаться с иностранцами.

Кроме того, СМИ сообщают о жалобах иранских болельщиц на слежку со стороны собственных спецслужб. Женщинам в Иране запрещено посещать футбольные матчи, а в Катаре такого запрета нет, и многие иранки опасаются возможных последствий.

Все это, конечно, в том числе подогревает интерес к матчу США – Иран, который состоится во вторник вечером в 22:00. Эта игра пройдет в одно время со встречей другой пары из группы B Англия – Уэльс. Все четыре команды еще могут пройти дальше. Чуть раньше, в 18:00, судьбу двух путевок в плей-офф из группы А решат Нидерланды (на 99% выйдут), Эквадор и Сенегал (эти две команды сойдутся между собой). Катар, напомним, уже гостеприимно вылетел.

Чемпионат мира сейчас в самом разгаре. Групповой турнир продлится до пятницы 2 декабря, а уже 3 декабря начнется стадия плей-офф. Напомним, что чемпионат будет проходить до 18 декабря – именно в этот день состоится финал.