У России нашлись представители на чемпионате мира в Катаре

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29 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 14:34  |  vz.ru
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Европейской промышленности предсказали годы упадка

Европейские эксперты предупреждают ЕС о нескольких годах упадка Eliot Blondet/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Ее ждет еще минимум два тяжелых года. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны. Куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Как Сталин впервые поздравил Красную армию с победой над гитлеровцами

56-я армия в боях за Ростов mil.ru
Принято считать, что первым крупным успехом Красной армии во время Великой Отечественной стала победа в битве за Москву. Однако еще раньше, 29 ноября 1941 года, советские войска достигли стратегической победы. Они смогли отбить у гитлеровцев Ростов-на-Дону и тем самым сорвать планы германского командования по вторжению на Кавказ в начале 1942 года. Как этого удалось добиться?  Подробности...
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Выход США из НАТО не решит проблем России

США – это чуть меньше четверти бюджета секретариата НАТО и 70% военных ресурсов альянса в целом NATO/flickr
Если США покинут НАТО, НАТО станет безопасно для России – и это принесет на Украину мир. Таково мнение Брюса Фейна – влиятельного политолога, работавшего на Белый дом при президенте Рейгане, когда отношения наших стран удалось вывести из тяжелого кризиса. Теперь не удастся. По крайней мере, не путем выхода США из НАТО, хотя он и стал бы губительным для альянса.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Русских хотят заставить чувствовать себя виноватыми

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев. Подробности...

Запрет Гарри Поттера не имеет ничего общего с христианскими ценностями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием. Подробности...
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Кадровая политика Байдена начала работать против демократов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику. Подробности...
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Массовые протесты в Китае: главное

Жена Зеленского и жизнь во тьме

Выход США из НАТО: миф или шанс?

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Насколько надежным союзником России является Казахстан?
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    У России нашлись представители на чемпионате мира в Катаре

    Гаэль Ондуа (слева) – игрок сборной Камеруна с российским гражданством
    		   29 ноября 2022, 13:00
    Фото: Manu Fernandez/AP/ТАСС
    Текст: Руслан Бакаев

    Запад сделал все, чтобы изгнать Россию с чемпионата мира по футболу, проходящего в эти дни в Катаре. Российской сборной на турнире действительно нет, однако полностью эта блокада не удалась. Россию не де-юре, но де-факто представляют здесь не только болельщики, но и спортсмены. Каким образом и кто именно?

    На чемпионате мира по футболу в Катаре сыграны первые два тура. Командам осталось провести по одному матчу в группе, и для большинства эти матчи будут решающими.

    Чемпионат получается на редкость упорным – пока что лишь две команды потеряли все шансы на выход из группы. Первой была хозяйка чемпионата сборная Катара (и это безусловный антирекорд), а второй – сборная Канады, тренер которой пообещал «поиметь» команду Хорватии и в ответ получил разгром 1:4.

    Наиболее уверенно по игре и по результату пока выглядят действующие чемпионы мира французы, испанцы и, конечно, бразильцы. Именно их букмекеры считают главными фаворитами (так было и до начала турнира). Кстати, испанцы еще теоретически могут не выйти из своей группы – там ситуация очень запутанная из-за нестабильной игры Японии. После невероятной победы над Германией «самураи» вдруг уступили Коста-Рике.

    Зато уже в плей-офф сборная Португалии – Криштиану Роналду и его товарищи одержали две победы над Ганой и Уругваем, а сам Рон забил пока один гол с пенальти. В игре с уругвайцами Криштиану вроде бы забил второй, но гол в итоге записали на его партнера Бруну Фернандеша.

    Заочное соперничество Роналду с Месси продолжается – у Лионеля уже два гола на мундиале. Правда, капитана Аргентины наверняка больше заботят командные дела – «альбиселесте», сенсационно уступившей в первом туре Саудовской Аравии, предстоит решающий матч с Польшей, где наконец разыгрался Роберт Левандовски.

    Кстати, болельщики сборной Мексики обвинили Месси в неуважении и даже оскорблении своей страны – на видео из раздевалки аргентинцев после победы над мексиканцами рядом с Лео на полу валялась футболка соперника, и в какой-то момент Месси наступил на нее ногой.

    Известный мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес даже написал в соцсетях: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю Бога, чтобы я не наткнулся на него!» Впрочем, горячему боксеру быстро объяснили, что в раздевалках футболисты всегда бросают всю форму на пол, чтобы ее потом стирали.

    Несмотря на то что сборную России самым наглым образом выкинули из борьбы за путевку в Катар, чемпионат без россиян не остался. Прежде всего, речь о Гаэле Ондуа, футболисте сборной Камеруна, у которого есть российский паспорт.

    Гаэль – воспитанник московского «Локомотива», переехал из Камеруна в Россию в девять лет, выступал также за ЦСКА и «Анжи», а сейчас играет в Германии. Парень считает нашу страну второй родиной, поэтому на бутсах у него флаги Камеруна и России. Футболист получает много негативных откликов в соцсетях, но не собирается менять бутсы.

    В Катар приехали также и болельщики из России, которые, в частности, посетили вчерашний матч Сербия – Камерун. Некоторые из них приехали поддержать именно Гаэля Ондуа и даже подарили ему хоккейную форму сборной России, но большинство россиян все-таки решили поболеть за Сербию. На трибуне сербских болельщиков даже появился флаг, на котором объединены флаги России и Сербии с надписью: «Одни цвета, одна вера». Сам матч, кстати, получился невероятным – Сербия вела 3:1, но позволила Камеруну сравнять счет и добиться ничьей 3:3.

    Помимо футбольных болельщиков, из России в Катар наверняка приехали также любители фигурного катания. Ведь в дни чемпионата в Дохе пройдут сразу два ледовых шоу.

    По приглашению организаторов Государственный балет на льду Санкт-Петербурга ежедневно до 1 декабря в фан-зоне дает «Лебединое озеро». С 1 по 10 декабря его заменит шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» с участием олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Затем до окончания чемпионата продолжится «Лебединое озеро». Так что количество поклонников по всему миру у российских фигуристов наверняка прибавится.

    Естественно, крупнейший и самый популярный турнир планеты не обходится без скандалов. Продолжают шуметь сторонники радужных цветов и капитанских повязок One Love в поддержку ЛГБТ, которым запретили демонстрацию этих знаков. Во время матча Португалия – Уругвай на поле выбежал фанат, который пытался привлечь внимание сразу к нескольким темам. В руках у него был радужный флаг, а на майке была надпись в поддержку угнетаемых иранских женщин.

    Иранская тема возникла на ЧМ-2022 неспроста. Сборная США в соцсетях опубликовала таблицу своей группы B, и на флаге Ирана (эта сборная в той же группе) не оказалось эмблемы Исламской Республики – только зеленая, белая и красная полосы.

    В сборной США объяснили, что такое изображение было опубликовано, чтобы оказать «поддержку иранским женщинам, которые ведут борьбу за соблюдение базовых прав человека». В ответ Федерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США аж на 10 матчей (странно, что, например, не на 100).

    CNN сообщила об угрозах семьям футболистов тюремным заключением и пытками, если игроки не будут себя «правильно вести» перед встречей с Америкой. Якобы десятки офицеров Корпуса стражей исламской революции ведут наблюдение за игроками. Футболистам запрещено покидать расположение сборной и встречаться с иностранцами.

    Кроме того, СМИ сообщают о жалобах иранских болельщиц на слежку со стороны собственных спецслужб. Женщинам в Иране запрещено посещать футбольные матчи, а в Катаре такого запрета нет, и многие иранки опасаются возможных последствий.

    Все это, конечно, в том числе подогревает интерес к матчу США – Иран, который состоится во вторник вечером в 22:00. Эта игра пройдет в одно время со встречей другой пары из группы B Англия – Уэльс. Все четыре команды еще могут пройти дальше. Чуть раньше, в 18:00, судьбу двух путевок в плей-офф из группы А решат Нидерланды (на 99% выйдут), Эквадор и Сенегал (эти две команды сойдутся между собой). Катар, напомним, уже гостеприимно вылетел.

    Чемпионат мира сейчас в самом разгаре. Групповой турнир продлится до пятницы 2 декабря, а уже 3 декабря начнется стадия плей-офф. Напомним, что чемпионат будет проходить до 18 декабря – именно в этот день состоится финал.


     
     
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