Какие новые системы РЭБ нужны российским войскам

Tекст: Никита Миронов

В Минобороны России по решению министра Андрея Белоусова создадут отдельное учреждение, где будут проводить военно-научные исследования в области развития систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и «строительства войск РЭБ».

«До последнего времени учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений Минобороны России. Создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов, а также ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для скорейшей их поставки в войска», – говорится в сообщении ведомства.

Эксперты полагают, что новый научный центр создают именно сейчас, потому что системы РЭБ постепенно теряют свою эффективность в качестве инструментов подавления БПЛА противника. В частности, одной из главных проблем стали беспилотники на оптоволокне. «Они практически бесшумные, управляются через кабель и нынешними системами РЭБ их в принципе подавить невозможно», – поясняет газете ВЗГЛЯД военный эксперт, директор музей ПВО Юрий Кнутов.

Кроме того, противник все чаще использует БПЛА, способные быстро менять частоты связи и управления. Как пояснил эксперт, противник сканирует частоты, понимает, какие именно из них глушат наши РЭБ – быстро переключает на свободные. Средства РЭБ порою не успевают их «закрыть». Не говоря уж о том, что зачастую ВСУ используют нестандартные частоты. Они управляют дронами на частотах от 2.1 до 2.9 ГГц, а передача видеосигнала с них идет на частотах от 4 до 4.5 ГГц и от 5.8 до 7 ГГц. В итоге большинство традиционных систем РЭБ становятся неэффективны.

Проблемы не только в технологии, но и в качестве изготовления. Средства РЭБ стали массовым продуктом, который производится в том числе т.н. гаражным ВПК, умельцами-кустарями, которые затем поставляют свою продукцию в воинские части. Контроля за качеством изготовления таких аппаратов нет. Можно встретить сообщения о том, что самая частая проблема подобных средств РЭБ – быстрый перегрев устройства и короткие замыкания. Нередко заявленная мощность устройства не соответствует реальной.

«Сейчас системы РЭБ для российской армии делают множество предприятий ВПК, между собою никак не связанные. В итоге мы не опережаем, а постоянно догоняем противника, пытаясь с помощью усовершенствования систем РЭБ отреагировать на его новшества в сфере БПЛА. А это провальная стратегия. Чтобы победить, нужно работать на опережение: меча еще нет, а щит уже готов», – пояснил Кнутов. Иначе говоря, отсутствуют единые стандарты и технологии изготовления систем радиоэлектронной борьбы. Новый научный центр призван не только разработать новые системы РЭБ, но и стандартизировать производство имеющихся.

Повышение эффективности средств РЭБ напрашивается и по другим причинам. Так, британская The Financial Times сообщает: США до конца года планируют поставить ВСУ 33 тысячи «ударных комплектов» ИИ-дронов. Их изготовит специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта американо-немецкая компания Auterion. В публикации отмечается, что БПЛА с искусственным интеллектом, способные самоорганизовываться при проведении атаки, «могут вывести идущую на Украине войну дронов на новый уровень».

«На новом этапе войны дронов группы беспилотных аппаратов используют ИИ для самостоятельной координации действий при атаке вражеских позиций. Такие группы называют «роем», и их появление – очень важный момент» – цитирует FT гендиректора Auterion Лоренца Майера.

«Эта технология позволит резко сократить количество дроноводов, которых ВСУ сейчас крайне не хватает. Рой дронов может доставить нашим вооруженным силам большие неприятности, и мы должны заранее давать ответ в виде усовершенствования системы РЭБ. Для этого, в частности, и нужен новый научный центр»,

– считает Юрий Кнутов.

Стоит напомнить, что средства радиоэлектронной борьбы предназначены не только и даже не столько для борьбы с беспилотниками противника. Есть и другие средства поражения, в том числе морские, с которыми необходимо бороться подобными инструментами. И прежде всего, БЭКи, надводные безэкипажные катера, которыми ВСУ пытаются атаковать российские объекты на Черном море.

«Сейчас их уничтожают по старинке: ракетами и пулеметами. Но эффективнее, конечно, использовать средства РЭБ: сбивать БЭКи с курса», – пояснил эксперт.

Возможно, одним из поводов к созданию нового научного центра стал военный парад в Пекине 3 сентября, где Китай продемонстрировал свои новейшие РЭБ-разработки. В частности, на параде показали пять видов вооружений, которые, по словам комментатора парада, «могут проводить разведку на всех частотах и обеспечивать точное подавление целей, обороняться от авиационных и космических ударов, разрушать сети противника».

Кроме того, китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) разработала и так называемую «лучевую пушку», способную полностью отключать электричество на площади не менее 10 тысяч квадратных метров. По сути, это тоже средство РЭБ, но куда более мощное. Вот и у нас должно появиться что-то подобное.

«В России создали похожее оружие – систему «Алабуга». Но если ее до сих пор не применили, значит она нуждается в усовершенствовании, чем тоже мог бы заняться новый научный центр. Нам нужно оборудование, которое сможет буквально сжигать БПЛА противника»,

– считает Юрий Кнутов.

По мнению эксперта, еще одно перспективное направление работы нового научного центра – разработка гиперспектральных систем. Такие средства РЭБ смогут быстро проанализировать широкий диапазон частот, точно выявят и подавят радиочастотные сигналы противника. С помощью таких систем РЭБ смогут подавить более сложные и хорошо защищенные беспилотники противника.

Решение Минобороны, считает эксперт, должно помочь России выиграть гонку РЭБ-вооружений. Дело в том, что ни ВСУ, ни НАТО подобного научного центра не имеют. Да, Украина тоже активно использует РЭБ: она подает в НАТО заявки – какие именно системы с какими характеристиками ей нужны, и получает их через Агентство по поддержке и закупкам НАТО (NATO Support and Procurement Agency, NSPA).

«Проблема и ВСУ, и НАТО в том, что системы РЭБ производят различные военные предприятия, которые между собой не скоординированы. Там каждый работает на свою прибыль, это частный бизнес. В итоге у них нет единого научного центра, который бы объединил конструкторов. А у нас такой центр наконец-то появится», – резюмирует Юрий Кнутов.