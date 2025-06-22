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    22 июня 2025, 12:00 • Общество

    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной

    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной

    Tекст: Александр Гулин, Ангелина Бурмистрова

    Наступление немецко-фашистских войск и их союзников на территорию СССР, начатое 22 июня 1941 года, было стремительным на всем протяжении государственной границы – за одним исключением. Более того, на этом участке советские войска не только не дали противнику перейти границу, но даже высадили десант на его территории и создали крупный плацдарм. О чем идет речь и как такое произошло?

    При подготовке к войне с СССР Гитлер рассматривал Румынию в качестве одного из своих ближайших союзников. Германское руководство рассчитывало не только использовать территорию Румынии в качестве плацдарма для наступления на юго-западном направлении, но и привлечь к этому румынские войска. Поскольку румынская армия весьма уступала немецкой и по уровню боевой подготовки, и по техническим возможностям, еще в начале 1941 года в Румынию были переброшены немецкие войска общим числом около полумиллиона человек.

    Стоявший во главе румынского правительства «железный диктатор» Ион Антонеску с помощью Гитлера рассчитывал присоединить Бессарабию, Буковину и Транснистрию, которые были объявлены «исконно румынскими». Для захвата этих территорий предполагалось использовать силы 3-й и 4-й румынских армий, усиленных авиацией. Командовавшие войсками генералы Петре Думитреску и Николае Чуперца предполагали захватить плацдармы на левом берегу реки Прут, после чего развивать дальнейшее наступление на юго-восточном направлении.

    Советские войска на границе с Румынией были представлены Дунайской военной флотилией, усиленной зенитным артдивизионом, шестью береговыми артиллерийскими батареями, авиационной эскадрильей, пулеметной и стрелковой ротами. Командовал флотилией контр-адмирал Николай Абрамов. Вместе с силами флотилии направление прикрывали 51-я Перекопская стрелковая дивизия генерал-майора Петра Цирульникова и 79-й погранотряд подполковника Саввы Грачева.

    22 июня румынские авиация и артиллерия нанесли удар по приграничным территориям СССР, а части 3-й и 4-й армий попытались форсировать Прут. На второй день войны ими были захвачены пять плацдармов, но силы Дунайской флотилии всего за два дня выбили противника с захваченной территории. Под контролем румынских войск остался лишь плацдарм в районе Скулян.

    Чтобы окончательно выбить оттуда неприятеля, генерал Цирульников уже 23 июня отдал приказ о высадке десанта в районе мыса Сатул-Ноу. На следующий день сводная рота пограничников, одна пулеметная и одна стрелковая роты при поддержке трех артбатарей высадились на румынской территории и полностью овладели позициями на Сатул-Ноу.

    Вторым этапом операции стала подготовка десанта для высадки в районе города Килия-Веке. Для этого был сформирован отряд в составе трех батальонов 23-го стрелкового полка под командованием майора Сироты и капитана Поплавского. В распоряжение десантников были выделены четыре бронекатера и десять пограничных катеров. Высадкой десанта руководил командир Килийской группы кораблей капитан-лейтенант Кубышкин.

    Десант высаживался тремя эшелонами. В темноте румынские наблюдатели слишком поздно заметили приближение советских кораблей. Несмотря на открытый огонь артиллерии, который нанес повреждения двум бронекатерам, десантники смогли достигнуть вражеского берега. Первой в прорыв устремилась стрелковая рота лейтенанта Юрковского.

    Гарнизон Килия-Веке оказать достойного сопротивления не сумел – и к утру 26 июня над центральным собором города уже реял красный флаг.

    Блестяще проведенная операция имела и большой психологический эффект. Среди румынских частей стали распространяться слухи о перспективе полного поражения. Частыми стали случаи сдачи в плен – советскому командованию в первый месяц войны пришлось решать вопрос об организации лагеря для военнопленных румын.

    26 июня в Килия-Веке высадились части 51-й дивизии, которые взяли под контроль несколько приграничных поселков, создав таким образом плацдарм протяженностью около 70 км от устья реки Рады до реки Периправы. В период с 27 июня по 6 июля десантники отразили 18 попыток штурма плацдарма румынскими войсками.

    К сожалению, успех советских войск в Килия-Веке имел ограниченный характер. Общее наступление немецких и румынских войск заставило перебросить силы Дунайской флотилии к Одессе. 19 июля 1941 года по приказу командования советские корабли покинули плацдарм. За несколько дней до этого, 14 июля, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении сорока пяти участников дунайских боев правительственными наградами.

    По-разному сложились судьбы руководителей и участников описанной операции. Генерал-майор Цирульников осенью 1941 года оказался в немецком плену. Из плена удалось бежать, но это не спасло Петра Гавриловича от ареста и тюремного заключения. Реабилитирован и восстановлен в звании он был только в августе 1953 года.

    Командующий Дунайской флотилией Николай Абрамов еще дважды руководил десантными операциями в Крыму – в районе горы Опук и в Камыш-Буруне. Уже после окончания войны контр-адмирал возглавил польский военно-морской флот, помогая фактически заново формировать ВМС.

    Как сложилась судьба командира 23-го стрелкового полка майора Сироты, к сожалению, неизвестно. Командовавший вместе с ним десантниками в Килия-Веке капитан Поплавский погиб 3 сентября 1941 года и был похоронен в районе хутора Короткий в Николаевской области.

    С одной стороны, Дунайский десант не оказал серьезного влияния на общий ход боевых действий в первый месяц Великой Отечественной. С другой – операция имела важное тактическое значение.

    Приморский участок Южного фронта оказался единственным, где противник в течение почти месяца так и не пересек государственной границы Советского Союза, а значительная часть румынских войск не могла участвовать в наступлении на соседних участках фронта. Безуспешные попытки выбить десантников с захваченного плацдарма показали как высокий уровень боевой подготовки последних, так и неспособность румынской армии самостоятельно противостоять даже небольшим советским частям.

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    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной

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