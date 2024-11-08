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Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом в Кремле
Президент России Владимир Путин, вернувшись из Сочи, намерен в течение дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле, где озвучит ключевую тему обсуждения.
Президент Владимир Путин вернулся в столицу из Сочи, где принимал участие в работе дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже начал рабочий день в Кремле.
В течение дня глава государства планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Песков отметил, что тему обсуждения президент обозначит непосредственно во время встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам. Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона, отметил Владимир Путин.