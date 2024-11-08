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    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    23 комментария
    8 ноября 2024, 13:23 • Общество

    Песков сообщил о предстоящем совещании Путина с Совбезом в Кремле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин, вернувшись из Сочи, намерен в течение дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле, где озвучит ключевую тему обсуждения.

    Президент Владимир Путин вернулся в столицу из Сочи, где принимал участие в работе дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже начал рабочий день в Кремле.

    В течение дня глава государства планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Песков отметил, что тему обсуждения президент обозначит непосредственно во время встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам. Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона, отметил Владимир Путин.

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    «Мне в мирной жизни теперь гораздо легче»

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