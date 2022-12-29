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29 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:26  |  vz.ru
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Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

Танки, бронемашины, самолеты - советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники Анатолий Гаранин/РИА Новости
29 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР «О военном налоге», ставший одним из важнейших экономических документов военного времени. В том числе с помощью данного механизма победу над Гитлером в буквальном смысле оплатил весь советский народ. Практически все население СССР несло на себе бремя военных расходов, в полной мере оплачивая оборону своей страны. Подробности...
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Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

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    Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

    Танки, бронемашины, самолеты - советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники
    		   29 декабря 2022, 09:00
    Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
    Текст: Владимир Нагирняк

    29 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР «О военном налоге», ставший одним из важнейших экономических документов военного времени. В том числе с помощью данного механизма победу над Гитлером в буквальном смысле оплатил весь советский народ. Практически все население СССР несло на себе бремя военных расходов, в полной мере оплачивая оборону своей страны.

    Выступая по радио 3 июля 1941 года с обращением к гражданам Советского Союза, Иосиф Сталин назвал начавшуюся войну делом жизни и смерти для страны, так как советский народ был поставлен перед выбором: быть ли ему свободным или порабощенным. При этом вождь отметил, что «нужно, чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу».

    К мирной жизни возврата нет

    Теперь жизнь проходила под лозунгом «Все для фронта, все для победы!», который советские люди поняли и приняли. О том, что в обществе градус патриотизма был высок, говорит доклад Народного комиссара финансов СССР от 26 сентября 1941 года о пожертвованиях в Фонд Обороны. По неполным данным, в него тогда уже поступило 587,5 млн рублей, 42 кг золота, почти две тонны серебра, драгоценностей на 510 тыс. рублей, а также свыше 140 тонн продуктов сельского хозяйства и многое другое.

    Деньги на победу перечисляли разные слои населения, включая детей. Так, широко известны истории танка Т-60 «Малютка» и штурмовика Ил-2 «От Леночки за папу», постройку которых инициировали шестилетняя Ада Занегина и семилетняя Лена Азаренкова – дочери погибших командиров Красной армии. Любопытно, что средства в Фонды Обороны поступали даже с фронта. К примеру, в декабре 1942-го бойцы и командиры 15-й гвардейской стрелковой дивизии перечислили в него миллион рублей на строительство танковой колоны «Гвардеец».

    Всего же в годы войны в фонды Обороны и Красной армии поступило свыше 16 млрд рублей, 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, на 1,8 млрд рублей драгоценностей, свыше 4,5 млрд рублей облигаций государственных займов, свыше 0,5 млрд рублевых вкладов в сберегательные кассы.

    На эти средства было построено более 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч танков, восемь подводных лодок, 16 различных военных катеров и многое другое.

    Таким образом, советские граждане отдавали все что могли, чтобы приблизить победу над врагом. Однако их помощь Красной армии заключалась не только в добровольных пожертвованиях. Население Советского Союза еще несло и повышенную налоговую нагрузку, оплачивая военные расходы.

    Новое время  новые налоги

    3 июля, в день радиовыступления Сталина, вышел указ ПВС СССР об установлении на военное время временной надбавки к сельскохозяйственному и подоходному налогу с населения. Для колхозников и единоличников это означало надбавку в размере 100% с суммы налога, предъявленной к уплате.

    Но были и льготы. Колхозники платили лишь половину надбавки, если один из членов семьи был военнослужащим, и не платили ничего, если таких было два или более. С остальных граждан, облагаемых подоходным налогом, он взимался в двукратном размере. Исключением стали рабочие и служащие с месячным заработком в 300–500 рублей, которым надбавили лишь 50%, Тех же, кто получал меньше, надбавка и вовсе не коснулась.

    Но этим дело не ограничилось. 21 ноября 1941 года ПВС СССР ввел «налог на холостяков», которым облагались одинокие и семейные, не имеющие детей, граждане: мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 20 до 45 лет.

    За исключением льготников, к которым отнесли военных, пенсионеров, лиц, не имевших детей по состоянию здоровья, и студентов, с остальных бездетных рабочих и служащих ежемесячно взимали пять рублей при заработке до 150 рублей. Если же он был больше, то удерживалось 5%. Холостяки-колхозники уплачивали в казну 100 рублей в год.

    Появление такого налога в начале Великой Отечественной не выглядит удивительным. Стране были нужны люди, а война, как известно, сокращает их количество. В довоенное время в Советском Союзе пропагандировали семейные ценности и необходимость браков. Теперь же государство «рублем» стимулировало их заключение, стараясь избежать демографической катастрофы, превращая холостяков в женатых. Такая мера не только способствовала рождаемости, но и ответственностью за семью повышала самосознание граждан в жизни и работе. Любопытно, что «налог на холостяков» является одним из самых долгоиграющих налогов в истории СССР, пережив Советский Союз, он был отменен лишь 1 января 1992 года.

    Военный налог

    В первые месяцы войны СССР потерял большое количество территорий, весьма ценных и важных с экономической и военной точек зрения. Чтобы хоть как-то компенсировать их потерю, 16 августа 1941 года ЦК ВКП(б) был утвержден военно-хозяйственный план, предусматривавший создание и развитие в районах Поволжья, Урала и Западной Сибири производственной базы по обеспечению Красной армии самолетами, танками, боеприпасами и другими видами вооружений. Как отмечали его авторы Николай Вознесенский, Анастас Микоян и Максим Сабуров, план не решал всех проблем снабжения Красной армии, но стал первым шагом «организованного подхода к решению вопросов обеспечения обороны страны за счет тыловых районов».

    Источником средств для реализации этого проекта должно было стать население.

    29 декабря 1941 года вышел указ ПВС СССР «О военном налоге». Теперь рабочие и служащие, а также приравненные к ним граждане, помимо подоходного, ежемесячно отчисляли и военный налог в размере 10 рублей при заработке до 150 рублей, 15 рублей при заработке от 151 до 200 рублей и так далее. Завершал налоговую шкалу ежемесячный доход свыше 2000 рублей, с которого уплачивалось 225 рублей. Колхозники и единоличники должны были платить дополнительно от 150 до 600 рублей в год с каждого члена хозяйства.

    К военному налогу привлекались все советские граждане, достигшие 18 лет и не попадавшие под предусмотренные указом льготы. От его уплаты освобождались рядовые, сержанты и старшины РККА и РККФ. В то же время указ гласил, что лица командного состава, от лейтенантов до маршалов, не облагались военным налогом, если являлись фронтовиками. Любопытно, что военнослужащие-льготники ничего не перечисляли в казну, даже если имели иные доходы, кроме денежного довольствия. От уплаты налога были освобождены и члены их семей, получавшие пособие от государства, а также инвалиды 1-й и 2-й групп, пенсионеры, не имевшие заработка, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет без самостоятельных источников дохода.

    Нужно отметить, что далее военный налог неоднократно корректировали. Так, 15 января 1942 года ПВС СССР своим указом предоставил половинную льготу по его уплате всем военнослужащим, работавшим в 250-километровой зоне от линии фронта. А с 1 июля 1942 года все заработки граждан до 150 рублей стали уже облагаться 7% налога. То же самое касалось и заработков до 25 рублей, ранее освобожденных от налогообложения.

    29 декабря 1943 года вышел новый указ ПВС СССР с корректировками, разрешивший не платить военный налог пенсионерам и льготником пожилого возраста при их работе в колхозе. Также указ позволял местным властям республик, краев и областей повышать или понижать ставку налога для районов и селений «в зависимости от расстояния рынков сбыта и размеров рыночных доходов от продажи сельскохозяйственных продуктов».

    Первое послабление в военном налоге произошло лишь в июле 1945 года, когда ПВС СССР освободил от его уплаты работников предприятий наркоматов авиационной промышленности, боеприпасов и вооружения. Но из-за поэтапной демобилизации армии государство должно было еще в течение некоторого времени нести значительные военные расходы. Поэтому советское правительство сочло возможным лишь частичное прекращение взимания военного налога с населения, и указ от 29 декабря 1941 года действовал еще более десяти лет, утратив силу лишь 8 августа 1957 года.

    Почему война была народной

    Безусловно, налоговое бремя для граждан СССР в годы войны было очень тяжелым. Возникает вопрос: насколько же были оправданными меры, предпринятые советским правительством в вопросе увеличения налогов с населения?

    Перед войной львиную долю советского бюджета составляли отчисления с промышленности и торговли, а поступления налогов с граждан едва превышали его десятую часть. В 1940 году с населения было собрано свыше 19 млрд рублей. Но после начала войны возник дефицит бюджета из-за коллапса торговли, перевода экономики на военные рельсы и потери областей в европейской части СССР. В результате население стало одним из основных источников пополнения бюджета.

    Ведение военного налога было крайней, но необходимой мерой, которая в разы увеличила количество налогоплательщиков. В 1942 году с населения удалось собрать почти 45 млрд. рублей, то есть в два раза больше, чем в предвоенный год.

    Конечно, это больно ударило по карману граждан, но позволило Советскому Союзу хоть как-то удовлетворять военные расходы и даже снизить свои требования к поставкам по ленд-лизу. Если 1941 году советские запросы к союзникам по военно-экономической помощи были очень большими, то уже в сентябре 1942-го на встрече с личным представителем президента США Уэнделлом Уилки Сталин заявил, что «был бы готов ограничить поставки США истребителями, грузовыми автомашинами, алюминием и взрывчатыми веществами», отказавшись от всего остального.

    Слова Сталина говорят сами за себя. Создав в тылу производственную базу по обеспечению Красной Армии вооружением, советская промышленность начала удовлетворять нужды фронта в большем объеме, приближая победу над врагом. И нужно помнить, что это произошло благодаря населению СССР добровольными взносами и повышенными налогами в буквальном смысле оплатившим оснащение советских войск. Учитывая этот факт, Великую Отечественную  войну стоит именовать именно «народной».

     
     
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