Морскую авиацию ВМФ срочно усиливают и обновляют

Морская авиация ВМФ России получила первые самолеты Су-30 новой модификации СМ2. Почему эта новость исключительно важна для отечественного Военно-морского флота, какие новые возможности эти самолеты обещают дать России в борьбе на море – и какие странности сопровождают их поступление в войска?

Со времен Второй Мировой войны главной ударной силой в войне на море является авиация. Это было верно и для Советского Союза.

Однако мощные группировки ударной авиации ненадолго пережили распад СССР. Если в начале девяностых в одной только Морской ракетоносной авиации (МРА ВМФ) были сотни самолетов, то к началу двухтысячных их оставалось несколько десятков. Сердюковская реформа и вовсе привела к ликвидации МРА и передаче последних оставшихся флотских ракетоносцев Ту-22М3 в ВКС.

И все же у российского флота осталась штурмовая авиация. Сегодня 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота и 4-й отдельный гвардейский штурмовой авиаполк Балтийского флота – единственные специализированные ударные авиационные части Морской авиации (МА) ВМФ России. На вооружении штурмовых авиаполков МА ВМФ состоят такие самолеты, как фронтовой бомбардировщик Су-24М и многофункциональный истребитель Су-30СМ.

Главным оружием Су-24М при ударе по морской цели являются тактические противорадиолокационные, противокорабельные и другие управляемые ракеты. Минус этих средств поражения – малая дальность. Чтобы пустить ракеты по кораблю, самолету нужно оказаться внутри зоны поражения корабельных систем противовоздушной обороны (ПВО). Успех атаки силами Су-24М в лучшем случае будет оплачен очень большими потерями, а скорее всего, просто не будет достигнут – ПВО современных кораблей слишком сильна. Противокорабельных крылатых ракет (ПКР) Су-24М не несет и применять их не может.

Другое дело – Су-30СМ. Этот самолет привыкли считать истребителем, но как раз как истребитель он уже несколько устарел. Зато в штурмовых авиаполках Су-30СМ оказался куда более подходящим средством, чем Су-24М. Причина в том, что этот самолет может применять противокорабельные ракеты, причем двух типов: сверхзвуковую Х-31 и дозвуковую Х-35. А Х-31 – это ракета, которая с высокой степенью вероятности пробьет почти любую корабельную ПВО, будучи примененной массированно.

Но увы, у большинства модификаций этой ракеты маленькая дальность, и самолету опять нужно оказаться под огнем корабельной ПВО, чтобы ее использовать. У варианта Х-31АД дальность увеличена, но пуск приходится выполнять с относительно большой высоты, что опять-таки повышает уязвимость самолета-носителя.

Х-35 – другое дело. Это дозвуковая ракета, очень похожая по концепции на американский «Гарпун». Она может быть пущена с большого расстояния и с малой высоты – так, что корабли просто не смогут обнаружить атакующий самолет. Ей не обязательно видеть цель еще до отцепки от носителя. Ее головка самонаведения (ГСН) может захватить цель на боевом пути, уже в полете – это ее кардинальное отличие от старых советских ракет, которые использовала МРА. И это тоже повышает шансы самолета на выживание.

Чтобы применить такое оружие с большого расстояния, самолету нужна была мощная радиолокационная станция. Позволяющая издалека обнаружить и опознать нужную надводную цель и не влепить ракету в сухогруз под нейтральным флагом. РЛС «Барс» тут не лучший, но в целом рабочий вариант. Километров с 80-100 при отсутствии радиопомех она позволяет решить задачу обнаружения надводной цели с удовлетворительной вероятностью.

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Этого мало, чтобы гарантированно уйти без обстрела со стороны корабля, но достаточно, чтобы успеть выполнить противозенитный маневр и все-таки уйти живым. Именно поэтому Су-24М в штурмовых полках заменяются на Су-30СМ. Эти самолеты обеспечивают на порядок более высокие шансы на успех и несоизмеримо меньший уровень прогнозируемых потерь.

Летом 2020 года в СМИ прошла обнадеживающая новость: для Морской авиации будут заказаны новые самолеты – Су-30СМ2. Следующую модификацию описывали следующим образом: вместо РЛС Н011 «Барс» на самолете будет установлена РЛС Н035 «Ирбис» с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР) от истребителя Су-35С. Генераторы штатных двигателей АЛ-31Ф, которые установлены на Су-30СМ, не смогли бы обеспечить такую РЛС по мощности, поэтому вместо них самолет должен был бы получить и двигатели от Су-35С – АЛ-41Ф. Эти нововведения подняли бы мощь самолета на порядок.

«Ирбис» – это РЛС с очень высокой мощностью излучения. Для самолета, атакующего корабль, нужна как раз прежде всего мощность, и у «Ирбиса» она есть. Дальность, на которой «Ирбис» может обнаружить крупный корабль, исчисляется сотнями километров. При наличии данных разведки о местонахождении и составе отряда боевых кораблей «Ирбис» позволяет, просто пересчитав отметки на экране в кабине, опознать обнаруженную надводную цель. После чего возникает возможность пустить Х-35 не просто с большого расстояния, а с безопасного – а это, что называется, совсем другое дело.

В августе 2020-го было объявлено, что Морская авиация получит 46 таких самолетов. Летом 2021 года стало известно о начале подготовки летчиков из 4-го гвардейского авиаполка к получению подобных машин. И вот теперь стало известно, что первые из них изготовлены – а значит, видимо, скоро встанут в строй. Источники заявляют, что первые четыре машины поступят на Балтийский флот. «Перевооружение отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации с самолетов Су-24М на самолеты Су-30СМ2 в полтора раза повысит его боевой потенциал», заявляется производителем.

Самолет, правда, оказался немного другим. Согласно официальным сообщениям, самолет получил модернизированную РЛС (не другую, как должно было быть), новые средства поражения (без указания того, какие). Дальность обнаружения целей выросла, но неизвестно насколько. Проведена работа по импортозамещению комплектующих.

Всё это, безусловно, хорошо. Однако те же двигатели АЛ-31Ф (а они те же – про другие двигатели официальные лица ничего не сообщают) означают, что радикально более мощного радиолокатора там нет. Отсюда следует, что дальность обнаружения если и выросла, то ненамного. А значит, и боевая эффективность самолета от уровня СМ тоже выросла не так сильно, как могла бы.

В принципе, это ожидалось. Еще в апреле 2021 года источники в авиапроме сообщали, что быстро сделать новый самолет не получается, а в модернизации будет два этапа. На первом – речь будет идти именно о слегка модернизированных самолетах со старыми двигателями и немного обновленным радиоэлектронным оборудованием, а самолеты второго этапа модернизации будут поставляться после 2023 года. Но тогда, в апреле, это была неподтвержденная информация. Сейчас ясно, что сообщения этих источников оказались правдой: сначала в Морскую авиацию пошли самолеты первого этапа, лишь слегка обновленные.

Представляет интерес и сообщение о новых средствах поражения. Дело в том, что ни о каких новых противокорабельных ракетах воздушного базирования у нас в стране не сообщалось. В Морской авиации их тоже нет. Для ударов по берегу вскоре обещают гиперзвуковую ракету, но никто и никогда не обещал ее противокорабельный вариант.

Единственной противокорабельной ракетой, которая может производиться серийно и способна на порядок повысить боевые возможности Су-30СМ, является ПКР «Оникс».

С помощью российских специалистов аналог такой ракеты – ПКР «Брамос» – успешно прописался на индийских Су-30МКИ в авиачастях, предназначенных для уничтожения надводных целей. Технически новые Су-30СМ2 могли бы быть доработаны для ее применения. Тяжелая сверхзвуковая ПКР для поражения особо защищенных и важных целей реально нужна. Но о такой ли ракете идет речь? На этот вопрос пока нет никакого ответа.

О модернизации тоже сообщается так, что неясно, о чем идет речь – о появлении в производстве модернизируемого варианта первого этапа, о том же, но с по-настоящему новым самолетом, в варианте 2023 года, или же о модернизации строевых машин. Во всех трех случаях самолеты на выходе будут разные, и рост эффективности Морской авиации будет разный.

За вычетом этих странностей ситуация внушает осторожный оптимизм. Обновление парка самолетов Морской авиации продолжается – и это исключительно важно. Су-24М в Морской авиации изжили себя. Простой пример – если бы английский эсминец «Дефендер» пришлось бы топить у Крыма, то Су-30СМ (и СМ2) имели бы шансы сделать это или вообще без потерь, или с минимальными потерями в самолетах, а Су-24М – нет. Су-24М нужно срочно менять, и именно для этого новые машины поступают в Морскую авиацию. Авиаполки ВМФ РФ в любом случае станут мощнее с этими самолетами. Особенно если в итоге их окажется в Вооруженных силах не четыре, а хотя бы несколько десятков машин.