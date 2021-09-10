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10 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Россия продает все больше нефти в США Максим Слуцкий/ТАСС
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Среди тех, кто намерен проголосовать, довольно много не определившихся с партийными предпочтениями Андрей Самсонов/ТАСС
Замеры общественного мнения показали – на финишной прямой думской кампании определилась четверка партий-лидеров. Но социологи и политологи не исключают и сюрпризов. Некоторые партии показывают положительную динамику – и вполне возможно, что кто-то из отстающих участников гонки преодолеет пятипроцентный барьер. Кому может повезти и как изменится Госдума, если в нее пройдет пятая партия? Подробности...
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Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях Эрик Романенко/ТАСС
Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив. Подробности...
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Скандал с «33 вагнеровцами» станет новым американским поводком для Зеленского

В США считают, что Зеленский не является той политической фигурой, с которой можно вести конструктивный диалог Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Телеканал CNN сообщил, что в прошлогодней попытке СБУ захватить российских граждан в Белоруссии участвовало ЦРУ. В ФСБ отметили правдивость данной информации, а на Украине решили отрицать изложенные в сюжете сведения, причем в грубой форме. С какой целью CNN раскрыл роль ЦРУ в этой операции и как публикация новых данных отразится на президенте Зеленском?  Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

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Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Сталин сегодня – это мы сами

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    Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

    Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях    10 сентября 2021, 08:40
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив.

    Масштабные учения последних лет, которые регулярно проводит российская армия, всегда вызывают повышенное внимание за границей и становятся поводом для мнимых страхов соседних государств. Например, учения «Запад-2017», которые частично проходили на территории Белоруссии, всполошили Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а заодно и Украину, которые заподозрили эти маневры как подготовку к вторжению на свою территорию. «Восток-2018» напугал Японию, особенно из-за участия в учениях китайских военных.

    «Центр-2019», в которых были задействованы военные из КНР, Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, по своему географическому положению охватил практически всё южное и восточное «подбрюшье» России, вплоть до Индийского океана. Сильно занервничали по этому поводу в Вашингтоне, обвинив Москву в давлении на страны Каспийского региона.

    Не стали исключением и учения «Кавказ-2020», в которых приняли участие и военные Армении, как страны ОДКБ. На фоне армяно-азербайджанского вооруженного конфликта маневры российской армии у своих южных границ вызвали обеспокоенность Баку, где заподозрили ее вмешательство в территориальный спор.

    К нынешним учениям «Запад-2021» тоже повышенное и очень нервное внимание. В Латвии предполагают, что из-за этих учений на границе с Белоруссией возможны «инциденты». В Литве по той же причине ожидают «возможных провокаций» и предлагают ЕС создать некий «план реагирования». Генсек НАТО призвал Россию в связи с учениями «вести себя предсказуемым образом» и посетовал на то, что Минобороны РФ не пригласило на маневры западных наблюдателей.

    Но более всего учудила Польша – в регионах на границе с Белоруссией страна на время учений ввела чрезвычайное положение. Это означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов. «Мы должны принимать во внимание разного рода провокации. Нужно заботиться о безопасности жителей приграничных регионов», – заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

    Чего же так боятся западные соседи России? Ведь несмотря на заявленную устрашающую численность участников учений «Запад-2021» в 200 тысяч человек, большая их часть будет оттачивать боевое мастерство на российских полигонах. Официальное открытие учений, в частности, состоялось и вовсе в Нижегородской области, на полигоне Мулино. В Белоруссию отправятся лишь 12-13 тысяч военнослужащих и незначительное количество бронетехники, которых явно недостаточно для проведения стратегических наступательных действий. Такими силами даже Польшу не одолеть.

    В общем, учения «Запад-2021» выглядят скорее штатными, чем экстраординарными, а их масштаб нельзя назвать исключительным. Подобные совместные маневры проводятся в разном формате раз в два года и носят, как подчеркивают в военных ведомствах России и Белоруссии, исключительно оборонительный характер – как в очередной раз заявляет министр обороны Сергей Шойгу. Тем не менее всякий раз учения вызывают настоящую истерику как в Прибалтике, так и в Польше, где придумывают разные «страшилки».

    Вот и сейчас в западных СМИ зазвучал тезис о проведении в России «массовой мобилизации», которая обычно проводится либо при отражении агрессии, либо при подготовке к войне, что тоже не стоит выеденного яйца. Да, резервистов сейчас позвали в армию. 1 сентября завершился первый и весьма важный этап по укреплению обороноспособности России – реализовалась задумка Генштаба ВС РФ о создании 38-тысячного боевого армейского резерва. Пока только в Южном военном округе, понятно, что с перспективой появления таких формирований и в других военных округах. В составе таких подразделений будут числиться военнослужащие контрактной службы, а также резервисты, которые отслужили в армии, и будут регулярно проходить военные сборы, чтобы в случае необходимости стать в строй подготовленными солдатами.

    И да, в Калининградскую область некоторое количество резервистов уже переброшено. Но сделано это еще до начала учений «Запад-2021» и по совершенно отдельной программе.

    «Учения проходят в десятую годовщину подписания Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, – говорит газете ВЗГЛЯД военный эксперт, политолог и знаток российско-польских и белорусско-польских отношений Александр Зимовский. – И там указано, что пороговое значение, включающее механизм наблюдения за определенными видами военной деятельности, касается тех случаев, когда, цитирую, «численность участвующих войск составляет или превышает 13 000 человек, или когда количество участвующих боевых танков составляет или превышает 300 машин». Таким образом, для войск, занятых в нынешних учениях на территории Белоруссии, эти показатели не достигнуты».

    Зачем же тогда западные соседи России высказывают столь демонстративное беспокойство?

    «Сценарий учений заявлен оборонительный, это традиционно. Поляки, тоже традиционно, демонстрируют недоверие, полагая, что учения могут представлять собой развертывание для удара в направлении Сувалкского коридора. Но, что интересно, в сентябре 2019 года был презентован план нападения на Калининградскую область с применением сил флотов НАТО, корабельной и дальней стратегической авиации ВВС США. Даже прошли учения с ракетно-бомбовыми ударами с самолетов В-52 по полигонам в Литве. Атака на Калининград по плану поддерживалась танковым ударом польских частей из района Сувалки, – напоминает Зимовский. – Поэтому прежде всего страхи поляков связаны с предположениями о репетиции Россией превентивного удара. Тем более, что в Белоруссию прибыли БМПТ «Терминатор». Это их первое заграничное турне».

    Разумеется, никакого превентивного удара отрабатываться на учениях не будет.

    Минобороны РФ использует для описания задачи учений успокоительную, хотя и весьма символическую риторику. Замглавы ведомства Андрей Картополов говорил, что в ходе учений на территории России и Белоруссии Западу «еще раз попытаются показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя». Возможно, этот образ оказался доходчив.

    «Заявления о российско-белорусской угрозе нужны Варшаве, чтобы исполнить давнюю мечту: получить на баланс тактическое ядерное оружие. Поляки уже вели на эту тему переговоры с французами в расчете на покупку ракет ASMP-A, – добавляет Зимовский. – Французы их успешно модернизировали в прошлом году, установив термоядерный заряд переменной мощности в 100-300 килотонн и увеличив дальность с 300 до 500 километров. С возможным развертыванием в Польше этого комплекса на самолетах «Рафаль» все ключевые военные и промышленные объекты Белоруссии можно будет гарантированно уничтожить, не заходя в зону действия белорусской ПВО.

    Но я бы посоветовал полякам посмотреть на карту Белоруссии. По замыслу учений «Запад-2021» основная часть сухопутных войск, принимающих участие в развертывании для дальнейших действий, разместилась на Брестском и Обуз-Лесновском полигонах. Между ними около 180 километров, то есть нет и намека на попытку организовать эшелонированное построение всей совокупной массы людей и боевой техники.

    Но скажем больше. От Брестского полигона до южной границы Сувалкского коридора 200 километров. И от Обуз-Лесновского полигона до южной границы Сувалкского коридора все те же 180 километров. А значит, весь этот ящик с песком, где и будет проходить «страшная военная оперативная игра», установлен с расчетом никого не напугать. Так что не надо нервничать, потому что иногда сигара – это просто сигара».

    Остается добавить, что даже столь масштабные учения, как «Запад-2021», это только часть маневров, которые в последние дни проводят Вооруженные силы России, причем не только на своей территории. Крупные учения начал Северный флот, анонсировались крупнейшие учения ВВС России, а сразу пять подводных лодок Черноморского флота, как внезапно выяснилось, прямо сейчас сконцентрированы в Средиземном море, и все они оснащены комплексами «Калибр».


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