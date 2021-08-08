Латвия не исключила «инцидентов» между Россией и НАТО

Из-за учений «Запад – 2021» и ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией возможны «инциденты» между Россией и странами НАТО, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Он пояснил, что «вероятность инцидентов» возрастает из-за того, что возник «пограничный кризис», планируются «крупные военные учения на границах стран НАТО», при этом было увеличено «присутствие пограничников и воинских формирований» со стороны Литвы, Эстонии, Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Ринкевич полагает, что во время учений возможны «недопонимания, некоторые действия, не одобренные начальством», так что «риск инцидентов достаточно высок». По его словам, «если кто-то планирует какие-то намеренные провокации, тогда это будет видно», но он «не думает, что есть интерес обострять это до полномасштабной военной провокации».

Глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии – первый замминистра обороны Виктор Гулевич сообщал, что сценарий совместных российско-белорусских учений «Запад» предполагает обострение международной обстановки и возможное развязывание агрессии против Союзного государства Белоруссии и России.

По словам Ринкевича, нелегальные мигранты используются «как оружие», поэтому являются частью «гибридной войны». Он приветствовал решение иракских властей приостановить полеты в Минск и тактику литовских пограничников по «оттеснению» мигрантов. Ринкевич заявил: «Чем дольше мы живем в XXI веке, тем страшнее становится». По его словам, «вещи, относительно которых мы не могли вообразить, что их можно использовать, уже используются».

Напомним, миграционный кризис едва не погрузил Литву в настоящую гуманитарную и политическую катастрофу, поэтому власти распорядились, чтобы пограничники силой выпроваживали прибывающих из стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии мигрантов обратно на территорию Белоруссии. Евросоюз согласился прикрыть глаза на бесчеловечное обращение с людьми, прибывающими в поисках убежища из стран, разгромленных и разоренных НАТО.

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