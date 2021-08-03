Кто и как предал будущего главу российской разведки

Уже неоднократно глава СВР Сергей Нарышкин высказывался о предательстве в разведке и о том, как ему лично пришлось с этим столкнуться. Как зовут человека, который в свое время сильно повлиял на профессиональную карьеру разведчика Нарышкина, при каких обстоятельствах экс-коллега нынешнего главы СВР стал изменником Родины - и как в дальнейшем сложилась его судьба?

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в большом интервью каналу Соловьев LIVE вновь подробно обратился к теме предательства и подчеркнул, что ему лично пришлось столкнуться с этим явлением. В предыдущих своих публичных выступлениях и интервью Сергей Евгеньевич также упоминал об этом случае, однако никогда не приводил никаких подробностей, что порождало различные конспирологические версии. Сейчас есть возможность все-таки прояснить эту загадку.

Глава СВР описывает эпизод своего личного контакта с человеком, который впоследствии стал предателем, во всех своих интервью практическими одними и теми же словами и фразами. Также идентично он высказывается по поводу того, почему это случилось и кто виноват. «Директор СВР России Сергей Нарышкин рассказал, что в свое время лично столкнулся с предательством в разведке. Он не стал уточнять, кто его предал и что сделал тот человек», – из прошлогоднего интервью, цитата по РИА Новости.

«Мне, к сожалению, пришлось работать вместе с человеком, который впоследствии оказался предателем», – из нынешнего интервью Соловьеву. Также почти дословно идентичны и оценки причин и последствий этого эпизода. «Предатель и есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он недостоин этого», – пояснял еще в 2020 году Нарышкин в эфире телеканала «Звезда».

О причинах:

«Одна из причин – в период отбора, в первый период прохождения службы не были выявлены какие-то качества, мотивы, которые приводят к такому. <...> Второе – нельзя исключать, что с годами у сотрудника происходили какие-то внутренние перемены в его сознании, под влиянием тех или иных его личных качеств или обстоятельств, в которых он оказался». (2020 год).

«По словам Нарышкина, на этапе отбора на работу в разведку предпосылок этого не увидели – как и не заметили изменения личности этого человека во время службы. Простить предательство невозможно». (2021 год).

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О судьбе предателя:

«Одно успокаивает – эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят» (2020 год). «Я думаю, вот тот человек, с которым я работал, который перешел на сторону врага, ему сейчас очень плохо» (2021 год). «Горят в аду» и «сейчас ему очень плохо» – это описательные синонимы.

В одном из прошлогодних интервью директору МИА РИА Новости Дмитрию Киселеву, Сергей Нарышкин назвал предателем бывшего начальника Управления КГБ СССР по Ленинграду Олега Калугина, который летом того же 2020 года был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за измену Родине. Нарышкин шапочно пересекался с Калугиным в ранний период своей работы в КГБ СССР и учебы в специализированном учебном заведении. По словам Нарышкина, тот был эгоистичным и самовлюбленным человеком. Американцы впоследствии приняли его к себе «не за красивые глаза» – это факт, так же как и то, что Калугин - предатель Родины, говорил руководитель Службы внешней разведки в прошлом году. Это дало основание предполагать, что именно Калугин был тем самым предателем, о котором говорит Нарышкин как о том персонаже, с которым ему пришлось контактировать лично.

Однако Олег Калугин работал по американскому направлению и впоследствии передал ЦРУ данные на сотрудников советской разведки, работавших в США, Австралии и частично во Франции. Сергей Нарышкин под эту категорию не попадает, а его знакомство с Калугиным действительно было шапочным и в тот период, когда Нарышкин еще не работал за границей.

А учился перед загранкомандировкой «курсант Наумов» (именно под такой фамилией Сергей Нарышкин проходил специальную подготовку) не в Ленинграде, а в Москве. Конкретно в здании бывшего жандармского управления в Большом Кисельном переулке в районе Лубянки, где тогда располагалась часть 8-го факультета Высшей школы КГБ. Факультеты неоднократно меняли номера и специализацию, но на тот момент времени 8-ой факультет – это курсы усиленной языковой подготовки. Конкретно в Большом Кисельном – французский язык. Также никакого пересечения с Калугиным.

На самом деле, того самого предателя, который выдал американцам Сергея Нарышкина, что в итоге привело к его отзыву на Родину и практически к потере на долгие годы карьеры в разведке, зовут Игорь Черпинский.

Молодой сотрудник ПГУ КГБ родом с Украины прибыл на работу в Брюссель в конце 1980-х годов на должность третьего секретаря посольства СССР (атташе по культуре). К моменту его приезда в посольстве в Брюсселе в аппарате экономического советника уже давно работал Сергей Нарышкин.

Седьмого марта 1990 года Черпинский с женой неожиданно ушли с праздничного концерта в посольстве, посвященного Международному женскому дню. Надо напомнить, что в совколониях, особенно небольших, как тогда в Брюсселе, такие мероприятия были обязательны для посещения и готовили их усилиями парткома, месткома, самодеятельности и жен дипломатов месяцами. На вопрос «Куда вы?» Черпинский с женой ответили, что спешат к ребенку, который остался дома. Дело было в пятницу.

Сыну Черпинских тогда было три года и он был очень тяжело болен. Все посольство знало, что ребенок третьего секретаря родился в 1986 году в Киеве сразу после Чернобыльской катастрофы и, предположительно, имел какие-то врожденные болезни, которые напрямую связывали с последствиями аварии на атомной станции. Черпинских жалели. Его жене часто одалживали деньги и шли навстречу, когда ему надо было отлучиться.

В понедельник Черпинский на работу в посольство не явился. Его квартиру вскрыли, никого там не было. К вечеру его машину бельгийская полиция нашла на окраине Брюсселя. Все их вещи остались на месте (ЦРУ по протоколу категорически запрещает перебежчикам и членам их семей брать с собой при эвакуации какие-либо личные вещи). Через некоторое время сперва бельгийские, а затем и американские газеты подтвердили, что Черпинский – агент ЦРУ и был эвакуирован сперва в ФРГ, а затем на военном самолете в США.

У Черпинских, таким образом, было более двух дней, чтобы спокойно исчезнуть.

Расследование показало, что ЦРУ заранее было осведомлено о проблеме в семье Черпинского. В ходе вербовочного подхода ему предложили в обмен на сотрудничество помощь в лечении ребенка в США (помимо чисто материального вознаграждения). Кроме того, Черпинский как раз в это время съездил в отпуск в СССР и застал там апофеоз развала, упадка, пустых прилавков и шельмования армии и КГБ. Его психика такого давления не выдержала, и он принял предложение ЦРУ.

Сложно поставить себя на место этого человека, но действительно, если бы на его позиции был бы человек более психологически устойчивый, то, возможно, он смог бы найти другой выход из сложной жизненной ситуации. Вариантов много. Но не наше дело думать задним числом за персонажа, выбравшего предательство. Но, по мнению главы СВР, именно на этапе отбора, то есть тестирования Игоря Черпинского при вербовке его в КГБ СССР и дальнейшего обучения, его психологическая неустойчивость не была вовремя определена. Кроме того, его личность менялась в том числе и под давлением жены, которая несмотря на больного ребенка, имела склонность к золоту и украшениям. Многие отмечают, что с какого-то момента Черпинская перестала брать в долг у жен дипломатов, а сама стала появляться с новыми золотыми украшениями. Хотя и предложение вылечить ребенка могло было быть решающим для нее, чтобы оказывать давление на мужа, который, судя по всему, бойцовскими качествами не отличался.

ЦРУ, однако, не горело желанием вывозить Черпинского и лечить за госсчет его ребенка. Он им был нужен на месте в Брюсселе, а, возможно, и на вырост.

Черпинскому пообещали «организовать» несколько фиктивных вербовок бельгийских чиновников, чтобы повысить рейтинг молодого оперативника в глазах резидентуры. Когда эта афера вскрылась, получилась некрасивая ситуация: несколько бельгийцев, которых Черпинский называл своими агентами, оказались на связи у сотрудников ЦРУ в Бельгии. Причем выяснила это бельгийская контрразведка, проводившая собственное расследование. Но все равно у резидентуры должен был возникнуть вопрос: как так только что приехавшему Черпинскому удалось в рекордные сроки завербовать столько людей. Или он гений вербовки или тут что-то не ладно.

В то же время Черпинский назвал ЦРУ несколько десятков бельгийцев, которых определил как «советских агентов». Среди них были политические деятели, юристы, дипломаты, журналисты, бизнесмены, а также один католический священник и отставной генерал авиации. Никаких доказательств он, правда, не предоставил, а просто «выкатил список». Он и не мог знать много деталей, поскольку работал в резидентуре и посольстве без году неделя младшим сотрудником. Американцы передали часть этих данных бельгийцам, те начали собственное расследование и даже арестовали одного государственного чиновника, но через десять дней выпустили его за «недоказанностью обвинения».

А вот список резидентуры ПГУ КГБ в Брюсселе он передал американцам целиком и с комментариями и характеристиками личностей. В результате троим советским дипломатам пришлось срочно покинуть Бельгию. Они оказались полностью засвечены и их дальнейшее использование на оперативной работе за рубежом стало невозможным. То есть их дальнейшая карьера в разведке была уничтожена. Среди них был и Сергей Нарышкин. Он возвращается в Ленинград, уже Санкт-Петербург, увольняется из КГБ и возглавляет отдел по экономическому развитию мэрии города.

Есть разные мнения, почему американцы пошли на срочную эвакуацию Черпинского, которого изначально рассматривали как кадр на вырост. По оптимистической версии, Черпинский категорически требовал начать лечение ребенка и отказывался от долгосрочной работы в качестве двойного агента. Это могло повлечь за собой обратную перевербовку Черпинского с далеко идущими последствиями для ЦРУ. То есть его психологическая нестабильность и слабость и в этом случае опять сработали против системы, только в этом случае против планов ЦРУ. По менее оптимистичной, внешняя контрразведка ПГУ могла обратить внимание на странности поведения не столько самого атташе по культуре, сколько его жены, и раскрутить цепочку в обратном направлении.

Дальнейшая судьба Игоря Черпинского и его семьи неизвестна. Предположительно, он проживает под чужой фамилией где-то в американской глубинке. Вылечили ли американцы его сына – также неизвестно («помогли ли тебе твои ляхи, сынку?»). Но, возможно, Сергей Евгеньевич знает больше, чем говорит публично, ибо все эти «сейчас ему очень плохо» и «гореть в аду» неспроста.

Феномен предательства – одна из самых болезненных, но и самых неизученных тем в теории и практике разведки. Можно, конечно, ссылаться на то, что «все индивидуально», «времена были такие», но все-таки есть и некие закономерности, о которых и говорит глава СВР. В интервью Соловьеву он сказал, что «методы не меняются». Поскольку «люди не меняются». Набор слабостей, на которых играют вербовщики, остается неизменным за весь исторически известный период существования классических разведок. И крайне спорным остается вопрос, можно ли на стадии обучения выявить те особенности психики и характера, которые могли бы быть опасными для будущего сотрудника разведки.

Каждый такой случай предательства болезненно сказывается на множестве людей, с которыми предатель контактировал. Были случаи, когда работы и карьеры лишался сразу целый курс будущих сотрудников разведки, поскольку предатель выдавал противнику характеристики на всех, с кем учился. И никакое обучение под псевдонимами не спасало, поскольку опознать человека можно по фотографии. И запоминается такое навсегда.

Твоя жизнь оказывается сломана каким-то персонажем, у которого то ли психика не выдержала, то ли лучшей жизни захотелось. Кроме того, предательство воспринимается и как гигантский удар по корпоративной этике, и не существует таких причин, которые могли бы такой поступок оправдать.

Сейчас много говорится о патриотизме, как о безусловной основе жизни для будущих разведчиков. Это чувство должно безусловно перевешивать соблазны, а пороки должны отсекаться на ранних стадиях. Нет единства и среди множества научных или даже псевдонаучных психологических теорий. Зачастую это просто всплески лженауки.

Кроме того, в разные периоды времени считалось, что главное в человеке – анкета. А в другие периоды основным качеством считалась управляемость и строгое подчинение по военному образцу. Это важно, конечно, но в результате от работы в разведке отсекались весьма талантливые люди, которые просто в силу особенностей характера и «избыточной» образованности были склонны к самостоятельности в принятии решений и нестандартности мышления. Наличие развитого воображения и склонность к импровизации не должны, понятное дело, уходить в авантюризм. Но разумная грань между всеми этими психологическими нюансами так до сих пор и не найдена.

Конечно, это не случай Черпинского. Здесь все предельно ясно, и Сергей Нарышкин безусловно прав в своих характеристиках происшедшего.