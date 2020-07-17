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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Оскорбленный Навальным ветеран стал партизаном в 15 лет

Игнат Сергеевич Артеменко имеет все документы, подтверждающие его статус ветерана Великой ОтечественнойФото: rt.com
Блогер Навальный и поддерживающие его СМИ продолжают лить грязь в адрес Игната Артеменко – ветерана Великой Отечественной войны. Его Навальный не только обозвал словами «предатель», «холуй», «позор страны», но и дал понять, что ветеран, по его мнению, может быть не настоящим, «ряженым». Газета ВЗГЛЯД обнаружила документы, доказывающие участие Игната Артеменко в боевых действиях. Подробности...
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Полякам разонравилось быть колонией Америки

О Джорджетт Мосбахер мы еще не раз услышим: эта женщина далеко пойдетФото: ZUMA/Global Look Press
Польская оппозиция требует объявить персоной нон грата посла США Джорджетт Мосбахер. В дипломатической традиции такое рассматривается как повод для разрыва отношений. Однако Мосбахер нетипичный дипломат, точнее – вообще не дипломат. Она ведет себя так, будто является хозяйкой Польши, и наблюдать за тем, как эта фактурная дама понукает польскими панами, чрезвычайно весело. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Работа на Америку ломает людям судьбы

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Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
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Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

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Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...
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Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
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              Оскорбленный Навальным ветеран стал партизаном в 15 лет

              Игнат Сергеевич Артеменко имеет все документы, подтверждающие его статус ветерана Великой Отечественной   17 июля 2020, 08:18
              Фото: rt.com
              Текст: Николай Стороженко

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              Блогер Навальный и поддерживающие его СМИ продолжают лить грязь в адрес Игната Артеменко – ветерана Великой Отечественной войны. Его Навальный не только обозвал словами «предатель», «холуй», «позор страны», но и дал понять, что ветеран, по его мнению, может быть не настоящим, «ряженым». Газета ВЗГЛЯД обнаружила документы, доказывающие участие Игната Артеменко в боевых действиях.

              Накал политических страстей вокруг поправок в Конституцию РФ зачастую превышал все разумные пределы. Один из наиболее вопиющих примеров – скандальный пост блогера Алексея Навального, появившийся в соцсеиях еще 2 июня.

              Напомним эту историю. Тем более, что она получила развитие – Навального вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.

              Все ради хайпа

              «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – так отозвался блогер Навальный об агитационном ролике Russia Today. В этом ролике в поддержку изменений в конституцию России высказались несколько известных медиаперсон (Иван Охлобыстин, Артемий Лебедев), кардиохирург Лео Бокерия, актер Василий Лановой, а также ряд менее известных широкой публике граждан.

              Среди них был Игнат Сергеевич Артеменко – участник ВОВ, бывший партизан. И вот как раз в его адрес слова «предатель», «холуй», «позор страны» звучат совсем кощунственно. Кто же тогда гордость, уж не сам ли Навальный, если его не останавливают ни седины, ни медали?

              Историю, конечно, можно было закрыть еще месяц назад: публично извиниться в Twitter и персонально – перед самим Артеменко. Но Навальный зачем-то продолжил упорствовать, разместив ссылку на материал издания «Медуза», где факт участия Артеменко в войне и партизанском движении ставился под некоторые сомнения. Да еще и сам откомментировал, мол, странно там все, сплошные неточности. Ряженого, короче, подсунули.

              Да и не он один. Уже когда неравнодушные люди сказали свое слово в защиту ветерана, начались и вовсе беспочвенные инсинуации: «Оскорбленный внук переигрывает в своих стенаниях. Ерничаю, потому что уверен (даже имею некоторый инсайд): все это организовывалось, планировалось и обсуждалось, прежде чем вдруг ветерану стало плохо со здоровьем от оскорбления Навального», – цитирует «Медуза» запись в телеграм-канале шеф-редактор издания Znak.com Дмитрия Колезева. 

              Сдуем пыль с архивов

              Поэтому в ответ на нападки на ветерана свое слово в защиту человека, когда-то защитившего нас, скажем мы, журналисты. Заодно попробуем прояснить несовпадения в биографии, на которые указывали участники скандала. 

              Итак, в обсуждении цеплялись к отсутствию у ветерана медали «Партизану Великой отечественной войны», которой награждались все бойцы партизанских отрядов. А также к тому, что фамилии Артеменко нет в списках 810-го партизанского отряда на мемориальном сайте «Партизаны Беларуси».

              К счастью, в распоряжении газеты ВЗГЛЯД оказалась более полная версия списков 810-го партизанского отряда (чем та, что доступна на сайте «Партизаны Беларуси»). 

              Вот ее титульный лист.

              А вот и сам Артеменко, 1928 года рождения, принятый в 810-й партизанский полк. Правда, нумерация то ли заклеена, то ли обрезана. Но если ее продлить, то Игнат Сергеевич будет 743-м:

              Тут год рождения виден плохо, на дальнейших фотокопиях качество лучше. Вот Игнат Сергеевич снова, 3-е отделение, седьмой по счету.

              То есть тут мы уже видим, что он не просто был принят в отряд, а был именно бойцом. В 15 лет, между прочим, если год рождения в документах указан правильно. А так оно, скорее всего, и есть. Бывало, что добровольцы добавляли себе один-два года. Но это в военкоматах, а в партизанском отряде такие хитрости не требовались.

              На следующей фотокопии мы снова видим фамилию Артеменко (№28), а сама фотография подтверждает, что это тот же самый Артеменко, которого уже находили в открытых онлайн-базах.

              Там указывалось, что он родом из деревни Виляховка Быховского района Могилевской области. В том же документе указано (в распряжении редакции есть более полный список членов партизанского отряда - прим. ВЗГЛЯД), что из этой же деревни в отряд попали еще как минимум три бойца.

              К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810 партизанского полка, освобождение его родной Могилёвской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА а затем вливались в её состав. Об этом упоминал внук Артеменко Игорь Колесников в комментарии для издания «Медуза»: «Кто 1925 года [рождения] был - влились в войска. А 1926 год отпустили домой для призыва через военкомат. Дедушка не стал ждать [награждения] и уехал, поэтому нет медали. Пришел домой и заболел сыпным тифом. Вспомнили о дедушке в декабре месяце [1944 года], прислали повестку явиться».

              Как видим, распустили по домам не только 1926 год, но и всех, кто был ещё моложе. Артеменко в этом списке седьмой снизу, в первой колонке. Случилось это в феврале 1944 года, о чём свидетельствует личный листок Артеменко из партизанского архива.

              По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года.

              Но почему год рождения поменялся на 1926-й? Об этом мы уже говорили выше. С 1928-м годом рождения (16,5 лет, Артеменко родился 28 июня) его бы не призвали. Вот и накинул себе пару годков, обычное дело. 

              Но вдруг это всё же другой Артеменко? Полный тезка, только на 2 года старше? Нет.

              Как видим, место рождения полностью совпадает с данными, указанными в документах партизанского отряда: деревня Виляховка, Быховский район.  

              В архивах, до которых докопалась «Медуза», значится Артеменко в звании инженер-полковник, а также Артеменко в звании лейтенант административной службы, что, видимо, также было отнесено к неточностям в документах. Но никакой неточности нет, это один и тот же человек, который рос в званиях.

              Правда, здесь он еще не полковник, это звание он получил позже.

              Ну и, наконец, собственноручно написанная биография, где перечислено всё вышесказанное.

              Мы, конечно, могли бы сразу привести ее в качестве доказательства. Но так даже лучше. Видно, что информация из разных архивов «бьется», не противоречива, а небольшие неточности имеют простые объяснения.

              А вот и фото Игната Сергеевича.

              Это уже послевоенное, 1955 года. Специально даем с куском документа, подтверждающего, что это все один и тот же человек.

              Более того, это еще не все документы, оказавшиеся в нашем распоряжении. Уж что-что, а вести архивы в СССР умели, тем более в армии. Человек мог пропасть на поле боя, но не из архива. Как же иначе вести учет и распоряжаться той огромной массой человеческих ресурсов, которыми располагал СССР?

              Однако и этого вполне хватит. Нет никаких нестыковок в биографии ветерана. И странностей там никаких нет.Есть неумение или нежелание некоторых персон и изданий работать  с архивами. С момента скандала прошло уже полтора месяца. Уж за это время можно было отрядить кого-то в архивы. Или запрос направить. Если не из соображений порядочности, то хотя бы для самоуспокоения.

              Странно будет, если даже после этого материала Игнат Сергеевич не дождется извинений. Если не от Навального, который явно полагает себя безгрешным, то хотя бы от тех, кто подхватил его измышления.


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