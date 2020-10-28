Как иностранцы сделали Россию великой

Взгляд
28 октября, среда  |  Последнее обновление — 18:30  |  vz.ru
Разделы

Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему СССР не заявлял о геноциде советского народа фашистами

Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами Альперт Макс/ТАСС
Российский суд впервые в истории признал геноцидом убийства жителей Новгородской области во время Второй мировой войны. В 1942–1943 годах нацистами было уничтожено более двух тысяч жителей деревни Жестяная Горка. Почему признание факта геноцида произошло только сейчас и по каким причинам правительство СССР в послевоенные годы не дало должной оценки преступлениям нацистов? Подробности...
Перейти в раздел…

Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
Перейти в раздел…

Студенты оказались последней опорой белорусской оппозиции

Студенты регулярно оказываются в первых рядах белорусского протеста Стрингер/ТАСС
Раскрутить всю Белоруссию на забастовку оппозиции не удалось. Заводы работают. Остановилась, да и то частично, лишь система образования – многие студенты бузят уже который день, причем на территории вузов ОМОН их не трогает. Университеты Минска превратились в последние очаги протеста. Каковы шансы Лукашенко подавить сопротивление белорусского студенчества? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Европа придумала ответ США на санкции против «Северного потока-2»

Алексей Гривач, Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности
28 октября 1886 года в США торжественно открыли статую Свободы, подарок французского народа американцам. Символично, что не так давно именно из Парижа Вашингтону прилетел ассиметричный ответ за его политику последнего времени по продвижению сжиженного газа на европейский рынок – «под дулом санкционного пистолета». Подробности...

Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось как «Пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать действительно было некого и нечего. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Свобода – это закон джунглей

Алексей Алешковский, сценарист
Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
  • На государственных расходах

  • На ЖКХ

  • На культуре и искусстве

  • На медицине

  • На науке и образовании

  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Тестирующую «Спутник V» компанию в Индии атаковали хакеры
    Эрдоган в разговоре с Путиным рассказал о «красной черте» по Карабаху В карикатурах Charlie Hebdo на Эрдогана увидели выгоду России В Москве продлили дистанционный режим работы и обучения Названа сумма ущерба семье Баталова по делу о мошенничестве
    Путин опроверг вторую волну коронавируса в России РВИО оценило решение суда о геноциде советского народа нацистами В Азербайджане заявили о 21 погибшем при обстреле города Барда Россиянам предсказали аномально теплую погоду
    В России предложили маркировать антисептики Названы причины крушения Ан-26 на Украине Столкновения между армянской и турецкой диаспорами произошли во Франции Заслуженную артистку РСФСР Нину Шильникову обманули мошенники

    силы правопорядка


    В МВД Белоруссии назвали условие применения боевого оружия на митингах

    «Это мое право»


    Кадыров выразил готовность оставить должность ради права критиковать «безбожника» Макрона

    банкет в камере


    В ОНК объяснили, как Ефремов заказал гуся с яблоками в СИЗО

    Видео

    очаг протеста


    Студенты оказались последней опорой белорусской оппозиции

    Президент Франции


    Макрон стал главным врагом защитников ислама

    советский самолет


    Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

    известные актеры


    Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

    раздел цивилизаций


    Дмитрий Грунюшкин: Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

    всеукраинский опрос


    Сергей Миркин: «Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

    крымский вопрос


    Михаил Диунов: Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?

    Как иностранцы сделали Россию великой

    Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада    28 октября 2020, 17:45
    Фото: Саломон Конинк
    Текст: Михаил Диунов, историк

    Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране?

    26 октября случилось событие, почти не замеченное широкой общественностью. Министерство труда РФ выступило с предложением предоставить право упрощенного получения гражданства России ученым – лицам, имеющим профессии доцента и профессора. Если до этого долгое время считалось, что нашей стране нужны агрономы, врачи и различные слесари, то теперь стало понятно, что и ученые пригодятся.

    Эта новость заставляет вспомнить историю нескольких волн модернизации русского просвещения и науки, в которых очень значительную роль сыграли иностранцы. Еще на заре нашей государственности, после Крещения Руси, в Киев и другие русские города приехало немало ученых монахов и священников из Византии.

    Они привезли нам кириллический алфавит, традиции высокой античной культуры (хранителем которой выступал Константинополь), летописи и исторические хроники. И что самое главное – книги, среди которых были не только священные тексты, но и работы по всем отраслям тогдашнего научного знания. Православной церкви в только что крещеной стране требовалось множество ученых людей, так что на Руси очень быстро развернулась сеть школ, в которых будущий священник мог получить достойное образование.

    Так Русское государство, еще совсем недавно варварская окраина Европы, превратилось в один из культурных центров. Уже в XI веке римский папа Николай II в письме, адресованном русской принцессе Анне (жене Генриха, короля Франции), восхищался ее образованностью, несвойственной женщинам той эпохи. В это же время первый русский митрополит Илларион создает выдающийся памятник средневековой литературы «Слово о законе и благодати» – философское, историческое и публицистическое произведение, прославляющее достижения русского народа, превратившего свою страну в сильную и просвещенную державу Европы.

    С этого момента можно говорить о щедрых плодах византийской науки, которая не просто проникла на Русь с эмигрантами, но и превратилась в неразрывную составляющую часть древнерусской культуры. Русские всему научились у греков и сами стали воспроизводить ученость. Поэтому дошедшие до нас памятники русской средневековой архитектуры (Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и книжности (Остромирово Евангелие) не уступают лучшим византийским образцам того времени.

    Первая волна иностранных ученых подпитывала Русь примерно до татаро-монгольского нашествия, после которого связи нашей страны с христианским миром значительно сократились. Начался трехсотлетний период борьбы за национальную независимость, в ходе которого было сформировано ядро русского национального государства. Неслучайно великий князь Иван III, государь всея Руси, стал не только освободителем от татарского ига, но и первым правителем независимого русского государства, вставшего в один ряд с такими крупными державами Европы, как Франция, Англия, Испания и Польша. Образование большого и сильного государства в очередной раз потребовало модернизации. Россия одержала решительную победу над своими конкурентами – Ордой и Литвой, утвердив свою власть в исторических русских землях.

    Начавшаяся эпоха великодержавности требовала зримого подтверждения силы государства, внезапно появившегося на картах там, где еще недавно изображали россыпь мелких независимых княжеств под властью династии Рюриковичей. В крупных городах, прежде всего в Москве, началось масштабное строительство, невиданное ранее. Аристотель Фиораванти построил Успенский собор – главный русский храм до начала Петербургского периода нашей истории. Алевиз Миланец перестраивал Кремль и возвел старый Кремлевский дворец, Алевиз Ламберти стал автором Архангельского собора, Пьетро Солари и Марко Руффо построили Грановитую палату. С тех пор в России оказался принят «итальянский формат» кирпича, используемый и по сей день. Причем если до итальянцев в России кирпич производился кустарным способом, то Аристотель Фиораванти построил под Москвой первый кирпичный завод.

    Иван III постоянно посылал итальянским правителям письма с просьбами прислать умелых мастеров. Карамзин в своей «Истории...» сообщает об отправленных с русскими послами греком Мануилом Ангелом и Данилой Мамыревым в мае 1493 года посланиях в Милан и Венецию. Итальянский историк Лука Бельтрами нашел в 1880-х годах в Миланском архиве документ, подтверждающий, что в ответ на «русский запрос» «отправились из Милана в Россию три мастера: Алоизий из Карно, стенной мастер и инженер, кузнечный мастер Михаил Парпаионе и Бернандино из Боргоманеро, все трое миланцы».

    Но одной архитектурой дело не ограничивалось. Марко Руффо не только возводил каменные палаты, но и оказался умелым дипломатом, после чего был отправлен русским послом в Персию. К императору Священной Римской империи Максимилиану Габсбургу Иван III отправил грека на русской службе Юрия Траханиота. Выполняли дипломатические поручения итальянцы Иван Фрязин, его брат Антон. В 1491 году два немца – Иван и Виктор – нашли серебряную и медную руду на реке Цымле, находящейся в семи днях пути от реки Печоры. Известен итальянский мастер Павлин Дебосис, отливший в 1488 году для Москвы очень большую пушку. Начиная с конца XV века в Россию массово приезжают врачи-иноземцы, привозившие с собой знания о передовой европейской медицине Салернской и Болонской медицинской школ. Итальянские и греческие ювелиры передавали русским знания и технологии производства изящных украшений, утраченные за время ордынского ига.

    Множество греков оказалось в Москве в составе свиты принцессы Софии Палеолог – супруги Ивана III. Они получали боярские чины и занимали высокие позиции на русской службе. И совершенно недаром. Греческая знать обладала хорошим образованием, они считались отличными дипломатами, умелыми негоциантами и хорошо знали военное дело. Такие люди были очень нужны России.

    На службу охотно принимали итальянцев, особенно много оказалось купцов, бежавших из-под власти мусульман в Крыму, из городов Сурож (Судак) и Кафа (Феодосия). Русские знатные фамилии Траханиотовы, Ховрины, Головины, Тропаревы, Саларевы и многие другие имеют греческое и итальянское происхождение.

    Культурный обмен, начавшийся в конце XV века, не прекращался в последующее время. Иностранцы ехали на Русь при Иване Грозном, который, несмотря на свой резкий нрав, вовсе не был сторонником изоляции и охотно перенимал достижения западной цивилизации. Царь Борис Годунов и вовсе замышлял большую программу модернизации России, планируя пригласить множество ученых специалистов, а также наладить обучение русских как за границей, так и в Москве. Схожие идеи высказывал и Лжедмитрий – большой знаток и сторонник западной культуры, собиравшийся даже учредить в столице первый русский университет.

    При новой династии Романовых в XVII веке «импорт» ученых стал еще более активным. Русское государство начинало модернизироваться. В нем создавалась профессиональная армия «нового строя», а для оснащения войска и нужд государства требовалось налаживать мануфактурное производство оружия, пороха, железа, стекла и бумаги. Русских специалистов не хватало и поэтому неизбежно приходилось прибегать к помощи иностранцев. Тогда близ Москвы в очередной раз появилась Немецкая слобода, или Кукуй (ранее разрушенная в годы Смуты). Во второй половине XVII века – это был типичный североевропейский немецко-голландский город, с протестантскими кирхами, аустериями, садами, построенными людьми, пришедшими со второй волной научно-технического заимствования с Запада.

    Русская армия времен царя Алексея Михайловича была в значительной степени обучена иностранными военными специалистами, а основы преобразований Петра Великого создавались на берегах реки Яузы в Кукуйской слободе. Там сам Петр получил первые уроки немецкого языка и европейских манер, а также познакомился с ближайшим другом и сподвижником в деле реформ Францем Лефортом. XVII век интересен тем, что впервые в России начали задумываться над тем, что необходимо не только завозить квалифицированные кадры из-за рубежа, но и готовить собственные. Так в Москве появилась Славяно-греко-латинская академия, где представители всех сословий могли получить классическое университетское образование.

    Петровская эпоха стала временем, когда модернизирующемуся русскому государству потребовалось огромное количество иностранных специалистов. Столь большого притока чужеземных ученых, инженеров, геологов, военных Россия не знала никогда раньше. Третья волна оказалась самой мощной, сильно повлияв на всю русскую культуру, которая с начала XVIII века становится безусловной частью европейского культурного пространства. Уже Великое посольство 1697-1698 годов стало не только большой дипломатической миссией, но и мобильным «рекрутинговым агентством», которое проехалось по самым передовым странам Европы, везде набирая специалистов самого широкого профиля: от математики до кораблестроения.

    В 1702 году Петр I издал манифест о приглашении ученых иностранцев в Россию. Впервые после Ивана III в нем говорилось не только о технических специалистах, но и о художниках и архитекторах. Но самое важное то, что начиная с Петра Великого в России появляются и развиваются собственные школы подготовки специалистов во всех сферах науки и культуры. Появились Петербургский и Московский университеты, Академия наук.

    Если мы посмотрим на самые главные достижения Российской империи XVIII столетия, то поразимся числу иностранных фамилий, отметившихся в русской истории. Генералы и офицеры, промышленники и торговцы, дипломаты и историки – все они приезжали из Европы и по большей части оставались в России, вливаясь в русскую элиту, русифицируясь и верно служа русскому государству. Последний большой поток иностранных ученых в начале XIX века оказался связан одновременно с Французской революцией, вызывавшей массовую эмиграцию, и с созданием в России новых университетов в Вильно, Харькове и Казани, а также Царскосельского лицея. Император Александр I воспользовался случаем и сумел привлечь на службу немало высококлассных специалистов, которые подготовили множество людей, составивших славу России в следующие десятилетия – от Пушкина до Горчакова.

    Последняя, четвертая волна призыва иностранных специалистов и ученых связана с советской индустриализацией.

    Революция и Гражданская война нанесли тяжелый удар по русскому обществу. Научные школы были разрушены, множество высококлассных специалистов покинуло Советскую Россию и перебралось на Запад, где они достигли выдающихся успехов (как создатель телевидения Зворыкин или авиаконструктор Сикорский). Это потребовало массового приглашения иностранцев, которые на рубеже 1920–1930-х годов строили заводы и готовили инженерные кадры. Немало молодых советских ученых и деятелей культуры поехало учиться за границу, прежде всего в США и Германию. Этому очень способствовала Великая депрессия – хорошей работы не было, так что иностранцы охотно соглашались на выгодные контракты. Впрочем, советская власть усвоила уроки Петра I и обратила значительные усилия на подготовку собственных кадров, так что уже спустя десятилетие нужда в образованных иностранцах пропала сама собой. Весь послевоенный период СССР развивался с опорой на собственные научные силы.

    В наши дни, после великого краха девяностых годов, отечественная наука все еще пребывает в не самом лучшем состоянии. Нехватка финансирования учебных заведений не позволяет обеспечить качественную подготовку специалистов, а низкий уровень доходов и жизни в России весьма способствует «утечке мозгов». Так что сегодня мы стоим перед необходимостью в очередной раз приглашать иностранцев, чтобы учиться у них. Однако перед обществом встает вопрос: кого важнее всего приглашать в Россию в качестве учителей?

    Ответ может показаться парадоксальным, но нам совсем не стоит гнаться за техническими специалистами. В России все еще весьма неплохие математическая и физическая школы, а подготовить большое число квалифицированных инженеров – не самая сложная задача, ее успешно решают даже в Индии. Зато России крайне необходимы хорошие специалисты в гуманитарных науках. За период советской власти такие сферы знаний, как философия и история, погрязли в марксистской схоластике. Даже сегодня школьники и студенты продолжают учиться по учебникам и читать научные монографии с преобладанием марксистского подхода.

    В России нет ни одной значимой философской школы. Есть весьма неплохие историки философии, но оригинальных международно признанных мыслителей нет. В области истории дела обстоят чуть лучше, как и в социологии, политологии и психологии, но все равно отставание России в области гуманитарных и общественных наук очевидно каждому непредвзятому наблюдателю.

    Что самое печальное – в современном обществе нет понимания важности этой сферы знаний, в то время как она играет куда большую роль, нежели точные и естественные науки. Инженеров можно купить, а вот где взять специалистов, объясняющих: зачем наше государство существует, в чем его цель, каковы смыслы нашего общества, в чем заключается миссия русского народа?

    Отсутствие этой информации, которая замещалась безжизненной марксистской схоластикой и бессмысленной советской пропагандой, стало одной из главных причин краха советского режима. И если мы хотим развития и процветания России – нам крайне необходимо развитие гуманитарных знаний и собственные, авторитетные во всем мире, школы общественных наук.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •