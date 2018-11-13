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22 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть

Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефтьФото: Shealah Craighead/Zuma/Global Look Press
Причиной резкого падения цен на нефть могла быть сделка США с Саудовской Аравией. Американский президент Дональд Трамп сам провоцирует такие спекуляции. В благодарность за снижение цен на черное золото он даже готов простить саудитам жестокое убийство журналиста в Турции. Неужели дружба Саудовской Аравии с Россией больше ничего не стоит? Подробности...
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Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну

Советские и афганские военные в 80-е годы XX векаФото: В. Суходольский/РИА Новости
Россия больше не считает ввод войск в Афганистан в 1979 году достойным политического и морального осуждения. Государственная дума готова принять заявление, отменяющее оценку, осуждающую афганскую войну, которая была дана в свое время советским парламентом. Это нужно не только ветеранам той войны, но и всему нашему обществу. Подробности...
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Зачем Росгвардии лазерные установки

Обычная машина Росгвардии, подобная этой, может быть оборудована новейшим оружиемФото: Георгий Зимарев/РИА Новости
В арсеналы Росгвардии поступят два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ). В некоторых медиа поспешили объявить, что цель новой закупки – наделить «силовиков» новым средством для разгона митингов. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, реальность проще: новинка имеет исключительно антитеррористическую направленность. Подробности...
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Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения

Через несколько секунд президент США Кеннеди будет убитФото: Reuters
55 лет назад в Далласе, штат Техас, был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, один из самых противоречивых, удивительных и популярных политиков в истории этой страны. А его убийство стало главной Меккой конспирологов всех мастей. Каковы основные конспирологические версии этого преступления и почему они выглядят полной чушью? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Проиграв одну схватку в Интерполе, Россия выиграла другую

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Генеральная ассамблея Интерпола, собравшаяся в Дубае (ОАЭ), приняла два очень серьезных и даже сенсационных решения. Международная полицейская организация превратилась в арену противостояния двух могущественных политических сил. Подробности...

Почему эксперты не сравнивают танки

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Сейчас на поле дискуссий основные «конкуренты» – новый российский Т-14 «Армата» и американский М1А2 Abrams. Их стравливают в лобовой атаке, и всякий раз «побеждает» то один, то другой. Откуда пошла мода сравнивать «танчики», да и не только их, в виртуальных битвах? Подробности...
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Ждем, когда Ищенко закричит «Волки!»

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ
Для избирателя Владивостока Андрей Ищенко был достаточно темной фигурой, а тогда, в сентябре, на выборах губернатора никто особенно и не пытался рассмотреть за этой фамилией реального человека. Теперь же к нему присмотрелись внимательно. Подробности...
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    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Зачем Росгвардии лазерные установки

          Обычная машина Росгвардии, подобная этой, может быть оборудована новейшим оружием   22 ноября 2018, 13:22
          Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
          Текст: Олег Москвин

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          В арсеналы Росгвардии поступят два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ). В некоторых медиа поспешили объявить, что цель новой закупки – наделить «силовиков» новым средством для разгона митингов. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, реальность проще: новинка имеет исключительно антитеррористическую направленность.

          Росгвардия должна в конце ноября получить две машины «Газель», оснащенные системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ), включающей в себя лазерные излучатели, сообщило в среду РИА «Новости». Тендер на них был еще в мае, и его выиграло ООО «АСБ Плюс». Стоимость контракта составила 65,2 млн руб. Учитывая, что закупаются всего две машины, можно предположить, что эта закупка пробная. Если СКНВ себя хорошо проявит, не исключены новые поставки.

          Как следует из заявки, размещенной на сайте госзакупок, две машины будут оснащены специальными лазерными излучателями, способными передавать звуковой и два цветовых потока: красный и зеленый. Первый цветовой поток более мощный, второй – менее. «Световой сигнал, начиная от тонкого луча, который может быть направлен в помещение, чтобы дезориентировать террористов, ну и широкий луч, который может просто ослеплять», – сообщил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

          Многие восприняли его слова буквально, решив, что речь идет об ослеплении людей. Например, как предположили некоторые медиа, при разгоне массовых акций.

          Следует отметить, что об использовании световых эффектов против людей действительно задумывались в различных странах. Впервые попытку ослепить противника предприняла советская армия при штурме Берлина в 1945 году. Тогда на позиции немецких солдат перед ночной атакой были направлены прожекторы. Но «прожекторная атака», как позднее признавал маршал Жуков, имела разве что психологический эффект.

          Серьезные же разработки светового оружия, направленного против людей, начались относительно недавно. Так, издание New Atlas cообщило в октябре о том, что в США работают над созданием системы SCUPLS (Scalable Compact Ultra-short Pulse Laser System – Изменяемая компактная ультракороткая импульсная лазерная система). Она должна вызывать яркую вспышку и звук, аналогичный взрыву шумовой гранаты. Входящий в SCUPLS лазер, кроме того, должен еще и создавать непереносимый жар на коже, не приносящий, тем не менее, никакого вреда. Однако пока эта система находится лишь на уровне проектов.

          Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил, что на данный момент лазеры «против людей не могут использоваться».

          «Они непригодны для ослепления человека,

          так как являются плохим источником света, рассеивающимся», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД. Он подчеркнул, что слова Грибакина неверно истолковали и никакой речи о применении лазера против людей изначально не шло. Представитель Росгвардии употребил специальный термин «ослеплять», который обозначает выведение из строя с помощью лазерной подсветки оптико-электронных систем, рассказал эксперт.

          Леонков напомнил, что подобных систем существует довольно много и СКНВ не будет принципиально новым словом в развитии таких технологий. «Если мы говорим о лазерном луче, то он направлен на оптико-электронные системы, в том числе для обезвреживания снайперов, систем наведения и т.д.», – отметил Леонков. Также можно применять лазеры для обезвреживания дронов. Учитывая, что террористы применяли их для атак российских военных в Сирии, увы, теоретически нельзя исключить возможность повторения подобных атак и на российской территории, добавил собеседник.

          Если лазеры использовать против массовых акций не получится, то как насчет звукового сигнала, который также способна передавать СКНВ?

          Силовики некоторых стран имеют в своем распоряжении акустическое оружие, которое хорошо известно и применяется на практике, правда, нельзя сказать, чтоб успешно. Самое известное из такого рода вооружений – американская установка LRAD (Long Range Acoustic Device, то есть акустический прибор с длинным диапазоном) и ее израильский аналог «Цаак» («Вопль»). Установки такого рода способны генерировать шум, аналогичный тому, что исходит от взлетающего реактивного самолета. В интернете иногда высказываются предположения, что акустическое оружие опасно для жизни: мол, оно может спровоцировать панику в толпе или даже как-то сказаться на людях, страдающих нервными или кардиологическими заболеваниями. Однако смертельных случаев от его применения не зафиксировано. 

          Более того, с акустическими способами разгона агрессивной толпы есть одна проблема. Она состоит в том, что у соответствующих установок есть серьезное ограничение – они действуют только на очень близком расстоянии. LRAD «бьет» всего лишь на десять метров (то есть, чтобы разогнать агрессивную толпу, нужно в нее въехать на машине, что при разгоне митинга практически невозможно). Если же человек стоит дальше, защититься от шума можно, просто заткнув уши. Так, в частности, и произошло в августе 2014 года в Сент-Луисе при разгоне массовых беспорядков, последовавших за смертью от полицейской пули чернокожего подростка Майкла Брауна. Как рассказывал CNN свидетель того применения LRAD репортер Майк Тобин, «никакого эффекта на толпу он не произвел. Он был только громким и надоедал».

          СКНВ, закупаемая Росгвардией, также может оказывать акустическое воздействие только в радиусе десяти метров. А это означает, что и звуковая составляющая новой системы абсолютно не предназначена для разгона массовых акций и не будет эффективна даже как средство последней надежды. Собственно, о том, что СКНВ не предназначена против митингов, сказал и сам Валерий Грибакин. Он подчеркнул, что новое приобретение Росгвардии будет использоваться исключительно в контртеррористических мероприятиях.  

          При этом стоит отметить, что для защиты от агрессивной толпы у Росгвардии есть более компактные акустические средства воздействия. В апреле прошлого года у того же ООО «АСБ Плюс» она закупила 50 комплектов системы «Шепот» с дальностью действия один метр. Комплекты сделаны в форме щита и предназначены для остановки нарушителя правопорядка с помощью инфранизкочастотных колебаний.  


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