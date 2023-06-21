В чем подвиг летчика Антонова – героя стихотворения «Встречайте, суки, папу»?

В среду, 21 июня в Кремле прошла встреча Верховного главнокомандующего с лучшими выпускниками российских военных вузов.

После окончания официальной части один из выпускников военной академии, Илья Мельников, летчик в звании подполковника, прочитал Владимиру Путину стихотворение собственного сочинения о «бомберах» (летчиках-бомбардировщиках). В частности, в стихотворении звучали такие строки: «Когда огонь зениток встретил залпом, / когда подбит и кровь течет с лица, / ну что же, встречайте, суки, папу! / Бомбер работу будет делать до конца».

В стихотворении были использованы слова Героя России подполковника Александра Антонова, погибшего в декабре 2022 года при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации. Именно эти слова – «Встречайте, суки, папу!» – были последними словами подполковника Антонова в эфире.

Экипаж Су-24М в составе Александра Антонова и Владимира Никишина в декабре 2022 года повторил легендарный подвиг Николая Гастелло – «огненный таран». Капитан Гастелло, как известно, направил свой подбитый бомбардировщик ДБ-3ф на колонну немецко-фашистских войск в июне 1941 года. То же самое сделал и экипаж подполковника Антонова в декабре 2022-го.



К моменту начала СВО подполковник Антонов находился в запасе. Однако сразу после начала боевых действий он вернулся к летной службе, на этот раз в качестве добровольца в составе ЧВК «Вагнер».

В декабре 2022 года в боях под Артемовском (Бахмутом) участвовали в том числе авиационные подразделения ЧВК «Вагнер». Фронтовой бомбардировщик Су-24М оказывал огневую поддержку наземным частям в районе села Клещеевка.

«Наблюдалось скопление живой силы противника и военной техники в районе. Это была, как у нас в авиации принято говорить, «жирная цель». Экипаж вылетал с максимальной бомбовой загрузкой», рассказывал затем один из сослуживцев Антонова и Никишина.

Как рассказывают очевидцы, бомбардировщик был подбит из ПЗРК в тот момент, когда заходил на боевой курс. Самолет загорелся и начал падать. Однако экипаж принял решение не катапультироваться, а спикировать на вражескую колонну бронетехники. Уничтожить врага ценой собственной жизни. Последними словами подполковника Антонова в эфире были как раз те, что процитированы в стихотворении: «Встречайте, суки, папу!»

«Парни героически выполнили свою задачу – отработали, упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники», – описывал этот подвиг глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Александру Антонову и Владимиру Никишину указом президента РФ были присвоены звания Героев России (посмертно).