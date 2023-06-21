В чем подвиг летчика Антонова – героя стихотворения «Встречайте, суки, папу»?

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21 июня, среда  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Российские компании удивили квадриллионным заработком

Налоговая впервые столкнулась с квадриллионом рублей от российских компаний Павел Лисицын/РИА Новости
Больше квадриллиона рублей – такую сумму с 15 нулями – задекларировали российские компании в ФНС в 2022 году. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России. Как удалось достичь такой необычной цифры и о чем это может говорить? Подробности...
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Дроны ВСУ атакуют Подмосковье по двум причинам

Украина вновь попыталась атаковать дронами столичный регион t.me/vorobiev_live
ВСУ вновь запустили дроны в сторону Москвы. Однако все три БПЛА были сбиты в Подмосковье. В Минобороны произошедшее назвали неудавшимся терактом и отметили, что никто в результате ЧП не пострадал. Какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника?  Подробности...
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Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен ВС России, однако масштабов их сдачи пока недостаточно Минобороны РФ/РИА Новости
Активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.  Подробности...
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Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние

В НАТО обострились дискуссии о возможном приеме Украины в альянс Zuma\ТАСС
Если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров»? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как подготовиться к будущей войне

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
В 82-ю годовщину вступления нашего народа в самую страшную в истории войну надо попытаться понять, можно ли вообще подготовиться к будущей войне как генералам, так и политикам. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Русская империя возрождается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Империя ведет большие войны ради большой идеи. В Российской империи эта идея звучала как православие, самодержавие, народность. В Советской империи – как новый мир социальной справедливости и антиколониализма. За что мы сражаемся сегодня? Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...
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Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    В чем подвиг летчика Антонова – героя стихотворения «Встречайте, суки, папу»?

    		   
    21 июня 2023, 18:50
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Олег Соловьев

    В среду, 21 июня в Кремле прошла встреча Верховного главнокомандующего с лучшими выпускниками российских военных вузов.

    После окончания официальной части один из выпускников военной академии, Илья Мельников, летчик в звании подполковника, прочитал Владимиру Путину стихотворение собственного сочинения о «бомберах» (летчиках-бомбардировщиках). В частности, в стихотворении звучали такие строки: «Когда огонь зениток встретил залпом, / когда подбит и кровь течет с лица, / ну что же, встречайте, суки, папу! / Бомбер работу будет делать до конца».

    В стихотворении были использованы слова Героя России подполковника Александра Антонова, погибшего в декабре 2022 года при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации. Именно эти слова – «Встречайте, суки, папу!» – были последними словами подполковника Антонова в эфире.

    Экипаж Су-24М в составе Александра Антонова и Владимира Никишина в декабре 2022 года повторил легендарный подвиг Николая Гастелло – «огненный таран». Капитан Гастелло, как известно, направил свой подбитый бомбардировщик ДБ-3ф на колонну немецко-фашистских войск в июне 1941 года. То же самое сделал и экипаж подполковника Антонова в декабре 2022-го.

    К моменту начала СВО подполковник Антонов находился в запасе. Однако сразу после начала боевых действий он вернулся к летной службе, на этот раз в качестве добровольца в составе ЧВК «Вагнер».


    В декабре 2022 года в боях под Артемовском (Бахмутом) участвовали в том числе авиационные подразделения ЧВК «Вагнер». Фронтовой бомбардировщик Су-24М оказывал огневую поддержку наземным частям в районе села Клещеевка.

    «Наблюдалось скопление живой силы противника и военной техники в районе. Это была, как у нас в авиации принято говорить, «жирная цель». Экипаж вылетал с максимальной бомбовой загрузкой», рассказывал затем один из сослуживцев Антонова и Никишина.

    Как рассказывают очевидцы, бомбардировщик был подбит из ПЗРК в тот момент, когда заходил на боевой курс. Самолет загорелся и начал падать. Однако экипаж принял решение не катапультироваться, а спикировать на вражескую колонну бронетехники. Уничтожить врага ценой собственной жизни. Последними словами подполковника Антонова в эфире были как раз те, что процитированы в стихотворении: «Встречайте, суки, папу!»

    «Парни героически выполнили свою задачу – отработали, упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники», – описывал этот подвиг глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Александру Антонову и Владимиру Никишину указом президента РФ были присвоены звания Героев России (посмертно).
     
     
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