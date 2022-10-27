Откуда пошёл мем про тыквенный латте?

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27 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
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Как Россия подпортила жизнь Boeing

Почему Boeing оказался слабее своих конкурентов AP/TASS
Один из двух крупнейших авиаконцернов в мире Boeing отчитался о колоссальных убытках. Они выросли в 78 раз. Его главный соперник – европейский Airbus выглядит в финансовом плане намного лучше. По крайней мере, в первом полугодии концерн все еще оставался прибыльным. Что же происходит с авиационными гигантами и какую роль в их бедах сыграла Россия? Подробности...
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Идеями о Крыме Зеленский подал Европе два опасных сигнала

Зеленский прямо заявляет, что «карт-бланш» в вопросе нападения на ядерную державу, частью которой является Крым, оставляет за собой
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим. Очередное мероприятие в формате так называемой Крымской платформы отмечено предложением о коллективном разделе территорий России и напоминанием, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам. В том числе правилам США. Подробности...
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Украина превращает Запорожье во второй Мариуполь

В районе завода «АвтоЗАЗ» были замечены тысячи иностранных наемников @official.zaz
Украина перебрасывает свежие силы на Запорожский фронт в район Гуляйполя и в направлении Каховского водохранилища. В оккупированном ВСУ Запорожье появились тысячи иностранных наемников. «АвтоЗАЗ» и другие бывшие гиганты советской индустрии Киев превращает в крепости по образцу мариупольской «Азовстали». Как Российской армии взломать оборону противника в Запорожье?  Подробности...
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Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Быть ненормальным стало модно

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Почему они активно таскают своих киндеров на гей-парады? Почему младенцам покупают кукол, снабженных сразу двумя половыми признаками – и мужскими, и женскими? Почему мальчиков наряжают в розовые платьица? Подробности...

Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой, тем более ничего общего с ситуацией времен Великой Отечественной войны. Подробности...

Центральная Азия по-прежнему наша

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Среднеазиатские постсоветские государства по-прежнему имеют для нас важнейшее значение, особенно когда мы говорим о развороте от евроцентризма к многополярному миру. Подробности...
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Выступление Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»

Массовая мобилизация на Украине

Киев расписал трофеи за победу над Россией

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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  • Отказаться от подобных ударов
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    Откуда пошёл мем про тыквенный латте?

    		    27 октября 2022, 20:05
    Фото: Mark Bialek/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Первоисточником дискурса и мемов** про тыквенный латте стал пост пользователя под ником Tatiana Sheremet, опубликованный днём 25 октября в группе «Репатрианты в Израиле: здесь помогают и делятся опытом» в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

    «Шалом! Простите меня за глупый вопрос, а в Израиле совсем нет Старбакса, да? Гугл предложил мне прогуляться за ним чуть ли не в Дамаск... И если его правда нет, то тогда вопрос знатокам: где найти тыквенный латте в Хайфе? Для меня это часть осенней традиции, и я немного страдаю без тыквенного латте. Всем спасибо!», – гласило обращение.

    Запись вызвала шквал эмоций, причем, в других группах репатриантов её также перепостили, и все виды реакций можно разделить на три больших группы.

    Первая – осуждающие мелочность репатриантов: «Я сегодня с утра, чувствую себя ущербным – я никогда не пил тыквенного латте!», «Новая страна приняла, все даёт, кроме того, что сама не любит, вот и ты прекращай!». По словам израильского радиоведущего Арсена Даниэля, «дело совсем не в сути типичного запроса, слыхивали в Израиле и не такие от разных исходников, одних смущало отсутствие патиссерий и свежих багетов». Он считает, что многие недавние репатрианты до 24 февраля не считали нужным думать о релокации в Израиль. Поэтому он призвал их довольствоваться тем, что есть в Израиле, а не равнять новую родину по России, которую они покинули.

    Вторая группа: выразившие автору поста понимание. «Я не пью латте, но это очень хорошо и полезно – хотеть нормальных вещей. Это, кроме того, очень патриотично потому что развивает экономику», «На самом деле, единственное чем мы могли поинтересоваться, приехав в страну 30 лет назад – есть ли тут березовый сок и бычки в томате. Мир движется вперёд, и нет ничего плохого в том, что люди хотят найти то, к чему привыкли». «Человек бросил прежнюю жизнь и приехал в незнакомую страну (пусть и исторически родную). Где все непонятно, включая алфавит. Хочется зацепиться за что-то привычное», – пояснила политолог Marisanna Shteynman.

    Депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Алекс Кушнир не преминул возможностью использовать мем в интересах предвыборной кампании. «На самом деле, в нашей стране ещё много чего нет, но не потому, что нет спроса, а потому, что предложение ограничено монополистами и бюрократами. Но надежда есть! В следующем Кнессете мы хотим продолжить наши реформы по либерализации экономики и открытию рынка для конкуренции. Будет ли у нас такая возможность? Это зависит только от вас! Если первого ноября вы проголосуете правильно, то у нас будет не только тыквенный латте и лавандовый раф, но и много других крутых продуктов по нормальным ценам», – написал он.

    Автор под ником fossa_s опубликовала в своём ЖЖ мем, на котором у экс-премьера Израиля Беньямина Нетаньяху помощница спрашивает, что нужно пообещать новым репатриантам, чтобы победить на выборах, на что «Биби» говорит: «Срочно узнай, что такое тыквенный латте».

    «Нынче у нас в израильской ленте ФБ даже выборы, до которых осталась одна неделя, забыли, все пишут про Старбакс и тыквенный латте», – призналась жительница Хайфы, пишущая в ЖЖ под ником natali_ya.

    Третья группа: подошедшие к вопросу конструктивно, и выяснившие, что тыквенный латте в Хайфе будет на следующей неделе – к Хэллоуину.

    Тыквенный латте – это кофейный напиток, приготовленный с добавлением тыквенного сиропа, корицы, мускатного ореха и гвоздики, а также молока, эспрессо и сахара, приправленный взбитыми сливками. Этот латте чаще всего ассоциируется с сетью Starbucks, которая впервые предложила этот напиток осенью 2003 года.  Стоит отметить, что у кофеен этого бренда широкий ассортимент вариаций латте с разными вкусами, которые появляются на сезонной основе. Одним из самых популярных является имбирно-пряничный латте, который продается в сети в период рождественских праздников. В марте 2022 года Starbucks решил полностью прекратить свой бизнес в России.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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