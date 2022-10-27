Откуда пошёл мем про тыквенный латте?

Первоисточником дискурса и мемов** про тыквенный латте стал пост пользователя под ником Tatiana Sheremet, опубликованный днём 25 октября в группе «Репатрианты в Израиле: здесь помогают и делятся опытом» в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).

«Шалом! Простите меня за глупый вопрос, а в Израиле совсем нет Старбакса, да? Гугл предложил мне прогуляться за ним чуть ли не в Дамаск... И если его правда нет, то тогда вопрос знатокам: где найти тыквенный латте в Хайфе? Для меня это часть осенней традиции, и я немного страдаю без тыквенного латте. Всем спасибо!», – гласило обращение.

Запись вызвала шквал эмоций, причем, в других группах репатриантов её также перепостили, и все виды реакций можно разделить на три больших группы.

Первая – осуждающие мелочность репатриантов: «Я сегодня с утра, чувствую себя ущербным – я никогда не пил тыквенного латте!», «Новая страна приняла, все даёт, кроме того, что сама не любит, вот и ты прекращай!». По словам израильского радиоведущего Арсена Даниэля, «дело совсем не в сути типичного запроса, слыхивали в Израиле и не такие от разных исходников, одних смущало отсутствие патиссерий и свежих багетов». Он считает, что многие недавние репатрианты до 24 февраля не считали нужным думать о релокации в Израиль. Поэтому он призвал их довольствоваться тем, что есть в Израиле, а не равнять новую родину по России, которую они покинули.

Вторая группа: выразившие автору поста понимание. «Я не пью латте, но это очень хорошо и полезно – хотеть нормальных вещей. Это, кроме того, очень патриотично потому что развивает экономику», «На самом деле, единственное чем мы могли поинтересоваться, приехав в страну 30 лет назад – есть ли тут березовый сок и бычки в томате. Мир движется вперёд, и нет ничего плохого в том, что люди хотят найти то, к чему привыкли». «Человек бросил прежнюю жизнь и приехал в незнакомую страну (пусть и исторически родную). Где все непонятно, включая алфавит. Хочется зацепиться за что-то привычное», – пояснила политолог Marisanna Shteynman.

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Депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Алекс Кушнир не преминул возможностью использовать мем в интересах предвыборной кампании. «На самом деле, в нашей стране ещё много чего нет, но не потому, что нет спроса, а потому, что предложение ограничено монополистами и бюрократами. Но надежда есть! В следующем Кнессете мы хотим продолжить наши реформы по либерализации экономики и открытию рынка для конкуренции. Будет ли у нас такая возможность? Это зависит только от вас! Если первого ноября вы проголосуете правильно, то у нас будет не только тыквенный латте и лавандовый раф, но и много других крутых продуктов по нормальным ценам», – написал он.

Автор под ником fossa_s опубликовала в своём ЖЖ мем, на котором у экс-премьера Израиля Беньямина Нетаньяху помощница спрашивает, что нужно пообещать новым репатриантам, чтобы победить на выборах, на что «Биби» говорит: «Срочно узнай, что такое тыквенный латте».

«Нынче у нас в израильской ленте ФБ даже выборы, до которых осталась одна неделя, забыли, все пишут про Старбакс и тыквенный латте», – призналась жительница Хайфы, пишущая в ЖЖ под ником natali_ya.

Третья группа: подошедшие к вопросу конструктивно, и выяснившие, что тыквенный латте в Хайфе будет на следующей неделе – к Хэллоуину.