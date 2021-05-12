Как охраняются российские школы?

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НОВОСТЬ ЧАСА

Бывший учитель дал характеристику напавшему на школу в Казани

12 мая, среда  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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России предстоит повторить сланцевую революцию США

Россию пугают скорым исчезновением нефти и газа Максим Богодвид/РИА Новости
Последняя капля нефти прольется в России через 59 лет, а газа – только через 103 года. Так оптимистично смотрят в будущее в Минприроды РФ. Однако оценки других госслужб порой в разы ниже. В худшем случае уже через 20 лет Россия проснется без нефти. Откуда такой большой разброс в оценках и стоит ли верить страшилкам?  Подробности...
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Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Психотерапевт: Вычислить напавшего на гимназию мог только искусственный интеллект

Только постоянное наблюдение психологов могло бы выявить намерения казанского стрелка Максим Богодвид/РИА «Новости»
«Может оказаться, что заявление подозреваемого в нападении на казанскую школу Ильназа Галявиева о том, что он «бог» – это просто уловка», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак. Собеседник предположил, почему казанские врачи могли проглядеть странности в поведении будущего преступника. Подробности...
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Русские жители Латвии отпраздновали День Победы вопреки всем запретам

Памятник Освободителям в Риге завалили цветами Сергей Мелконов/РИА Новости
«Вскоре после того, как прозвучала первая песня, к нам начала ломиться полиция, пытавшаяся взять наш дворик чуть ли не штурмом». Активист русской общины Латвии Юрий Зайцев рассказал газете ВЗГЛЯД, как жители этой страны, несмотря на запреты и сопротивление властей, в массовом порядке отпраздновали День Победы. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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За что воевали русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Уже который год перед каждым 9 мая по Сети разгоняется мем с «глубокой мудростью» финского нациста Карла Густава Эмиля Маннергейма. Звучит он так: «Прежде чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать». Подробности...
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На рассуждения о животворящей свободе можно ответить вопросом «1991–1998?»

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Политическая свобода, конечно, очень хороша, с тем никто не спорит, однако не является ни необходимым (пример азиатов), ни достаточным (постсоветские страны) условием хозяйственного роста. Подробности...
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Травму нельзя отделить от Победы

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Применительно к частной жизни любой психолог учит побеждать: преодолевать и изживать травмы. Великая Отечественная была и осталась тяжелейшей травмой нашего народа. Мы победили. Но почему-то именно нам предлагают сконцентрироваться на травме. Подробности...
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Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
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    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?

    Как охраняются российские школы?

    		    12 мая 2021, 08:45
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

    Согласно «Закону об образовании РФ», школа обязана обеспечить безопасность обучающихся (об этом говорят статьи 41 и 42 закона). Согласно постановлению федерального правительства, школы относятся ко второй категории зданий, что означает: охранять такие объекты должны сотрудники профессиональных охранных организаций. В качестве охранников нанимаются сторожи, «чоповцы» (обычно это отставные военные или бывшие рядовые сотрудники спецслужб), а также работники вневедомственной охраны при ОВД (ОВО). При этом, «частники» для допуска к работе в школах обязаны получить лицензию МВД.

    Школу №175 в Казани, где во вторник в результате нападения террориста погибли 9 человек, охраняет частное предприятие «Сфинкс-патруль». Эта организация выиграла тендер на охрану зданий МФЦ по Республике Татарстан. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что охрана в школе в момент нападения отсутствовала.

    Согласно федеральному закону «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», охранники могут применять огнестрельное оружие только в случае, когда преступники оказывают вооруженное сопротивление или совершают групповое нападение, угрожающее жизни охранника, школьному имуществу, персоналу, учителям или учащимся.

    Директор школы несет персональную ответственность за общую организацию безопасности в учреждении. В крупных школах существует должность заместителя директора по обеспечению безопасности. На эту вакансию может рассчитывать только человек с опытом работы в силовых структурах.

    Безопасность школ от угроз криминального, в том числе террористического характера обеспечивается техническими и организационными мерами. Министерство науки и высшего образования разработало определенный стандарт, «методичку» по созданию единой системы обеспечения безопасности образовательных учреждений. В частности, вокруг школы должен быть установлен забор, а территория – освещена. Здания оборудуются инженерно-техническими средствами охраны – охранно-пожарной сигнализацией (ОПС), тревожной сигнализацией, системой видеонаблюдения и контроля.

    Входные двери школы изготавливаются из ударопрочных материалов, чтобы гарантировать надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних. На территории школы должен быть обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим. С учителями регулярно проводятся занятия на случай чрезвычайных ситуаций. В целом безопасность школы касается охраны труда, взрывобезопасности и даже радиационной безопасности.

    С недавних пор все российские школы должны быть в обязательном порядке оснащены металлодетекторами. Если у охранника возникли подозрения по поводу того или иного визитера, он может предложить входящему предъявить вещи к осмотру. Однако проводить личный досмотр охраннику запрещено.

    Школьные охранники обязаны всегда оставаться на связи с местным отделом внутренних дел. На любом пункте охраны есть «тревожная кнопка», по сигналу которой выезжает группа быстрого реагирования ЧОПа, а также наряд полиции. Кроме того, руководители охранных предприятий обязаны регулярно оповещать своих сотрудников о криминогенной обстановке в районе школы. Родительские комитеты или попечительские советы, выделяющие средства на платную охрану школы, вправе контролировать качество услуг «чоповцев».

    В России перед каждым 1 сентября все школы проверяются на готовность принимать учеников. Эта процедура включает контроль соблюдения требований по безопасности, регламентированных нормативно-техническими документами. Основные мероприятия по безопасности, сроки их выполнения и ответственность определяются в приказах руководителя образовательного учреждения.


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