Как охраняются российские школы?

Согласно «Закону об образовании РФ», школа обязана обеспечить безопасность обучающихся (об этом говорят статьи 41 и 42 закона). Согласно постановлению федерального правительства, школы относятся ко второй категории зданий, что означает: охранять такие объекты должны сотрудники профессиональных охранных организаций. В качестве охранников нанимаются сторожи, «чоповцы» (обычно это отставные военные или бывшие рядовые сотрудники спецслужб), а также работники вневедомственной охраны при ОВД (ОВО). При этом, «частники» для допуска к работе в школах обязаны получить лицензию МВД.

Школу №175 в Казани, где во вторник в результате нападения террориста погибли 9 человек, охраняет частное предприятие «Сфинкс-патруль». Эта организация выиграла тендер на охрану зданий МФЦ по Республике Татарстан. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что охрана в школе в момент нападения отсутствовала.

Согласно федеральному закону «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», охранники могут применять огнестрельное оружие только в случае, когда преступники оказывают вооруженное сопротивление или совершают групповое нападение, угрожающее жизни охранника, школьному имуществу, персоналу, учителям или учащимся.

Директор школы несет персональную ответственность за общую организацию безопасности в учреждении. В крупных школах существует должность заместителя директора по обеспечению безопасности. На эту вакансию может рассчитывать только человек с опытом работы в силовых структурах.

Безопасность школ от угроз криминального, в том числе террористического характера обеспечивается техническими и организационными мерами. Министерство науки и высшего образования разработало определенный стандарт, «методичку» по созданию единой системы обеспечения безопасности образовательных учреждений. В частности, вокруг школы должен быть установлен забор, а территория – освещена. Здания оборудуются инженерно-техническими средствами охраны – охранно-пожарной сигнализацией (ОПС), тревожной сигнализацией, системой видеонаблюдения и контроля.

Входные двери школы изготавливаются из ударопрочных материалов, чтобы гарантировать надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних. На территории школы должен быть обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим. С учителями регулярно проводятся занятия на случай чрезвычайных ситуаций. В целом безопасность школы касается охраны труда, взрывобезопасности и даже радиационной безопасности.

С недавних пор все российские школы должны быть в обязательном порядке оснащены металлодетекторами. Если у охранника возникли подозрения по поводу того или иного визитера, он может предложить входящему предъявить вещи к осмотру. Однако проводить личный досмотр охраннику запрещено.

Школьные охранники обязаны всегда оставаться на связи с местным отделом внутренних дел. На любом пункте охраны есть «тревожная кнопка», по сигналу которой выезжает группа быстрого реагирования ЧОПа, а также наряд полиции. Кроме того, руководители охранных предприятий обязаны регулярно оповещать своих сотрудников о криминогенной обстановке в районе школы. Родительские комитеты или попечительские советы, выделяющие средства на платную охрану школы, вправе контролировать качество услуг «чоповцев».

В России перед каждым 1 сентября все школы проверяются на готовность принимать учеников. Эта процедура включает контроль соблюдения требований по безопасности, регламентированных нормативно-техническими документами. Основные мероприятия по безопасности, сроки их выполнения и ответственность определяются в приказах руководителя образовательного учреждения.