Кому из российских военных запрещено сдавать отпечатки пальцев?

Российский ансамбль песни и пляски Северного флота не пустили на культурный фестиваль Barents Spektakel, который пройдет в середине февраля в норвежском городе Киркенесе. По заявлениям норвежской стороны, причина – отказ сдать отпечатки пальцев для получения Шенгена, поскольку это противоречит правилам, распространяющимся на военный персонал Минобороны РФ.

Чем же так оказались секретны артисты, если их приравняли к действующим военнослужащим и сотрудникам спецслужб?

Вероятно, тем, что среди них есть и сотрудники спецслужб. А теперь подробнее.

В этом году знаменитому Ансамблю песни и пляски Северного флота исполнится 80 лет – датой его рождения считается 4 декабря 1940 года. За это время артисты-североморцы дали тысячи концертов по всей стране, в том числе в Бельгии, Швеции, Норвегии, Франции, Испании, Нидерландах, Канаде, США и на Кубе. В прошлом году ансамбль был почетным гостем и в Норвегии, когда коллектив выступал на праздновании 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов. Почему же сейчас норвежские власти заартачились и потребовали соблюдения всех процедур при получении визы? И не менее важный вопрос к жесткой позиции российского военного ведомства, не разрешившего членам ансамбля сдать отпечатки пальцев.

С Норвегией всё более-менее понятно – в стране с 2015 года действует определенная процедура получения иностранцами визы для посещения страны, в которой предусмотрена и сдача отпечатков пальцев. К слову, таков порядок во всех странах Шенгена, как что норвежские МИД и Минобороны действуют в рамках законодательства. В прошлом году, при посещении страны российским ансамблем, было сделано исключение – их программа была признана значимой как в рамках самого конкретного мероприятия, так и имеющего большое значение для двусторонних отношений Норвегии и России. Сейчас в Осло решили, что ситуация несколько изменилась, и исключений из правил на этот раз не будет – «катайте пальчики» тогда и приезжайте. Тут спорить особо не приходится.

Однако артистам ансамбля руководство разрешения не дало – военнослужащим, мол, не положено. Если взять для сравнения Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, в котором из 250 человек по штату военнослужащих всего 50, двадцать из которых – призывники-срочники, то и у североморцев, штат которых существенно меньше, примерно такое же соотношение служивых и гражданских. Понятно, что гриф секретности на артистов не распространяется. Впрочем...

Не так давно, 24 января, коллектив этого ансамбля принимал участие в чествовании в связи с 70-летием со дня основания войсковой части 34630. Казалось бы, рядовое мероприятие (эту в/ч артисты поздравляли и десять, и двадцать лет назад), если бы не одно «но» – это один из отдельных радиотехнических центров (ОРТЦ) системы радиоразведки «Круг» (подчиняется ГРУ), который базируется поселке Кильдинстрой под Мурманском, известный как «Грануляция». Не отсюда ли запрет? Скорее всего, вряд ли – концерт давали в Кольском районном Центре культуры, вне расположения части.

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Можно вспомнить и положения ст. 15 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», согласно которой ряду категорий военнослужащих запрещен выезд за границу. Среди тех, кому гарантирован отказ – сотрудники ФСБ России (в том числе в течение 5 лет после увольнения); призванные на военную или направленные на гражданскую службу в качестве альтернативы; служат по контракту и в силу служебного долга допущены к особо важной или совершенно секретной информации, являющейся государственной тайной. Однако члены творческого коллектива ансамбля Северного флота под эти запреты если и попадают, то лишь косвенно, а к гостайне отношения вообще не имеют. В их случае достаточно письменного разрешение командира – руководителя ансамбля.

Норвегия, хотя и является страной НАТО, под жесткий запрет не подпадает, хотя её нет и в списке десяти разрешенных для посещения российскими военнослужащими, где значатся в том числе и Греция, Турция, Бельгия и Италия, которые входят в Североатлантический альянс. Тем более что в прошлом году артисты-североморцы свободно посещали Норвегию.

Тогда – без отпечатков пальцев, а сейчас они, вероятно, все же столкнулись с этой проблемой. Причем не сами артисты, а, судя по всему, «сопровождающие их лица». И это не только офицеры, входящие в структуру Главного военно-политического управления Минобороны (формально ансамбли песни и пляски подчиняются этому управлению), а еще сотрудники другого Главного управления ГШ (ГРУ) и сотрудники военной контрразведки ФСБ. Вот им-то и нет никакого резона «светить пальчики», дабы не попасть в разведбазу НАТО.

Это уже историческая практика еще с советских времен, когда в составе творческих коллективов, выезжающих за рубеж, присутствовали «артисты», не умеющие ни петь, ни танцевать. Они, как правило, числились костюмерами, администраторами и прочими специалистами, которым нет нужды выходить на сцену.

Вполне вероятно, что и сейчас отказ от сдачи пальцев для получения визы был связан именно с этим.