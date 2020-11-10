Сколько Азербайджан заплатит за сбитый российский Ми-24?

Сумма компенсаций за сбитый российский военный вертолет Ми-24 и гибель экипажа в зависимости от расчетов может варьироваться от 7 до 20 млн долларов.



Азербайджан сразу признал ошибку за сбитый над территорией Армении российский вертолет. Было возбуждено уголовное дело против тех азербайджанских военных, которые открыли по вертолету огонь, за «халатное отношение к службе». В результате катастрофы, напомним погибли два российских военых летчика, еще один получил ранения средней тяжести.

В Баку, помимо принесенных со стороны первых лиц извинений России и родственникам погибших, заявили о готовности выплатить компенсации. Какими они могут быть?

Случаев подобных компенсаций в истории крайне мало, суммы чаще всего скрыты, но в данном случае можно предположить, что речь может идти о нескольких миллионах долларов.

Прежде всего заметим, что выплаты компенсаций за сбитое «по ошибке» воздушное судно характерны в большей степени для гражданской авиации. Да и там выплаты выбиваются годами, через суды. В военной авиации о подобной практике мало что слышно.

Из последних таких инцидентов - случай со сбитым 24 ноября 2015 года истребителем F-16 ВВС Турции фронтовым бомбардировщиком Су-24М ВКС Российской Федерации над территорией Сирии. Турецкий президент Реджеп Эрдоган через несколько месяцев после этой трагедии извинился перед российским президентом Владимиром Путиным, а турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил о готовности выплатить компенсации.

Этому предшествовали отпирательства Анкары о причастности к инциденту, заявления о якобы пересечении самолетом турецкой границы, ошибке летчика и пр. Ситуация изменилась после слов Путина: «Это подлый удар в спину пособников террористов. Мы считали Турцию дружественным государством. Но теперь помидорами они не отделаются». Последовали извинения и заверения. Однако компенсации ни за сам уничтоженный самолет стоимостью в 5-6 миллионов долларов (новый Су-24 в экспортном исполнении стоит около 30 миллионов долларов), ни выплат семье погибшего летчика Олега Пешкова со стороны Турции так и не последовало. Зато Анкара за сумму в более чем миллиард долларов вскоре купила у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», несмотря на протесты США.

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Азербайджан, в отличие от Турции, в своей вине признался буквально через час после трагедии с российским вертолетом, да и о готовности к выплате компенсаций в Баку заговорили первыми. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сейчас вовсе не с руки ссориться с Владимиром Путиным, в том числе с учетом нынешнего ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Компенсация, которую уже пообещал Баку, предположительно может складываться из нескольких составляющих. В нее входит и стоимость самого вертолета Ми-24, которая оценивается в 8,2 миллиона долларов (ориентировочно). С учетом износа эта сумма может составить 5-6 миллионов долларов.

Экипаж этого вертолета – два или три человека, в зависимости от модификации. С учетом двух погибших и одного раненого в нынешней трагической ситуации на борту Ми-24 присутствовал, помимо стрелка-оператора и летчика, которые располагаются в бронированной кабине, еще и бортмеханик, который находится во время полета в грузовой кабине. Сейчас российская фронтовая авиация (Сухопутные войска), в составе которой и находится основное количество Ми-24, также как и вертолетные полки ВВС, активно переоснащаются модернизированными Ми-35М, у которых очевидное внешнее сходство со старыми «Крокодилами», но больший потенциал. Вероятно, что на российской военной базе в армянском Гюмри использовались более устаревшие модификации Ми-24.

Вторая составляющая компенсации – выплаты семье погибших военнослужащих. По российским законам, она составляет от 3 млн рублей, в зависимости от воинского звания погибшего. В Азербайджане было несколько скромнее – в 2018 году Алиев подписал указ о выплатах семьям погибших за территориальную целостность военнослужащих своей армии – в сумме 11 тысяч манатов (около 500 тысяч рублей). Возможно, что эта сумма в конкретном случае с погибшими российскими вертолетчиками будет несколько увеличена. Сюда же может войти оплата лечения раненого, а также его транспортировка (как и тел погибших) военно-транспортным самолетом на родину.

Также может быть предусмотрена и выплата морального ущерба семьям погибших военнослужащих, которая может быть оценена в 100 тысяч долларов, на выплате которых, возможно, будет настаивать российская сторона. То есть для Баку выстрел из ПЗРК обойдется в сумму около 7 млн долларов.

Это если не считать компенсации оплаты подготовки летчиков – а она, заметим, тоже достаточно высока. Если вспомнить слова экс-главнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-полковника Александра Зелина, то летчик фронтовой авиации первого класса готовится в среднем за семь-восемь лет, и стоимость его обучения составляет около 3,4 млн долларов. Подготовка летчика-снайпера занимает 10-12 лет и обходится уже в сумму свыше 7 миллионов долларов. Вероятно, что и сейчас подготовка профессионального летчика обходится в аналогичные суммы, разве что стоимость подготовки вертолетчиков наверняка дешевле из-за меньшей стоимости летного часа для вертолетов.

Так что российская сторона вполне в праве требовать от Баку компенсаций на сумму от 20 млн долларов. Плюс те символические шаги и уступки, на которые пойдет Азербайджан, чтобы загладить вину перед Россией.

Впрочем, никакая денежная компенсация не вернет родственникам столь тяжелую утрату. К слову, семья летчика Олега Пешкова категорически отвергла даже возможность получения денег от Турции, или предложенного мэром Стамбула дома в качестве компенсации.