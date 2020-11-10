Сколько Азербайджан заплатит за сбитый российский Ми-24?

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10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
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Что стало причиной ротации в правительстве Мишустина

Михаил Мишустин и многие его министры знают о коронавирусе не понаслышке Александр Астафьев/ТАСС
Команда Михаила Мишустина обновится сразу на треть: сменятся главы Минэнерго, Минтранса и других ключевых структур. Действующему правительству вообще не позавидуешь, ему с ходу пришлось вступить в поединок с пандемией. При этом никто не отменял и задач по выполнению нацпроектов. Возможно, именно поэтому – из-за двойной нагрузки – и пришлось спустя десять месяцев устроить ротацию в кабинете министров? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Армения проигрывает последний бой за Карабах

Азербайджанский флаг над городом Шуши Минобороны Азербайджана/ТАСС
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Распад американской демократии выдают за ее торжество

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам – быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее, определенно, не делает мир лучше. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно стало крайне тяжелым для Еревана. Но вина за такой итог войны лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Глобалисты нанесли контрудар по Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Еще один набор правил прекратил свое существование на наших глазах. Только на сей раз речь идет о внутренних правилах самого Запада. И это лишь ускорит те тектонические изменения в мире, которые начались пять-семь лет назад. Подробности...
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Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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Почему Трамп проиграл

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

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15:53

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Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Сколько Азербайджан заплатит за сбитый российский Ми-24?

    		    10 ноября 2020, 17:15
    Фото: МЧС Республики Армения/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Сумма компенсаций за сбитый российский военный вертолет Ми-24 и гибель экипажа в зависимости от расчетов может варьироваться от 7 до 20 млн долларов.

    Азербайджан сразу признал ошибку за сбитый над территорией Армении российский вертолет. Было возбуждено уголовное дело против тех азербайджанских военных, которые открыли по вертолету огонь, за «халатное отношение к службе». В результате катастрофы, напомним погибли два российских военых летчика, еще один получил ранения средней тяжести.

    В Баку, помимо принесенных со стороны первых лиц извинений России и родственникам погибших, заявили о готовности выплатить компенсации. Какими они могут быть?

    Случаев подобных компенсаций в истории крайне мало, суммы чаще всего скрыты, но в данном случае можно предположить, что речь может идти о нескольких миллионах долларов.

    Прежде всего заметим, что выплаты компенсаций за сбитое «по ошибке» воздушное судно характерны в большей степени для гражданской авиации. Да и там выплаты выбиваются годами, через суды. В военной авиации о подобной практике мало что слышно.

    Из последних таких инцидентов - случай со сбитым 24 ноября 2015 года истребителем F-16 ВВС Турции фронтовым бомбардировщиком Су-24М ВКС Российской Федерации над территорией Сирии. Турецкий президент Реджеп Эрдоган через несколько месяцев после этой трагедии извинился перед российским президентом Владимиром Путиным, а турецкий премьер-министр Бинали  Йылдырым заявил о готовности выплатить компенсации.

    Этому предшествовали отпирательства Анкары о причастности к инциденту, заявления о якобы пересечении самолетом турецкой границы, ошибке летчика и пр. Ситуация изменилась после слов Путина: «Это подлый удар в спину пособников террористов. Мы считали Турцию дружественным государством. Но теперь помидорами они не отделаются». Последовали извинения и заверения. Однако компенсации ни за сам уничтоженный самолет стоимостью в 5-6 миллионов долларов (новый Су-24 в экспортном исполнении стоит около 30 миллионов долларов), ни выплат семье погибшего летчика Олега Пешкова со стороны Турции так и не последовало. Зато Анкара за сумму в более чем миллиард долларов вскоре купила у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», несмотря на протесты США.

    Азербайджан, в отличие от Турции, в своей вине признался буквально через час после трагедии с российским вертолетом, да и о готовности к выплате компенсаций в Баку заговорили первыми. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сейчас вовсе не с руки ссориться с Владимиром Путиным, в том числе с учетом нынешнего ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах.

    Компенсация, которую уже пообещал Баку, предположительно может складываться из нескольких составляющих. В нее входит и стоимость самого вертолета Ми-24, которая оценивается в 8,2 миллиона долларов (ориентировочно). С учетом износа эта сумма может составить 5-6 миллионов долларов.

    Экипаж этого вертолета – два или три человека, в зависимости от модификации. С учетом двух погибших и одного раненого в нынешней трагической ситуации на борту Ми-24 присутствовал, помимо стрелка-оператора и летчика, которые располагаются в бронированной кабине, еще и бортмеханик, который находится во время полета в грузовой кабине. Сейчас российская фронтовая авиация (Сухопутные войска), в составе которой и находится основное количество Ми-24, также как и вертолетные полки ВВС, активно переоснащаются модернизированными Ми-35М, у которых очевидное внешнее сходство со старыми «Крокодилами», но больший потенциал. Вероятно, что на российской военной базе в армянском Гюмри использовались более устаревшие модификации Ми-24.

    Вторая составляющая компенсации – выплаты семье погибших военнослужащих. По российским законам, она составляет от 3 млн рублей, в зависимости от воинского звания погибшего. В Азербайджане было несколько скромнее – в 2018 году Алиев подписал указ о выплатах семьям погибших за территориальную целостность военнослужащих своей армии – в сумме 11 тысяч манатов (около 500 тысяч рублей). Возможно, что эта сумма в конкретном случае с погибшими российскими вертолетчиками будет несколько увеличена. Сюда же может войти оплата лечения раненого, а также его транспортировка (как и тел погибших) военно-транспортным самолетом на родину.

    Также может быть предусмотрена и выплата морального ущерба семьям погибших военнослужащих, которая может быть оценена в 100 тысяч долларов, на выплате которых, возможно, будет настаивать российская сторона. То есть для Баку выстрел из ПЗРК обойдется в сумму около 7 млн долларов.

    Это если не считать компенсации оплаты подготовки летчиков – а она, заметим, тоже достаточно высока. Если вспомнить слова экс-главнокомандующего Военно-воздушных сил России генерал-полковника Александра Зелина, то летчик фронтовой авиации первого класса готовится в среднем за семь-восемь лет, и стоимость его обучения составляет около 3,4 млн долларов. Подготовка летчика-снайпера занимает 10-12 лет и обходится уже в сумму свыше 7 миллионов долларов. Вероятно, что и сейчас подготовка профессионального летчика обходится в аналогичные суммы, разве что стоимость подготовки вертолетчиков наверняка дешевле из-за меньшей стоимости летного часа для вертолетов.

    Так что российская сторона вполне в праве требовать от Баку компенсаций на сумму от 20 млн долларов. Плюс те символические шаги и уступки, на которые пойдет Азербайджан, чтобы загладить вину перед Россией.

    Впрочем, никакая денежная компенсация не вернет родственникам столь тяжелую утрату. К слову, семья летчика Олега Пешкова категорически отвергла даже возможность получения денег от Турции, или предложенного мэром Стамбула дома в качестве компенсации.


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