Чем опасно суррогатное материнство в России?

За услугой по рождению ребенка на заказ могли бы выстроиться очереди, если бы не было так сложно и страшно. Потенциальные родители боятся трех рисков: юридического, финансового и практического. Другими словами, останавливает то, что суррогатная мать начнет предъявлять права на ребенка, может не хватить денег на оплату такой дорогой услуги и искусственное оплодотворение может не сработать с первого раза.

Риск № 1: как выбрать ту самую суррогатную мать, которая не только выносит, но и гарантированно отдаст вам своего-вашего ребенка после родов?

Начнем с того, что в России пока не существует отдельного закона, который бы регулировал суррогатное материнство. Отдельные положения о таком способе рождения детей закреплены сразу в нескольких законодательных актах. И в России были прецеденты, когда передача ребенка биологическим родителям – тем, кто заказывал и оплачивал этот праздник жизни – растягивалась на несколько лет.

Сейчас ситуация изменилась. Договор и наработанная судебная практика решают вопросы быстрее и жестче, чем это было в начале двухтысячных. И главная «страшилка» всех заказчиков такой услуги («а вдруг она не отдаст») рассыпается при столкновении со стопкой уже вступивших в силу судебных решений, в которых написано: вернуть ребенка биологическим родителям. Да и претензии в духе «я выносила – моя кровиночка» тоже уже не срабатывают: кровеносные системы эмбриона и матери не сообщаются и плод не имеет с женщиной связи.

Как отмечают юристы, сопровождающие подобные иски, зачастую за попыткой оставить выношенного ребенка себе скрывается обыкновенное желание подзаработать на чужом страхе еще один миллион рублей.

Риск № 2, который может возникнуть, исходит со стороны будущих родителей. Это финансы. Миллион рублей в качестве гонорара (так в среднем по России оценивается услуга на вынашивание чужого ребенка) – это далеко не вся сумма, которую придется заплатить за вынашивание и рождение. К премиальному фонду добавляется оплата процедуры ЭКО, ежемесячное обеспечение роженицы, оплата всех медицинских счетов, включая анализы и обследования беременной суррогатной матери, оплата юристов на тот самый случай протеста с отдачей ребенка, оплата сопровождения родов. Так изначальный миллион «вырастает» до двух и более. И вот тут потенциальным родителям стоит задать вопрос самим себе: вы точно это потянете? И если вдруг на полпути вас застигнет финансовый кризис, невыплаченный гонорар станет основанием для расторжения договора о суррогатном материнстве.

Риск № 3 связан с самой процедурой оплодотворения. Это то же самое ЭКО, но не вам, а другой женщине! И риски ровно те же: неприживаемость, отторжение яйцеклетки. В случае необходимости процедуру придется повторять. Разумеется, при согласии суррогатной мамы и за ваш счет. Что тоже увеличивает сумму расходов.

О суррогатном материнстве легче говорить, рассуждая о светских новостях, чем рассматривать на практике. Это подтверждает и статистика, которая пока не в пользу такого формата материнства. Как писала «Российская газета», по данным реестра Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) в 2016 году к программам суррогатного материнства в России прибегло более 1,5 тыс. супружеских пар, наступило 676 беременностей, родились 470 здоровых детей.