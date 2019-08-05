Какие постройки на даче нужно регистрировать?

Бани, теплицы, сараи, беседки, туалеты и прочее можно как регистрировать, так и не обременять себя этим.

Зачем государство пытается обязать нас регистрировать в ЕГРН, например, дом на даче? Помимо очевидного, что здание будет на официальном учете – чтобы взимать с него налог. То же касается и любых других построек на вашем земельном участке – смысл их регистрации в первую очередь в том, чтобы о них узнала ФНС. Так вот, никакие хозпостройки на участке регистрировать не обязательно, никаких штрафов за это в России нет.

Зачем регистрировать

Сделать это можно в нескольких случаях: если вы собираетесь продать их кому-либо, подарить или завещать. Все это имеет смысл только в том случае, если вы продаете или завещаете конкретную постройку, то есть баню или теплицу, без земли, на которой она стоит. То есть если баню дед решил оставить Ване, сарай – Васе, туалет – Максиму, а теплицы – условной Василисе. Но даже в таком случае оформлять их не обязательно, говорит нотариус Илья Радченко, – но очень желательно.

«Это можно сделать и после смерти, но если бы эти постройки были зарегистрированы, это бы значительно упростило жизнь наследникам, потому что после смерти сделать это будет очень сложно. Поэтому лучше все же поставить их хотя бы на кадастровый учет», – сказал нотариус газете ВЗГЛЯД.

Российские суды очень по-разному трактуют случаи, когда земля по завещанию или дарственной достается одному человеку, а постройки на ней – другому, говорит Радченко. Поэтому таких случаев лучше избегать. Но если уж они возникли, то пусть сарай с баней хотя бы будут зарегистрированы.

Также актуален вариант, когда вы просто хотите продать свою землю подороже. В объявлении можно будет указать, что все объекты официально зарегистрированы, что избавит покупателя от лишней волокиты. В остальных случаях об их регистрации можете не думать.

Что регистрировать

В апреле 2019 года на фоне волны слухов о том, что в России всех резко обязали регистрировать теплицы, сараи, туалеты и прочее, в ФНС выпустили разъяснение относительно того, какие постройки лучше зарегистрировать, а какие – не обязательно.

Дачники заволновались после того, как в январе вступил в силу новый закон «О садоводстве и огородничестве», вслед за которым власти якобы намеревались со спутников вычислять незарегистрированные постройки. Вкупе с пунктом 6 статьи 401 НК РФ, в котором говорится, что под налог попадают «иные здания и строения», это дало ожидаемый результат – никто не мог понять, что в итоге делать со своими сараями, не оштрафуют ли за них.

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Если кратко описать заявление ФНС: капитальные – нужно регистрировать, некапитальные – нет. Есть фундамент и переместить постройку с одного места на другое не получится – стоит зарегистрировать. В общем, если ваш туалет внезапно оказался таких размеров, что ему требовался полноценный фундамент, то можно поставить его на учет в налоговой. Более реальной такая ситуация видится с банями, хозблоками или, например, курятниками.

Более мелкие постройки точно нет необходимости вносить в ЕГРН. А если вы решили-таки официально оформить теплицу или (вдруг) собачью будку, то и в таком случае вам, вероятно, не придется платить налог. Если только они не больше 50 кв. метров по площади.

Как регистрировать

Регистрировать бани, теплицы и прочие объекты, стоящие на фундаменте, надо по одному принципу: подав заявление и пакет документов в МФЦ или на сайте Росреестра. Из документов от вас потребуется технический план постройки, который может оформить любой кадастровый инженер.