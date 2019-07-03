Практически никакой. За редким исключением – речь о спецтехнике различных видов, то есть автомобилях, например, правоохранительных органов, скорой помощи, погрузочных агрегатов.

Вопрос стал актуален после инцидента с участием Аллы Пугачевой, которая в воскресенье вместе с семьей отправилась на лето в Юрмалу. Уезжала в Латвию она с Рижского вокзала, где ее ждал личный вагон в одном из поездов. По данным «Комсомольской правды», вагон совсем не плохой – там у певицы помимо спальни и двух личных купе есть душевая, столовая и даже кухня.

Провожали Пугачеву ее поклонники, которые и выложили в Instagram видео ее прибытия на вокзал. Именно оно и возмутило общественность — дело в том, что артистку привезли на Maybach стоимостью 10 млн рублей прямо на перрон, к вагону. При этом представитель певицы позже сказал РИА Новости, что перед ней к поезду на «Газели» подвезли ее чемоданы. На такой шаг, по его словам, пришлось пойти, «поскольку на Рижском вокзале нет грузчиков».

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД поспешили заявить, что платформа, на которой стоял поезд Пугачевой, была не пассажирской, а технической, то есть обычным гражданам певица никак не мешала. В то же время в ведомстве добавили, что все равно проведут проверку, поскольку на перрон доступ имеет только спецтехника.

«Если речь идет о платформе к конкретному вагону, то туда имеют право заезжать милиция, медицинские службы. Кроме того, туда имеет доступ погрузочная техника», – заявил газете ВЗГЛЯД президент Национального союза железнодорожников Юрий Бусыгин.

Что же касается технических платформ, то к ним в основном подходят товарные поезда, и техника, которая там обычно пристыкована, предназначена исключительно для приема и погрузки, пояснил эксперт.