Почему на митинге в Ингушетии пострадали омоновцы?

«На митинге в Ингушетии пострадало десять омоновцев, двое из них – в тяжелом состоянии». Столь непривычные для российской прессы сообщения появились в среду, сразу вызвав волну спекуляций в блогосфере. Что же на самом деле произошло в столице Ингушетии?

На 26 марта в Магасе был назначен согласованный митинг. Главное требование протестующих – отозвать с рассмотрения регионального парламента законопроект «О референдуме в Республике Ингушетия».

Напомним, что этот референдум, по замыслу организаторов митинга, должен решить, в частности, вопрос о соглашении об административной границе с Чечней. Однако 20 марта глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, понимая важность этого ранее внесенного им законопроекта для республики, понимая всю сложность ситуации, отозвал его из парламента на доработку. Евкуров предложил общественности обсудить детали этого документа.

Власти разрешили в Магасе митинг с 10:00 до 18:00, создав все необходимые условия для его комфортного проведения. Так, на должном уровне была обеспечена общественная безопасность, подготовлена сцена для выступающих, а для стариков – сидячие места. Кроме того, были установлены туалеты.

Впрочем, еще до митинга стало ясно, что многие его участники не хотят ограничиваться одними лишь речами. Некоторые из них попытались пронести дубинки и ножи на место проведения мероприятия, а также перекрыли проезжую часть проспекта Идриса Зязикова, что неизбежно должно было затруднить передвижение жителей в центре города.

Сам по себе митинг прошел спокойно. Когда его время было исчерпано, большая часть собравшихся (а это около четырех тысяч человек) разошлась по домам. По окончании мероприятия на площади осталась группа из почти 100 радикалов, заряженных, как показали дальнейшие события, на агрессию и раскачку ситуации. Они отказались выполнять неоднократные просьбы и законные требования представителей правоохранительных органов покинуть место проведения митинга.

По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, «в ночь на сегодняшний день велись переговоры с представителями противоположной стороны, которым было предложено добровольно вывести своих людей с площадки несанкционированного митинга под условие, что в установленном порядке подадут уведомление о проведении очередного публичного мероприятия». Но они оказались неспособными контролировать ситуацию.

Утром ОМОН выстроился на площади в оцепление с целью ограничения периметра территории, на которой незаконно все еще оставались митингующие. И тогда без какой-либо причины в сотрудников ОМОНа полетели камни, палки, обрезы труб, а заодно и те самые стулья, которые ранее были расставлены для комфорта стариков.

Стоит отметить, что ОМОН вел себя предельно корректно даже в момент пика агрессии радикалов. В итоге среди сотрудников МВД оказалось не менее 10 пострадавших. Так, у одного майора зафиксированы переломы правой ноги и носа; у одного из прапорщиков поврежден локтевой сустав левой руки; у других омоновцев также обнаружены травмы различной степени тяжести. Всё это – результат действий провокаторов и радикалов.

Позже глава Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что из десяти пострадавших сотрудников полиции двое находятся в тяжелом состоянии.

«Это реальный беспредел. Среди митинговавших пострадавших нет. Нападения на сотрудников ОМОН – спланированная акция. По всем случаям будет проведено расследование. Надеюсь, действиям негодяев будет дана справедливая оценка», – написал он в своем Facebook.

Евкуров заверил, что «будет дана правовая оценка действиям и заявлениям как радикальных участников митинга, допустивших нарушения общественного порядка, так и его организаторов».

Глава республики подчеркнул, что «все жители вправе выражать свое мнение и свою позицию, но реализация данного права должна осуществляться строго в рамках закона». Он попросил жителей Ингушетии не поддаваться на провокации.

Напомним, что благодаря соглашению о границе, которое минувшей осенью подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, Ингушетия даже расширила свою территорию – несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством Чечни, а за Сунженским лесничеством Ингушетии. На севере для выравнивания границы республики передают друг другу ровно по 1 тыс. 890 гектаров.

Примечательно, что соглашение о границе ранее поддержали представители тейпов ортсхой, проживающих как в Ингушетии, так и в Чечне.