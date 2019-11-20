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Эстония позарилась на исконно русские земли

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              Могут ли Россия и Украина сыграть друг с другом на Евро-2020?

              		   20 ноября 2019, 14:06
              Фото: Artur Cupak/Global Look Press
              Текст: Алексей Яковлев

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              Смогут. И уже в четвертьфинале турнира, если до него доберутся.

              Во вторник, 19 ноября, прошли заключительные матчи отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу, который пройдет в июне-июле 2020 года в 12 странах, в том числе в России, в Санкт-Петербурге. 

              По стечению обстоятельств сборная России, попавшая на турнир напрямую со 2 места в группе, уже знает двух из трех своих будущих соперников. Это снова Бельгия, которой россияне дважды проиграли в отборе (1:3 и 1:4), и Дания. 

              Далеко не самые слабые соперники – Бельгия вообще считается ФИФА самой сильной командой мира, а Дания занимает в рейтинге 14-е место. Причем обе команды неплохо (как и Россия, впрочем) выступили на последнем чемпионате мира. Бельгийцы дошли до полуфинала, а датчане хоть и проиграли в 1/8 финала, но по пенальти и будущим финалистам хорватам. Последним соперником россиян в группе В на Евро-2020 станет либо команда Уэльса, либо Финляндии, это определит жеребьевка. Она пройдет 30 ноября в Бухаресте.

              Чтобы объяснить, почему так вышло, что практически полностью известен только состав группы В, придется несколько углубиться в дебри квалификационной системы, которая применяется впервые. 

              Для начала основное – перед началом жеребьевки УЕФА делит все сборные по четырем корзинам. Группы впоследствии сформируют, взяв по одной команде из каждой из корзин. То есть попавшие в одну корзину сборные точно не сыграют между собой на групповом этапе. Для наглядности: это как 4 сумки с продуктами для супа. В одной морковь, в другой – яйца, в третьей – макароны, в четвертой – мясо. Чтобы получился суп, берут по одному продукту из одной сумки. 

              Так вот, состав корзин зависел от того, как команды сыграли в отборочном турнире. Сильнейшие попали в первую корзину, те, кто чуть послабее – во вторую и так далее. Россия стала в своей отборочной группе второй, так что оказалась во второй корзине, и автоматически не могла попасть на соперников из нее (Франция, Польша, Швейцария, Хорватия и Голландия). 

              Из первой корзины ей могли достаться Бельгия, Украина, Италия, Англия, Германия и Испания. Но последние 4 сборные – тоже хозяева Евро, и их распределили по группам, матчи которых пройдут в их домашних городах. Оставались Бельгия и Украина. И снова «но»: УЕФА стабильно разводит российскую и украинскую команды на всех своих турнирах из соображений безопасности, так что к нам попадает Бельгия. 

              В третью корзину попали Португалия, Австрия, Турция, Дания, Швеция и Чехия. Только одна из этих команд будет хозяином турнира – Дания. Матчи в Копенгагене проведут участники только группы В, они же сыграют в Санкт-Петербурге. Так что у датчан был только один вариант – отправиться в компанию к России и Бельгии. 

              С четвертым участником все еще сложнее – четвертую корзину сформируют 2 команды, с трудом отобравшиеся напрямую из квалификации, и 4 сборных из Лиги наций. Чтобы совсем не углубляться, скажем, что в «российскую» группу могли попасть только не-хозяева турнира, а это Уэльс и Финляндия. Кто конкретно из них – станет известно 30 ноября.   

              Украина

              УЕФА стал разводить российские и украинские команды (не только сборные) с июля 2014 года, решение было принято на фоне событий в Крыму и на востоке Украины. Эта норма продолжает действовать – национальные команды с тех пор так и не встречались. Последняя игра вообще прошла 9 октября 1999 года. Это был тот самый печально известный матч, завершившийся ошибкой Александра Филимонова и проездом России мимо Евро-2000.  

              Так что на грядущем чемпионате Европы может состояться первая встреча сборных России и Украины за 20 лет. 

              Расклады

              Украина попала в группу С. В плей-офф, 1/8 турнира, попадают 16 команд – занявшие 1 и 2 места, а также 4 лучших сборных из 6 ставших третьими. 

              Если обе команды выйдут в плей-офф, встреча в 1/8 финала им не грозит – представители групп В и С смогут пересечься лишь в четвертьфинале. Для этого нужно:

              – чтобы Россия стала победителем группы В, Украина заняла 2-е место в группе С, а затем обе команды победили противников в 1/8;

              – обратный вариант: Украина выигрывает свою группу, Россия становится второй в своей. Потом следуют победы в 1/8.

              Варианты для встречи в полуфинале (если обе сборных пройдут два предыдущих раунда плей-офф:

              – Украина 2-я, Россия – 3-я в своих группах;

              – Украина 3-я, Россия – победитель группы;

              – Россия 3-я, Украина – победитель группы;

              – Россия 2-я, Украина – 3-я. 

              Прогноз по полуфиналу и финалу довольно условен, поскольку если одна из команд станет в своей группе третьей, все будет зависеть от того, из каких еще групп отобрались другие такие же третьи сборные, и от их рейтинга. 

              Но одно можно сказать точно: если сборные России и Украины займут в своих группах одинаковые места, то встретиться затем они смогут только в финале. 

              Интересно, что букмекеры уже начали принимать ставки на вероятность встречи двух команд. Коэффициент при этом не такой высокий - всего 6,50.


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