Россия снизила присутствие в США накануне выборов

Отставка посла России в США стала подстраховкой от провокаций

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Владимир Путин подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова. Кроме того, в соответствующем документе отмечается, что дипломат также освобожден от обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, преемник будет назначен своевременно. Он также добавил, что отставка Антонова не отразится на уровне дипломатических отношений между Россией и США. Экс-посол уже находится в Москве. О завершении его командировки в Штаты агентство ТАСС сообщало еще 5 октября.

Напомним, Анатолий Антонов занимал пост представителя РФ в Вашингтоне с 2017 года. До этого он возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД России, был заместителем министров обороны и иностранных дел. Дипломату пришлось возглавлять посольство в Штатах в сложнейший период обострения двусторонних отношений.

Так, Антонов работал в условиях ввода Белым домом антироссийских санкций, а также нарастающей поддержки Вашингтоном украинского руководства. При нем же США приняли решение о закрытии двух консульств РФ: в Сан-Франциско и Сиэтле.

«Анатолий Антонов проработал послом длительный срок – семь лет. Он возглавлял дипломатическую миссию и при администрации Дональда Трампа, и при администрации Джо Байдена. И тот и другой сделали много негативного в рамках российско-американских отношений. Например, были введены масштабные антироссийские санкции», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

Враждебный курс Вашингтона сказался и на работе российского дипкорпуса. «Двусторонние отношения по вине американской стороны находятся на точке замерзания по целому ряду направлений. Тем не менее Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции», – указал собеседник.

«Сейчас же его полномочия закончились, он сделал свое дело, и в рамках ротации кадров было принято решение о его отставке. Но уровень дипломатических отношений с США не понижается. Новый посол будет своевременно назначен», – уточнил Долгов. По его мнению, это произойдет после американских выборов.

«Выбор подходящей кандидатуры – прерогатива МИД. У нас хорошая дипломатическая школа. Поэтому я уверен, что заменит Антонова не менее серьезный профессионал. Другой вопрос, каким будет курс новой американской администрации в отношении России. Однако независимо ни от чего мы продолжим решать свои задачи и отстаивать интересы нашей страны», – акцентировал Долгов.

Антонов – сильный дипломат, сумевший доказать высочайшие профессиональные навыки, отмечает американист Дмитрий Дробницкий. «Однако в Штатах его потенциал, откровенно говоря, растрачивался впустую.

Сейчас диалога между Москвой и Вашингтоном фактически нет. Имеются некоторые «каналы связи», но это очень далеко от привычных форм международных отношений»,

– добавляет он. «Поэтому, на мой взгляд, Антонова в будущем назначат на иную должность, которая будет соответствовать не только уровню его навыков, но и в полной мере отвечать интересам России. Кроме того, ему попросту необходимо отдохнуть. Он трудится в США с 2017 года, а пост посла в Вашингтоне способен «вымотать нервы» даже самому подготовленному человеку», – отмечает собеседник.

На этом фоне он напомнил, как американские политики «любят разыгрывать «русскую карту» ради достижения собственных интересов». «В преддверии президентских выборов, уверен, теме якобы влияния Москвы на электоральную кампанию в Америке будет уделяться еще больше внимания. В этом плане снятие с должности Антонова выглядит и как своего рода подстраховка», – говорит эксперт.

«В разгар противостояния демократов и республиканцев нашего посла могут постараться втянуть в любую провокацию. Даже случайная встреча с Дональдом Трампом способна превратиться в долгую тираду о скрытой поддержке кандидата. И если быть объективным, то стоит признать: в текущий момент в этой стране нам нужно максимально снизить собственное присутствие», – полагает Дробницкий. «Кроме того, согласно дипломатическому протоколу, на замену посла дается около двух месяцев.

За это время как раз станет ясно, с какой именно страной нам придется иметь дело. Подчеркну, в настоящий момент речь идет даже не о характере новой администрации Белого дома, но о ситуации в Штатах в целом»,

– считает он. «Ведь у будущего президента появится много проблем. Как минимум велик риск, что его не признает добрая половина страны. Во что выльются общественные противоречия – пока неясно. Может произойти все, что угодно, и как ориентироваться в сложившейся обстановке, нам лишь предстоит понять», – рассуждает эксперт.

«Поэтому прогнозировать, кто именно станет преемником Антонова, достаточно сложно. Выбрать нужного кандидата получится лишь после того, как в МИД сложится полное понимание, с кем и с чем нам предстоит иметь дело», – заметил Дробницкий.

Схожей точки зрения придерживается и Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России. По его словам, ключевое слово в заявлении Дмитрия Пескова по поводу назначения нового посла в США – «своевременно». «Это может быть и через день, и через месяц, и через год. Соответственно, если назначение растянется, то фактически это будет понижение дипотношений», – написал он.

По его мнению, спешить с назначением не стоит. «Личность нового посла должна зависеть от его возможностей. Возможности будут понятны только после того, как станет ясно не только имя нового президента США, но и курс его команды», – указал политолог.