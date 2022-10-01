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1 октября, суббота  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
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Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
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Посол ЛНР Мирошник: «Дальше ситуация для Украины будет только ухудшаться»

«Ребятам на передовой пока придется нелегко, но за ними – Россия», – отметил Мирошник Вадим Савицкий/ТАСС
«Теперь четыре новых региона – неотъемлемая часть России, поэтому в них могут и должны расположиться структуры Минобороны РФ. Надеюсь, там сосредоточатся все наши боевые возможности, чтобы нанести тотальный удар», – сказал газете ВЗГЛЯД посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник. В пятницу в Москве были подписаны договоры о воссоединении с Россией четырех территорий Донбасса и Новороссии, в том числе ЛНР. Подробности...
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Донбасс, Запорожье и Херсон встретили на Красной площади

Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек. Подробности...
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Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой

Не каждый житель Латвии может позволить себе отопление предстоящей зимой Aline Morcillo/Reuters
Тюрьмы, университеты и тем более обычные граждане Латвии шокированы суммами, которые им надо будет платить за отопление предстоящей зимой. Счета, особенно за электричество, выросли в разы. Люди постепенно впадают в отчаяние, обвиняя правительство в том, что оно не может оказать им действенной помощи. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Путин окончательно сбросил маски с Запада

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Подрывом «Северных потоков» США разрешили Киеву унижать Европу

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Очевидно, что диверсии на трубопроводах сильно повлияют на мировую политику в будущем. Куда сильнее, чем можно сейчас подумать, и, возможно, намного быстрее. Подробности...

Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Технические возможности для такого теракта по большому счету есть только у США – какие-нибудь прибалты, может быть, и хотели бы, но нечем. И это внятно очерчивает круг подозреваемых. Которым это выгодно и которые физически могут это сделать. Подробности...
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Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Обсуждение: 4 комментария

Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

Обсуждение: 4 комментария
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?

    Посол ЛНР Мирошник: «Дальше ситуация для Украины будет только ухудшаться»

    «Ребятам на передовой пока придется нелегко, но за ними – Россия», – отметил Мирошник
    		   1 октября 2022, 09:27
    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная

    «Теперь четыре новых региона – неотъемлемая часть России, поэтому в них могут и должны расположиться структуры Минобороны РФ. Надеюсь, там сосредоточатся все наши боевые возможности, чтобы нанести тотальный удар», – сказал газете ВЗГЛЯД посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник. В пятницу в Москве были подписаны договоры о воссоединении с Россией четырех территорий Донбасса и Новороссии, в том числе ЛНР.

    В пятницу в Кремле в торжественной обстановке Владимир Путин и главы двух республик Донбасса, Херсонской области и Запорожья подписали договоры о воссоединении четырех территорий с Россией. Таким был итог референдумов, которые, при высокой явке, продемонстрировали – абсолютное большинство жителей высказалось за вхождение территорий в состав России.

    В программной речи президент Путин подчеркнул: «За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история». Глава государства призвал почтить минутой молчания память героев русской весны, в том числе командира луганского ополчения Алексея Мозгового и прокурора ЛНР Сергея Горенко.

    В ходе спецоперации к началу июля Луганская республика была полностью освобождена, что позволило в сентябре провести референдум на всей ее территории. По результатам плебисцита 98,4% жителей ЛНР высказалось за воссоединение с Россией.

    О том, как должна измениться жизнь на Луганщине после официального вхождения в РФ на правах региона, и о том, есть ли вероятность вернуть Киев за стол переговоров, к чему призвал президент в своей речи, газета ВЗГЛЯД поговорила с послом ЛНР в Москве Родионом Мирошником, который в 2015-22 годах представлял республику в контактной группе на минских переговорах. 

    Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

    Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

    ВЗГЛЯД:Родион Валерьевич, после подписания договоров о воссоединении Россия будет активно заниматься вопросами восстановления новых территорий. Как должен строиться этот процесс, с чего начинаться?

    Родион Мирошник: Двигаться нужно поэтапно. Для начала с повестки дня должен быть полностью снят вопрос безопасности освобожденных территорий. Пока по населенным пунктам и важным объектам будут наноситься удары, создавать нормальные человеческие условия для жизни невозможно.

    Военная опасность несовместима с восстановлением.

    Уже после этого необходимо строить и восстанавливать все по максимуму для создания соответствующих условий жизни, заниматься вопросами экономического развития, интегрироваться в новую систему политической жизни, правовую систему России. Эти все изменения произойдут не завтра, а постепенно, шаг за шагом.

    ВЗГЛЯД: Что в первую очередь изменится в жизни народной республики? И сохранит ли она это название?

    Р.М.: Наименование народных республик, скорее всего, сохранятся. Они станут субъектами РФ, поэтому таможенные границы России, пограничные пункты охраны сместятся до границ присоединенных территорий. На нашей территории будут сформированы органы российской власти, заработают новые госпрограммы, позволяющие как можно быстрее интегрировать их в состав России, адаптировать к российскому законодательству. Важно поскорее запустить программы социальной защиты, чтобы местные жители получили такие же права, обязанности и льготы, как и жители остальной России. Но для начала, как я уже сказал, необходимо решить вопросы безопасности жителей республики.      

    ВЗГЛЯД: Вхождение четырех регионов в состав РФ, по-вашему, скажется на ходе спецоперации? 

    Р.М.: Теперь это часть России, поэтому в них на всех правовых основаниях могут и должны расположиться структуры Минобороны РФ. Надеюсь, там сосредоточатся все боевые возможности, чтобы нанести тотальный удар по коалиции западных стран, которые через Украину посягнули на российскую государственность. На подготовку удара, конечно, потребуется какое-то время. Ребятам на передовой пока придется нелегко, но за ними – Россия, за ними все мы, российский народ.

     

    ВЗГЛЯД: Как вы оцениваете обращение президента к киевской власти с призывом немедленно сесть за стол переговоров?

    Р.М.: Владимир Путин уже не раз выражал готовность Москвы к переговорам с Киевом. При этом глава государства предупреждал: чем дольше Украина будет с этим тянуть, тем менее выгодными для нее будут условия договоренности.

    Еще в 2014 году было нарушено обещание тогдашнего президента Украины Виктора Януковича об урегулирования политического кризиса на Украине. Не сработали и Женевское заявление по Украине, и Минские соглашения. Россия на законных основаниях вернула Крым, сегодня были подписаны соглашения о принятии в состав РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Дальше ситуация для Украины будет только ухудшаться. Поскольку Россия не позволит иметь у себя под боком угрозу уничтожения собственной независимости и государственности, на которые покушаются западные страны, используя для этого Киев.

    ВЗГЛЯД: Украина и коллективный Запад не признали факт присоединения новых регионов к России. По-вашему, сохраняется ли в таких условиях перспектива мирных переговоров?

    Р.М.: Путин совершенно обоснованно снова заявил о готовности России к переговорам. Ведь на самом деле любой вооруженный конфликт заканчивается переговорами. Но давайте объективно смотреть на происходящее: вопрос разрешения конфликта с Украиной обсуждать бесполезно, ей такого права западные кураторы не давали. Диалог о заключении глобального мира нужно вести с США, с НАТО. И этот момент настанет.

    А киевской власти стоит понимать, что этот разговор с Западом не будет затрагивать будущее Украины, потому что коллективному Западу не интересно ее будущее.

    ВЗГЛЯД: Какие еще моменты из выступления Владимира Путина вы бы особо выделили?

    Р.М.: Сегодняшняя речь нашего президента – историческая, эпохальная. Путин четко и даже жестко дал ответы на некоторые так сказать неудобные вопросы. Он напомнил, что мы в свое время избавили мир от колониализма. Сегодня же миссия России заключается в спасении мира от неоколониализма, в противодействии однополярному гегемону, который уже достаточно заигрался и решил поменять международное право на придуманные собой правила.

    Путин подтвердил, что Россия в отличие от некоторых других стран выбрала путь не прогибаться под Запад, а отстаивать всеми доступными способами свой суверенитет, безопасность и права человека. В своем выступлении президент заявил, что Россия предоставляла и до сих пор предоставляет возможность Западу решить этот вопрос бескровно, с помощью переговоров. Но коллективный Запад эту точку зрения не поддерживает – они пока готовы проливать чужую кровь.

    Для жителей Донбасса ключевым заявлением Владимира Путина было то, что это наша земля, что местные жители – это полноценные граждане России и находятся под нашей защитой.

    Нынешняя Россия – это монолитное государство, границы которого мы не позволим нарушить никому.

    И это, пожалуй, самый актуальный на сегодня вопрос, потому что пока подписывались соглашения о вхождении освобожденных территорий в состав России, шли военные действия. Президент четко обозначил, что под сегодняшним воссоединением территорий лежит мощнейшая историческая основа.

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