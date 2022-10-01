Посол ЛНР Мирошник: «Дальше ситуация для Украины будет только ухудшаться»

«Теперь четыре новых региона – неотъемлемая часть России, поэтому в них могут и должны расположиться структуры Минобороны РФ. Надеюсь, там сосредоточатся все наши боевые возможности, чтобы нанести тотальный удар», – сказал газете ВЗГЛЯД посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник. В пятницу в Москве были подписаны договоры о воссоединении с Россией четырех территорий Донбасса и Новороссии, в том числе ЛНР.

В пятницу в Кремле в торжественной обстановке Владимир Путин и главы двух республик Донбасса, Херсонской области и Запорожья подписали договоры о воссоединении четырех территорий с Россией. Таким был итог референдумов, которые, при высокой явке, продемонстрировали – абсолютное большинство жителей высказалось за вхождение территорий в состав России.

В программной речи президент Путин подчеркнул: «За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история». Глава государства призвал почтить минутой молчания память героев русской весны, в том числе командира луганского ополчения Алексея Мозгового и прокурора ЛНР Сергея Горенко.

В ходе спецоперации к началу июля Луганская республика была полностью освобождена, что позволило в сентябре провести референдум на всей ее территории. По результатам плебисцита 98,4% жителей ЛНР высказалось за воссоединение с Россией.

О том, как должна измениться жизнь на Луганщине после официального вхождения в РФ на правах региона, и о том, есть ли вероятность вернуть Киев за стол переговоров, к чему призвал президент в своей речи, газета ВЗГЛЯД поговорила с послом ЛНР в Москве Родионом Мирошником, который в 2015-22 годах представлял республику в контактной группе на минских переговорах.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

ВЗГЛЯД:Родион Валерьевич, после подписания договоров о воссоединении Россия будет активно заниматься вопросами восстановления новых территорий. Как должен строиться этот процесс, с чего начинаться?

Родион Мирошник: Двигаться нужно поэтапно. Для начала с повестки дня должен быть полностью снят вопрос безопасности освобожденных территорий. Пока по населенным пунктам и важным объектам будут наноситься удары, создавать нормальные человеческие условия для жизни невозможно.

Военная опасность несовместима с восстановлением.

Уже после этого необходимо строить и восстанавливать все по максимуму для создания соответствующих условий жизни, заниматься вопросами экономического развития, интегрироваться в новую систему политической жизни, правовую систему России. Эти все изменения произойдут не завтра, а постепенно, шаг за шагом.

ВЗГЛЯД: Что в первую очередь изменится в жизни народной республики? И сохранит ли она это название?

Р.М.: Наименование народных республик, скорее всего, сохранятся. Они станут субъектами РФ, поэтому таможенные границы России, пограничные пункты охраны сместятся до границ присоединенных территорий. На нашей территории будут сформированы органы российской власти, заработают новые госпрограммы, позволяющие как можно быстрее интегрировать их в состав России, адаптировать к российскому законодательству. Важно поскорее запустить программы социальной защиты, чтобы местные жители получили такие же права, обязанности и льготы, как и жители остальной России. Но для начала, как я уже сказал, необходимо решить вопросы безопасности жителей республики.

ВЗГЛЯД: Вхождение четырех регионов в состав РФ, по-вашему, скажется на ходе спецоперации?

Р.М.: Теперь это часть России, поэтому в них на всех правовых основаниях могут и должны расположиться структуры Минобороны РФ. Надеюсь, там сосредоточатся все боевые возможности, чтобы нанести тотальный удар по коалиции западных стран, которые через Украину посягнули на российскую государственность. На подготовку удара, конечно, потребуется какое-то время. Ребятам на передовой пока придется нелегко, но за ними – Россия, за ними все мы, российский народ.

ВЗГЛЯД: Как вы оцениваете обращение президента к киевской власти с призывом немедленно сесть за стол переговоров?

Р.М.: Владимир Путин уже не раз выражал готовность Москвы к переговорам с Киевом. При этом глава государства предупреждал: чем дольше Украина будет с этим тянуть, тем менее выгодными для нее будут условия договоренности.

Еще в 2014 году было нарушено обещание тогдашнего президента Украины Виктора Януковича об урегулирования политического кризиса на Украине. Не сработали и Женевское заявление по Украине, и Минские соглашения. Россия на законных основаниях вернула Крым, сегодня были подписаны соглашения о принятии в состав РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Дальше ситуация для Украины будет только ухудшаться. Поскольку Россия не позволит иметь у себя под боком угрозу уничтожения собственной независимости и государственности, на которые покушаются западные страны, используя для этого Киев.

ВЗГЛЯД: Украина и коллективный Запад не признали факт присоединения новых регионов к России. По-вашему, сохраняется ли в таких условиях перспектива мирных переговоров?

Р.М.: Путин совершенно обоснованно снова заявил о готовности России к переговорам. Ведь на самом деле любой вооруженный конфликт заканчивается переговорами. Но давайте объективно смотреть на происходящее: вопрос разрешения конфликта с Украиной обсуждать бесполезно, ей такого права западные кураторы не давали. Диалог о заключении глобального мира нужно вести с США, с НАТО. И этот момент настанет.

А киевской власти стоит понимать, что этот разговор с Западом не будет затрагивать будущее Украины, потому что коллективному Западу не интересно ее будущее.

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ВЗГЛЯД: Какие еще моменты из выступления Владимира Путина вы бы особо выделили?

Р.М.: Сегодняшняя речь нашего президента – историческая, эпохальная. Путин четко и даже жестко дал ответы на некоторые так сказать неудобные вопросы. Он напомнил, что мы в свое время избавили мир от колониализма. Сегодня же миссия России заключается в спасении мира от неоколониализма, в противодействии однополярному гегемону, который уже достаточно заигрался и решил поменять международное право на придуманные собой правила.

Путин подтвердил, что Россия в отличие от некоторых других стран выбрала путь не прогибаться под Запад, а отстаивать всеми доступными способами свой суверенитет, безопасность и права человека. В своем выступлении президент заявил, что Россия предоставляла и до сих пор предоставляет возможность Западу решить этот вопрос бескровно, с помощью переговоров. Но коллективный Запад эту точку зрения не поддерживает – они пока готовы проливать чужую кровь.

Для жителей Донбасса ключевым заявлением Владимира Путина было то, что это наша земля, что местные жители – это полноценные граждане России и находятся под нашей защитой.

Нынешняя Россия – это монолитное государство, границы которого мы не позволим нарушить никому.

И это, пожалуй, самый актуальный на сегодня вопрос, потому что пока подписывались соглашения о вхождении освобожденных территорий в состав России, шли военные действия. Президент четко обозначил, что под сегодняшним воссоединением территорий лежит мощнейшая историческая основа.

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