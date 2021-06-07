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В Киеве анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена

7 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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Сбежавшему на Украину Гудкову грозит смертельная опасность

Гудков сбежал на Украину из-за уголовного дела в России Евгений Разумный/
Ведомости/ТАСС
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. Оказавшись в Киеве, он назвал свое решение «серьезным и сложным». По мнению экспертов, такой шаг может обернуться для Гудкова не только негативными политическими последствиями, но и может стать трагическим. Почему экс-депутат отправился именно в Киев и как это повлияет на его будущее? Подробности...
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    Сбежавшему на Украину Гудкову грозит смертельная опасность

    Гудков сбежал на Украину из-за уголовного дела в России    7 июня 2021, 14:46
    Фото: Евгений Разумный/
    Ведомости/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. Оказавшись в Киеве, он назвал свое решение «серьезным и сложным». По мнению экспертов, такой шаг может обернуться для Гудкова не только негативными политическими последствиями, но и может стать трагическим. Почему экс-депутат отправился именно в Киев и как это повлияет на его будущее?

    В воскресенье бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. По его словам, решение уехать «поддержано родными и близкими». «Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже», – отметил Гудков.

    Гудков и его тетя Ирина Ермилова подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ермилова.

    На днях полиция провела обыски у Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Позже Дмитрий был задержан на 48 часов. 

    По мнению адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков также считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат и добавил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». 

    Напомним, серьезная политическая карьера Дмитрия Гудкова началась в 2011 году в партии «Справедливая Россия» под руководством Сергея Миронова. Уже в 2013 году его обвинили в антироссийском характере высказываний в Сенате США на форуме правозащитной организации Freedom House, после чего думская комиссия по этике рекомендовала Гудкову добровольно сдать мандат и публично извиниться за свой вояж.

    Однако Гудков отказался досрочно слагать свои депутатские полномочия, заявив при этом, что извиняться ему не за что. Спустя некоторое время Гудкова исключили из «Справедливой России» на том основании, что он принимал участие в деятельности «Координационного совета оппозиции». При этом в 2014 году Гудков и еще трое депутатов Госдумы не поддержали воссоединение Крыма с Россией. Среди них был и Илья Пономарев, в настоящее время проживающий в Киеве.

    В 2016 году на выборах в Госдуму VII созыва Гудков представлял партию «Яблоко». Главой избирательного штаба Гудкова стал его партнер по проекту «Объединенные демократы» Максим Кац. Однако Гудков проиграл выборы своему главному сопернику – бывшему главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер.

    В конце 2017 года Кац и Гудков поссорились. Как сообщал «Коммерсант», причиной стал конфликт в партии «Яблоко», от которой бывший депутат Госдумы хотел выдвинуться кандидатом в мэры Москвы. Кац встал на сторону лидера партии Григория Явлинского, а Гудков за несколько дней до президентских выборов прекратил сотрудничество с «Яблоком» и стал сотрудничать с Ксенией Собчак в партии «Гражданская инициатива». Кац обвинил Гудкова в несоблюдении договоренностей.

    В 2018 году Дмитрий Гудков совместно с Ксенией Собчак и руководителем партии «Гражданская инициатива» Андреем Нечаевым объявил о создании «Партии перемен», однако в марте 2020 года он покинул партию из-за внутренних противоречий с другими лидерами организации. В последние годы Гудков конфликтовал с Алексеем Навальным и Ильей Яшиным.

    В Кремле за отъездом Гудкова не следили, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля ответил на вопрос о том, беспокоит ли в целом президента отъезд политиков из страны из-за возможного уголовного преследования. Песков пояснил, что любой гражданин, не имеющий ограничений по выезду, может покидать страну.

    «Да нет, абсолютно. Если это законный выезд из страны, то любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах, он может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс», – подчеркнул он.

    «Мотивация Гудкова покинуть страну под риском преследования понятна, – сказал политтехнолог Евгений Минченко. – Сложно его за это осуждать. Никому не пожелаешь попасть под каток судебно-правовой системы. Если он счел, что риск получить реальный срок больше, если он останется в России, то это его право. Но приезд на Украину создаст ему серьезные политические проблемы».

    По словам собеседника, официальные российские СМИ расценят такой выбор, как предательство. «А Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны. Гудкова представят как «национал-предателя» и агента недружественного государства», – отметил он.

    Также Минченко указал на сложившуюся тенденцию «обмена» оппозиционерами между Москвой и Киевом. «Много людей по политическим причинам уехало как из России на Украину, так и в обратном направлении. В 2014 году ныне покойный российский политик Борис Немцов существенно подпортил себе политический имидж, поехав на Украину и выкрикивая там соответствующие лозунги. До этого Немцов, на мой взгляд, хоть и занимал нишу политического оппонента Владимира Путина, но считался патриотом. Поездка на Украину сильно повлияла на его политические позиции», – рассказывает эксперт.

    «Так что, возможно, в Россию Гудков сможет вернуться, но заниматься политической деятельностью ему будет очень сложно. Более того, он может наговорить лишнего украинским СМИ, что создаст ему дополнительные проблемы», – допускает политолог.

    «Он едет на Украину, которая граждан России принимает только в том случае, если уверена в их полезности. А полезность киевский режим измеряет исключительно лояльностью местной власти и готовностью поливать помоями собственную страну», – считает бывший приятель Гудкова, спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    «На этом поприще многие пытались построить свое счастье в Незалежной.

    Клиенты попроще ехали воевать в «Азов», а потом митинговали под стенами Рады – мы кровь проливали, а нам гражданство не дают. Пассажиры посложнее в своем рвении выслужиться перед новым хозяином превращались в карикатуру на самих себя, как Айдер Муждабаев. Кто-то заканчивал анекдотично – в луже свиной крови, как Бабченко. Кто-то трагично – как Вороненков», – напоминает журналист.

    «Объединяло их всех одно. Они все интересовали Киев как одноразовый инструмент для информационной борьбы с Россией. И чем рьянее они пытались быть украинцами, тем меньше у них это получалось. Как ни старайся, но своими они так и не стали. Пока Гудкова будут таскать по телеканалам, он будет чувствовать свою важность. Но рано или поздно, когда его выжмут до конца, он столкнется с брезгливой снисходительностью. Если не станет сакральной жертвой и успеет уехать из этой страны. Тут, пожалуй, Бабченко мог бы дать ему пару мудрых советов», – предполагает Коц.

    «У Гудкова не хватило смелости остаться. Его выбор уехать из России говорит о том, что он не хотел идти в Госдуму. Ведь он при первой же возможности обнулил бы все обещания своим немногочисленным избирателям», – в свою очередь сказал телеведущий Владимир Соловьев.

    «Мне жалко Диму, – с иронией добавил собеседник. – Он совсем заблудился и не может смириться с тем, что не нашел свой путь. Он так и не повзрослел. Не ясно, кто и что он, какие у него политические взгляды».

    «Сейчас Гудков пробежится по украинским телеканалам, – полагает Соловьев. – А что потом? Вопрос в том, не постигнет ли его «трагическая» судьба журналиста Аркадия Бабченко или по-настоящему трагическая судьба экс-депутата Дениса Вороненкова. Мы ж не можем его охранять на Украине. Да и зачем?»

    «На Украине уже есть такой же бывший депутат Госдумы Илья Пономарев», напомнил Соловьев. «Он мечтал быть полезным Кремлю. А власть в ответ таким, как он, говорит: «Ничего от вас не надо, живите по закону. Хотите заниматься политической деятельностью, занимайтесь». Но вот Гудков решил иначе. Хотя он мог бы взять себе хороших адвокатов и остаться», – полагает телеведущий.

    «Все фразы Гудкова о том, что ему намекнули из администрации президента на отъезд, звучат неубедительно. Если ты настоящий оппозиционер, то что у тебя за связи с администрацией президента? – задается вопросом Соловьев. – Но у Гудкова есть где прикорнуть – Болгария, Великобритания. Поэтому я бы за него не волновался».

    «К сожалению, на Украине любой человек не может находиться в безопасности, поскольку Украина – это не правовое государство.

    Там отсутствуют настоящие правоохранительные органы и хоть какая-то система защиты человека. Но российских оппозиционеров сейчас действительно много именно на Украине, потому что установленный в стране политический режим является одним из самых русофобских, там риторика, подобная той, которую использовал Гудков, главенствующая», – сказала Лариса Шеслер, глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Но он, я думаю, не задержится на Украине, поскольку нынешний Киев может предоставить какие-то возможности для реализации только таким отъявленным болтунам, как Евгений Киселев или Матвей Ганапольский. Гудков к таким не относится. Он вряд ли там задержится», – резюмировала Шеслер.

    Любопытно, что и сам Гудков скептически оценивает свой приезд в Киев. Он назвал временным свое пребывание на Украине. «Пока заявляю, что я временно выехал, для того чтобы минимизировать риски для моих родственников. Это очень серьезное, сложное решение», – сказал Гудков в эфире канала «Украина 24». По информации телеканала, в Москве остались жена и ребенок российского политика.


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