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У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Какие корабли нужны России вместо «Мистралей»

Российский «Мистраль» должен превзойти свой французский аналогФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Российский флот может пополниться вертолетоносцами типа «Мистраль» собственного производства уже к 2025 году. При этом эксперты и флотоводцы в унисон заявляют, что по своим характеристикам российский корабль должен быть лучше, чем его французский аналог. В чем именно может заключаться его превосходство?  Подробности...
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Как Украина обманывала Россию

Сделка по поставкам газа - один из примеров, когда Украина обманула РоссиюФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Неожиданное признание прозвучало в Киеве – власти Украины, оказывается, много раз обманывали Россию. Что и послужило причиной сегодняшнего кризиса в отношениях наших двух стран. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самые крупные примеры обмана России Украиной – которые в итоге принесли гигантские убытки самому Киеву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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О хороших делах надо рассказывать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Один из самых сложных вопросов для людей, занимающихся благотворительностью: прилично ли «пиарить» свою работу? Например, вот этот текст – чистый пиар. Смотрите, какие мы хорошие! Смотрите и берите с нас пример. Подробности...

Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
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«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
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            Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

            Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в Петербурге   9 июня 2019, 12:46
            Фото: Е.Е. Лансере
            Текст: Оксана Борисова,
            Дарья Рыночнова

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            В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата.

            Скандальная история с похищением из Азербайджана останков легендарного аварского военачальника Хаджи-Мурата докатилась до западной прессы. «Безголовые останки воина XIX века, который вдохновил Льва Толстого на написание повести, предположительно, были похищены из могилы в Азербайджане и перезахоронены в соседней России», – написала в пятницу британская The Times.

            Накануне действующий в России организационный комитет по проекту «Лев Толстой и Кавказ – Дагестан» выступил с заявлением, резко осуждающим похищение и перезахоронение в Хунзахском районе Дагестана останков Хаджи-Мурата. В заявлении, размещенном на сайте комитета, говорится о том, что похищение организовал депутат Госдумы Гаджимурад Омаров, уроженец Хунзахского района Дагестана.

            В состав оргкомитета входят прямой потомок Хаджи-Мурата Магомед-Арип Гаджимурадов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, советник по культуре президента России Владимир Толстой, который одновременно является доверенным лицом Гаджимурадова по вопросам возвращения черепа Хаджи-Мурата.  

            Авторы сообщают, что Омаров действовал без ведома потомков Хаджи-Мурата, проигнорировав мнение Духовного управления мусульман Дагестана. Кроме того, дагестанская общественность в целом тоже была против перезахоронения, потому что могила Хаджи-Мурата символизировала тесную связь Азербайджана и Дагестана. Наконец, Владимир Толстой отмечает, что не давал Омарову согласия на вывоз останков.

            Напомним, один из соратников (наибов) имама Шамиля Хаджи-Мурат прославился в России благодаря одноименной повести Льва Толстого. Предположительно наиб был похоронен на месте своей гибели в бою с русскими войсками – в нынешнем Гахском районе Азербайджана.

            Как сообщало ранее издание «Молодежь Дагестана», в воскресенье в Хунзахе, на малой родине Хаджи-Мурата, прошла церемония перезахоронения легендарного военачальника. Дагестанский «Черновик» обнародовал фото и видео, судя по которым в церемонии перезахоронения участвовали действующие дагестанские чиновники.

            Депутат парламента Азербайджана от Гахского района Азер Керимли ранее сообщил, что лично убедился в том, что часть могилы Хаджи-Мурата разобрана.

            «Здесь работает следственная группа, сегодня в район также должны прибыть представители правоохранительных органов из Баку, – цитировало ранее депутата издание Haqqin.az. – В любом случае должна быть создана государственная комиссия по проверке всех этих фактов. Конечно, если подтвердится, что останки великого Хаджи-Мурата были вывезены из республики, все виновные в этом деле должны быть наказаны».

            Следы вскрытия могилы в Гахе обнаружил и глава азербайджанской оппозиционной партии «Мусават» Ариф Гаджилы, который потребовал официальной проверки по этому поводу, сообщил в четверг «Махачкала-портал».

            Однако правоохранительные органы Азербайджана отказались расследовать сообщение об исчезновении останков. Генпрокуратура республики сообщила ранее, что не получала никаких заявлений об исчезновении останков.

            Руководитель Центра стратегических исследований и развития гражданского общества на Северном Кавказе «СК-Стратегия», чеченский политолог Абдула Истамулов одобряет действия инициативной группы, которая сумела вернуть останки Хаджи-Мурата на родину.

            «Это исторический факт, это легендарное событие. До сих пор личность Хаджи-Мурата преподносилась по-разному, но теперь, скорее всего, все придут к согласию. Этим событием будет поставлена точка в спорах о месте этой личности в истории», – подчеркнул чеченский политолог.

            Правда, зампред национально-культурной автономии аварцев Дагестана, историк Шахбан Хапизов (Марко Шахбанов) напоминает, что в бою 1852 года вместе с Хаджи-Муратом погибли и два его спутника. «Там были три человека вместе захоронены, и все они были обезглавлены. Поэтому гарантий, что привезены именно останки Хаджи-Мурата, нет», – признал он.

            Историк недоумевает, почему череп героя до сих пор не выдали из петербургской Кунсткамеры для захоронения, тем более на это уже есть «положительное решение Владимира Владимировича Путина». При этом действия инициативной группы он порицает.

            «Я – противник того, что они сделали. Я выступал за то, чтобы добиться передачи черепа из Кунсткамеры. Череп надо было захоронить в Азербайджане, где Хаджи-Мурат и был первый раз погребен», – сказал Хапизов газете ВЗГЛЯД.

            Однако в Баку были сами заинтересованы в том, чтобы избавиться он могилы, предполагает Хапизов, поскольку могила была символом присутствия аварцев на азербайджанских землях. Как напомнил Хапизов, на севере Азербайджана компактно проживает примерно 106 тысяч аварцев, а в целом в соседней республике их живет около двухсот тысяч человек.

            «Может, азербайджанские правоохранительные органы для вида даже заведут уголовное дело по факту вандализма, но активных действий с их стороны не стоит ожидать», – предполагает историк. Он напомнил, что акты вандализма случались и раньше, могильную плиту Хаджи-Мурата однажды разбили, однако местным властям «было наплевать».

            Эксперты в Азербайджане, как и дагестанские историки, тоже сомневаются, что Баку потребует от Москвы вернуть останки. Правда, они называют для этого другую причину.

            «Какая-то инициативная группа собралась и перезахоронила останки. Чтобы требовать их вернуть, нужно сперва вообще доказать, что это останки Хаджи-Мурата. Прокуратура заявила, что пока не занималась этим делом. Вокруг этой истории вообще много легенд, к их числу, возможно, сегодня добавляется новая, связанная с его именем», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде (Баку).

            Как известно, вместе с Хаджи-Муратом в бою в 1852 году погибли два его спутника, и все трое были закопаны вместе. Установить, чьи именно останки были доставлены в Дагестан, могла бы помочь экспертиза ДНК. Провести ее несложно – ведь череп Хаджи-Мурата до сих пор хранится в Кунсткамере Петербурга. Выдать его для захоронения федеральный центр уже не раз просили политические и общественные деятели Северного Кавказа. Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2017 года с таким призывом, например, обратился лидер Чечни Рамзан Кадыров.

            В январе этого года Владимир Толстой (кстати, праправнук автора повести «Хаджи-Мурат») сообщил, что в администрации главы государства такая просьба в целом поддерживается. «По итогам консультаций с руководством Республики Дагестан принято решение осуществить акт передачи позднее, с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике», – цитировал Толстого «Коммерсантъ».


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