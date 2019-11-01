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1 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 08:31  |  vz.ru
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Для сокращения выдачи подешевевшей ипотеки есть причиныФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечный бум, который наблюдался в последние два года, сходит на нет. Парадоксально, что это случилось на фоне самого сильного снижения ставок по кредиту за последние шесть лет. Эксперты считают, что это не временное явление, а тренд – больше рынок ипотеки расти не будет. Почему россияне решили поставить на паузу покупку жилья в самое удачное для этого время?  Подробности...
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Россияне стали забывать о трудном прошлом

Оправдание трудностями 90-х годов уже давно не работаетФото: И. Носов/РИА Новости
На заседании президиума Госсовета в Калининграде Владимир Путин говорил не только о проблемах здравоохранения, которым было посвящено собрание. Президент затронул и более общую, но не менее важную тему – на что должна ориентироваться власть в своей работе. И это — не достижения прошлого. Подробности...
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Какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре

В сентябре у подозреваемого была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголемФото: кадр из видео
Беспрецедентные события в Нарьян-Маре будут обсуждать еще долго. Убийство ребенка на территории детского сада, совершенное алкоголиком «по книжке», не может оставить равнодушным. Уняв гнев и утерев слезы, мы должны прийти к каким-то выводам, чтобы подобное больше не повторялось. Но эти выводы гораздо проще, чем может показаться сейчас.  Подробности...
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Латвийскому правозащитнику грозит тюрьма за защиту русских

Русские правозащитники не хотят защищать своего латвийского коллегу Александра ГапоненкоФото: Grigorijlv/YouTube
«Решили отомстить за то, что я не соглашался с их определением русских как вшей». Такими словами правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко оценивает процесс, который возбудило против него латвийское государство. В прошлом году он уже провел за решеткой четыре месяца, теперь его хотят отправить туда снова. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Заборы не защитят детсады от психов с оружием

Николай Гурьянов, журналист
Случай в НАО – кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор. А значит, нельзя принимать на основе таких трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей. Подробности...
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Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным

Дмитрий Родионов, политолог
Американцы не первый год любые проблемы пытаются объяснить «злонамеренной деятельностью» России и лично Путина. Россия и в выборы вмешивается, и Европу запугивает. Но поведение «демократа» Джо Байдена даже на этом фоне выглядит смешным. Подробности...

От эвтаназии и до легализации каннибализма недалеко

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Русская жизнь неразрывно связана с христианской моралью. Умышленное умерщвление человека всегда называлось убийством, а суицид – самоубийством. Если откажемся от этих аксиом, то разрушим свой мировоззренческий код, запустим процесс расчеловечивания. Подробности...
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              Оправдание трудностями 90-х годов уже давно не работает   1 ноября 2019, 08:20
              Фото: И. Носов/РИА Новости
              Текст: Петр Акопов

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              На заседании президиума Госсовета в Калининграде Владимир Путин говорил не только о проблемах здравоохранения, которым было посвящено собрание. Президент затронул и более общую, но не менее важную тему – на что должна ориентироваться власть в своей работе. И это — не достижения прошлого.

              Калининградское заседание было посвящено работе регионе в сфере здравоохранения. Но в своем вступительном слове Путин высказался не только об этой действительно волнующей всех теме. Отметив, что за последние годы в области здравоохранения сделано немало, подтверждением чему в первую очередь является устойчивый рост средней продолжительности жизни, президент специально подчеркнул:

              «Все наши достижения – это подтверждение того, что мы способны и вместе с тем обязаны сделать больше, тем более мы должны учитывать высокий, постоянно растущий запрос общества. Вообще-то, всем понятно, что мы все с вами – я сейчас говорю не про сферу здравоохранения, а вообще про любую сферу, – мы оцениваем результаты сегодняшнего дня не по тому, как было плохо вчера, а по тому, каковы требования на сегодняшний день, и по тому, что мы должны и хотели бы получить завтра. И то, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма, и это на самом деле справедливо».

              В развитие своего тезиса Путин привел данные опросов, по которым сейчас более 60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к первичному звену. То есть, общество недовольно состоянием поликлиник, качеством врачебной помощи и уровнем специалистов. Но частный, в данном случае, вопрос здравоохранения Путин использовал для общих выводов – о растущих запросах общества.

              Действительно, сложно спорить с тем, что люди оценивают состояние дел не по тому, как плохо было вчера, а по тому, каковы их требования сегодня и по тому, что они хотели бы получить завтра. Это человеческая натура. И дело тут не в короткой памяти и даже не в стагнации ситуации: раньше все росло и развивалось, а потом темпы улучшения жизни снизились или вовсе стали нулевыми, и все стали возмущаться. И не в том, что выросло путинское поколение, не заставшее «веселых» 90-х и развала СССР.  

              Нет, конечно, сказывается и все это, но главным является все-таки другое: человек привыкает ко всему – и к хорошему, и к плохому. Особенно когда оно стабильно. Но стоит начаться изменениям, как люди начинают беспокоится. Причем если в случае ухудшения ситуации беспокойство понятно и объяснимо, то в случае ее улучшения причины недовольства более сложные. Тут и накопленный годами (особенно плохой жизни) пессимизм, недоверие и неверие в перемены к лучшему, и даже общее недовольство изменениями.

              Сказывается и эффект «старухи с корытом» - желания растут по мере их осуществления. А уж если рост прекращается, то тут же начинаются панические ожидания и спекуляции на том, что все пропало.

              Понятно, что это не свойства всего общество в целом: разные качества присущи разным его сегментам и возрастным группам. Но в целом получается именно та картина, которую Путин описал словами «то, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма». Президент назвал такое отношение справедливым. 

              Справедливость – ключевое понятие для русского народа и нашей цивилизации. Люди не воспринимают отсылок к прошлому, аргументов в стиле «вот раньше было плохо, а сейчас стало лучше, чем вы недовольны?». Наш народ готов терпеть, затягивать пояса и ждать. Но только тогда, когда это касается вопроса жизни и смерти Отечества и народа – например, войны. Или когда в обществе есть социальная гармония, и все понимают, что «надо потерпеть». Тут нагрузка ложится на всех, от начальства до последнего рядового.

              Но в условиях пусть уже и не дикого, но капитализма, социальная неприязнь растет по мере роста или даже просто сохранения, а не уменьшения разрыва между богатыми и бедными. И отсылка к прошлым проблемам не работает. Но злоупотребляет ли власть подобным приемом?

              По-разному. Если говорить про Путина, то он, конечно, периодически вспоминает о том, какой развал в целом в стране или в той или иной сфере (промышленности, армии и т.д.) был раньше. Но делает это по совершенно понятным причинам.

              Как любой человек, он не может не сравнивать ту ситуацию, которая ему досталась в начале с тем, что есть сейчас, и радоваться произошедшим изменениям. Произошедшим при его участии, кстати. Но Путин никогда не хвастается и не подчеркивает свой вклад. И уж тем более не пытается оправдать нынешние проблемы или неудачи прошлыми достижениями или заслугами. Это совершенно не в его стиле. Можно говорить о росте или сравнивать то, что было, с тем, что стало, но не для самоуспокоения и тем более не для того, чтобы призвать людей оценить сделанное и не требовать большего. Общество ждет постоянного развития и улучшения. И государство, точнее власть, состоящая из представителей этого же самого общества, должна исходить именно из этого. Люди должны видеть и чувствовать как меняется жизнь. Пусть не так быстро, как всем хотелось бы, но неуклонно и постоянно.

              Именно к такому настрою Путин постоянно призывает всех и вся. И, естественно, в первую очередь, власть всех уровней. Получается это не везде: жизнь огромной страны неравномерна и разнообразна, а тот слой, что мы называем «элитой» (управленческой и не только) состоит из очень разных людей. Одни ищут объяснения, почему не удается сделать то или иное дело. Другие ищут способы сделать то, что нужно. Путин поддерживает и продвигает вторых. И их постепенно становится все больше и больше в управленческой элите.

              Нам не нужно ни бездумное бодрое шапкозакидательство, часто прикрывающее некомпетентность или воровство, ни нудное уныние вперемешку со злорадством, за которыми порой стоит откровенная подлость. Нам нужна упорная работа по намеченным планам. Да, они не идеальны, несовершенны, не универсальны и не всеобъемлющи, да и не могут всем нравится. Но даже выполняя их мы добьемся существенного улучшения качества и уровня жизни.

              Сравнивать с прошлым мы, конечно, все равно не перестанем. Но ни оправдывать им сегодняшний день, ни тыкать в него лицом недовольных мы не будем. Потому что наш народ достоин лучшей жизни. Не просто более богатой и качественной, но и более справедливой, честной, солидарной. Это и так все понимают. А о прошлом стоит помнить, чтобы не повторять его ошибок. В том числе, кстати, и ту, которая привела к развалу СССР – когда веры даже части общества в манну небесную капитализма хватило для того, чтобы развалить общественный строй и государство.


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