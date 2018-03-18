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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Пентхаус для Путина в Трамп-Тауэр придумала американская разведка

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн рассказывает о своем клиентеФото: Jonathan Ernst/Reuters
Одной из причин, побудивших Трампа отказаться от встречи с Владимиром Путиным, стала новая порция разоблачений его «русских связей» – столь же абсурдная, как и предыдущая, но вызывающая в США много шума. Теперь речь идет о том, что компания Трампа якобы собиралась подарить Владимиру Путину пентхаус в Москве – и переговоры об этом шли даже тогда, когда миллиардер уже был выдвинут кандидатом в президенты от республиканской партии. Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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За массовыми протестами во Франции стоит фигура скандального олигарха

Протесты охватили не только Париж, но даже самые далекие уголки ФранцииФото: Benoit Tessier/Reuters
На субботу во Франции намечены новые, еще более массовые протесты движения так называемых желтых жилетов. Миллионы французов выходят на улицы, протестуя против повышения цен на топливо. Однако есть масса признаков того, что у истоков движения стоит один из богатейших олигархов Франции, и толпа очень искусно им управляется. Зачем ему это? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
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Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
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      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

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        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Пентхаус для Путина в Трамп-Тауэр придумала американская разведка

          Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн рассказывает о своем клиенте   2 декабря 2018, 10:16
          Фото: Jonathan Ernst/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Одной из причин, побудивших Трампа отказаться от встречи с Владимиром Путиным, стала новая порция разоблачений его «русских связей» – столь же абсурдная, как и предыдущая, но вызывающая в США много шума. Теперь речь идет о том, что компания Трампа якобы собиралась подарить Владимиру Путину пентхаус в Москве – и переговоры об этом шли даже тогда, когда миллиардер уже был выдвинут кандидатом в президенты от республиканской партии.

          Хотя внезапная отмену встречи с Путиным Дональд Трамп объяснил задержанием украинских судов у Крымского моста, реальные причины его отказа от переговоров с президентом России далеки от заботы об Украине. Просто в сложившейся обстановке Трамп не захотел подставляться под очередную порцию критики за свою мягкость в отношении Путина и России – а она в любом случае прозвучала со стороны как американских СМИ, так и Конгресса. Причем неудобная для встречи атмосфера сложилась для Трампа сразу по двум причинам – к азовской истории добавился  и новый поворот в расследовании его «русских связей» в ходе предвыборной кампании. Что же стало известно?

          Бывший личный юрист Трампа Майкл Коэн уже несколько месяцев как изменил своему бывшему клиенту – пошел на сделку со следствием и стал давать показания. Враги Трампа надеются на то, что именно через Коэна удастся получить какую-нибудь информацию, позволяющую поймать Трампа на нарушении закона и начать процедуру импичмента. Но ничего особого Коэн не рассказывал – самым громким было признание в том, что выплаты двум женщинам, которые угрожали рассказать о своих сексуальных связях с Трампом (ничего криминального, просто был бы ненужный для кампании шум) он производил по личному указанию будущего президента. На импичмент не тянет – даже при попытке найти лазейку в том, из каких денег во время избирательной кампании это было оплачено.

          Но в этот четверг Коэн пришел в суд Нью-Йорка и рассказал, что в прошлом году он солгал во время своих показаний специальному сенатскому комитету. Тогда его спрашивали о планах Трампа построить небоскреб в Москве – и Коэн сказал, что все контакты с Россией на эту тему прекратились в январе 2016-года. То есть за полгода до выдвижения Трампа кандидатом в президента от республиканцев и за десять месяцев до его победы на президентских выборах.

          А теперь Коэн сказал, что нет, контакты были свернуты не в январе, а летом 2016-го – когда Трамп уже был кандидатом в президенты. Понятно, что он признал это не просто так – а потому, что бригада спецпрокурора Мюллера, расследующая «русские связи» Трампа нашла какие-то свидетельства контактов между Коэном и Москвой – вот он и раскололся.

          Трамп сразу отреагировал на «разоблачения» у себя в Twitter:

          «Я рассматривал (возможность) строительства здания где-нибудь в России. Не вложил ни цента, получил ноль гарантий, и не реализовал проект. Это охота на ведьм!».

          По словам Трампа, Коэн «выдумывает истории, чтобы ему скостили тюремный срок»:

          «Мы в какой-то момент были готовы к возможному заключению сделки по своего рода строительному проекту в Москве. Но я принял решение этого не делать, и главная причина для этого - я был сосредоточен на борьбе за президентское кресло».

          Что же такого страшного было в раскрытых Коэном «порочащих связях»? Вот как излагает американское издание BuzzFeed News.

          «Компания президента США Дональда Трампа The Trump Organization намеревалась подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус в башне «Трамп-Тауэр», которую хотели построить в Москве.

          Роскошные апартаменты с обзором всей столицы оценивались в 50 миллионов долларов, на тот момент личный юридический консультант Трампа Майкл Коэн обсуждал идею подарка с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

          Целью подарка стоимостью 50 миллионов долларов было привлечь внимание богатых россиян к покупке квартир в будущем здании. «Олигархи бы выстроились в очередь, чтобы жить в том же доме, что Путин», сказал бизнесмен Феликс Сатер, который был инициатором строительства 100-этажной «Трамп-Тауэр» в Москве.

          Неизвестно, знал ли Трамп об этом предложении, но адвокат Майкл Коэн, на тот момент представлявший его интересы, держал бизнесмена в курсе переговоров с Москвой».

          О самих планах Трампа построить небоскреб в Москве было известно давно – да и о контактах с русскими Коэн рассказал еще весной. Как и о своем письме Пескову с просьбой помочь в продвижении проекта, написанном в январе 2016-го. Что же нового? То, что оказывается он получил от Пескова ответ – а раньше говорил, что не помнит об этом. Теперь он признался, что ему ответили – и пригласили на Санкт-Петербургский форум, где якобы обещали познакомить с Путиным. Не Трампа – а Коэна. Но он не поехал – а сам проект был благополучно свернут.

          Вот правда, беда – Песков ничего Коэну не писал. А о его «ответе» Коэну рассказал в мае 2016-го бизнесмен Феликс Сэтер, как раз и занимавшийся проектом строительства в Москве «башни Трампа» - как пишет американская пресса, по показаниям Коэна как раз и выходит, что Сатер сообщил адвокату Трампа, что, дескать, Песков хотел бы пригласить его как гостя на экономический форум в Санкт-Петербурге, где его могли бы «представить Путину или Медведеву».

          Кто такой этот Сатер, которого некоторые СМИ называют чуть ли не «одним из ключевых сотрудников компании Дональда Трампа», еще и «имевшим связи в российских спецслужбах» - а сам Трамп при этом отрицает даже сам факт своего знакомства с ним? Он тоже в четверг появился в публикации Buzzfeed:

          «Моя идея заключалась в том, чтобы подарить Путину пентхаус за 50 миллионов долларов и получить еще 250 миллионов долларов за остальное жилье. Все олигархи выстроятся в очередь, чтобы жить в одном здании с Путиным».

          А агентству  Bloomberg Феликс Сатер рассказал, что дарение недвижимости знаменитостям является обычной маркетинговой практикой. В частности, в 2000-х годах, когда в Черногорию приезжала с концертом Мадонна, он объявил, что подарит ей квартиру в строящемся объекте, в надежде, что удастся хорошо заработать на ее потенциальных соседях. План не сработал, но вышло много статей о проекте».

          То есть какой-то человек на полном серьезе рассказывает юристу Трампа свой гениальный план по строительству в Москве Трамп-Тауэр – нужно попросить Кремль о помощи в продвижении проекта, за это мы подарим Путину пентхаус, после чего цены в небоскребе взлетят до небес, ведь все захотят жить рядом с президентом. Понятно, что Коэн не в курсе российской действительности и мог повестись на такой «план» - но кто тот сумасшедший, кто его предложил? Он хоть сам верил в свой план поселить Путина в башне Трампа?

          Феликс Сатер, он же Сатаров, он же Шеферовский – авантюрист и мошенник, о котором стало широко известно еще этой весной, после первых рассказов Коэна. Вот как о нем рассказывал тот же Buzzfeed:

          «Родился в Москве в 1966 году. Когда ему исполнилось шесть лет, его семья эмигрировала в Израиль, а затем перебралась в США, где Феликс получил американское гражданство. Он вырос в Бруклине и довольно рано занялся бизнесом, устроившись брокером на Уолл-Стрит. В 1991-м Сатер угодил на 12 месяцев в тюрьму за пьяную драку в ресторане на Манхэттене: он ударил своего коллегу бокалом от «Маргариты», сильно поранив тому лицо. 

          Выйдя из тюрьмы, Сатер организовал фирму, занимавшуюся торговлей акциями на бирже Nasdaq по мошеннической схеме pump and dump с привлечением нескольких мафиозных кланов. Компания Сатера заработала на этой схеме около 40 миллионов долларов.

          В 1995-м Сатер, по его собственным словам, вышел из «грязного бизнеса» и через год оказался в Москве, где занялся заключением контрактов в телекоммуникационной сфере».

          Потом Сатер работал в Штатах, снова в России (у девелопера Полонского), потом снова в Штатах.

          И вот такой человек в 2015 году, уже после начала того, как Трамп объявил о своем участии в президентской кампании, предлагает ему осуществить давнюю идею строительстве Trump Tower в Москве. Он пишет Коэну, что заручится поддержкой Путина и это в конечном счете поможет Трампу стать президентом США – об этом тоже упоминал BuzzFeed еще весной этого года. Тогда же Сатер сказал американским журналистам, что он не был знаком с Путиным и даже не верил, что Трамп сможет стать президентом, но, раз ему представилась возможность заработать, он хотел ей воспользоваться.

          То есть обычный проходимец, решивший выдать дочку сапожника за сына Ротшильда? Нет, все сложнее.

          Вот еще одна деталь из биографии Сатера – как он сам рассказывает о своей работе в Москве в 1996 году:

          «Однажды на обеде со своими российскими партнерами он был представлен американцу Милтону Блейну. Тот оказался сотрудником Разведывательного управления Минобороны США и завербовал Сатера. При этом Блейн отметил, что, если новоявленного шпиона раскроют, США откажутся от него и в лучшем случае он «получит пулю в голову».

          Сатер говорит, что не получал денег от правительства США за свою агентурную деятельность и занимался ею из азарта и желания помочь своей стране. Секретный агент довольно быстро доказал свою состоятельность и полезность».

          То есть что получается в сухом остатке - агент американской военной разведки сразу же после выдвижения Трампа предлагает его людям построить башню в Москве и подарить пентхаус Путину. А спустя три года этой «историей» пытаются разжечь затухающий огонь расследования «русских связей» Трампа. Смешно и глупо – если бы такие методы войны с Трампом американского «глубинного государства» не влияли как на российско-американские отношения, так и на всю международную ситуацию.


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