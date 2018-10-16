Почему Валентина Матвиенко отчитала министра Топилина

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24 октября, среда  |  Последнее обновление — 22:44  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Михаил Федотов: Права человека касаются не только Бута, Ярошенко и Бутиной

Глава СПЧ Михаил Федотов намерен бороться за права американских граждан в России и российских в США, даже несмотря на грубый отказ заокеанских правозащитников от сотрудничестваФото: Владимир Гердо/ТАСС
«Проблем очень много. С ними сталкиваются граждане России в Америке, а американские граждане – в России. Просто об их проблемах не пишет пресса, это не резонансные дела, они касаются рядовых граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов после того, как американские коллеги отвергли предложение СПЧ о сотрудничестве. Подробности...
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Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
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Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...
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Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...
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В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...
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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
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          Почему Валентина Матвиенко отчитала министра Топилина

          Валентина Матвиенко и Максим Топилин   24 октября 2018, 21:40
          Фото: Станислав Красильников/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Публичное недовольство работой министра труда и соцзащиты, высказанное спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, важно не только из-за самой темы, ставшей поводом для него, – состояние социальной инфраструктуры в регионах. Но и тем, что подтверждает тенденцию последнего времени, – рост значения законодательной власти и ее влияния на работу власти исполнительной.

          Выступление министра труда и соцзащиты Максима Топилина на «правительственном часе» в ходе 444-го заседания Совета Федерации (их подсчет идет с самого первого в январе 1994 года) было бы мало кем замечено за пределами сената, если бы не довольно резкий комментарий, прозвучавший по итогам его доклада. Топилин рассказал о ходе реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан», ответил на вопросы сенаторов. После этого высказаться об услышанном решила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

          «Я человек откровенный – мне многие ваши ответы не понравились. Вы не эксперт, вы главный человек в стране в органах исполнительной власти, в правительстве, который отвечает за эту важнейшую сферу. И вы должны отвечать. «Я думаю», «наверное, это правильно»... Думать можно о другом, а здесь вы должны принимать решения.

          Социальная инфраструктура – посмотрите, в каком состоянии социальная инфраструктура, относящаяся к компетенции вашего ведомства, в регионах. Не буду называть регион – мы с вами знаем, о котором идет речь. В сельских поселениях, малых городах после советской власти ни разу не ремонтировались дома престарелых, школы. А у губернатора копейки лишней нет, у него только на зарплату деньги. И что с этим делать? Вы министр, давайте, предлагайте, что делать с этой морально и физически устаревшей инфраструктурой.

          И второе, Максим Анатольевич, что мне не понравилось. Я с трудом в Министерстве финансов для этого бедного региона выколотила порядка 300 млн рублей на ремонт остро необходимых пяти социальных учреждений. И звонит мне министр труда и социальной защиты и говорит: «Валентина Ивановна, а я против – не успеют освоить». Вместо того чтобы сказать «спасибо, что вы помогли, я возьму под контроль, и мы постараемся их освоить». До сих пор чувство возмущения.

          Это что, подход министра, отвечающего за эту сферу? Такой подход не принимается.

          Это не моя компетенция, но, бывая в регионах, я понимаю, что мы должны помогать.

          И вы должны требовать с правительства, чтобы выделялись средства, чтобы, наконец, все дома престарелых были приведены в надлежащее состояние, а не выглядели как богадельни. Это ваша ответственность вместе с субъектами федерации, конечно. Если бы у регионов были деньги, то они давно бы это делали. Но у них, к сожалению, бюджеты не позволяют. Поэтому давайте федеральную поддержку!

          К этой теме будет привлечено постоянное внимание граждан, институтов гражданского общества и Совета Федерации как палаты регионов. Я вам это обещаю, Максим Анатольевич, легкой жизни у вас не будет! И будем спрашивать со всем пристрастием».

          Для этой тирады самозваные кремленологи, конечно же, тут же нашли всевозможные объяснения – подковерные интриги, борьба кланов и прочую ерунду. Конечно, гораздо проще и кликабельнее свести все к выволочке, устроенной спикером министру, к разбирательству того, имела ли право годящаяся Топилину в матери Матвиенко передразнивать министра. Кстати, Матвиенко не только формально третий человек в стране, но и единственный представитель высшего руководства, кто занимал заметные должности еще в советское время (она была народным депутатом и послом). Так что опыт самой разной работы – в том числе и в исполнительной власти, и во главе региона – у нее более чем внушительный. Но дело не в этом.

          Самым и единственно важным в этой истории являются не личности Матвиенко и Топилина и даже не тема, ставшая предметом обсуждения, а сами отношения между парламентом и правительством.

          Вот что главное: парламент все активнее демонстрирует правительству (а значит, и чиновникам в целом), что он является не просто местом для дискуссий, но и местом принятия решений. Да, наше правительство подотчетно не парламенту – утверждают только премьер-министра, – а президенту, но это не значит, что от законодательной власти мало что зависит. У нее серьезнейшие полномочия. И не только в плане принятия законов. Депутаты и сенаторы могут требовать от министров подробнейший отчет об их деятельности, имеют решающее влияние на формирование бюджета и должны выступать как инструмент контроля общества за исполнительной властью.

          Понятно, что депутатов «отвлекает» лоббизм. Раньше в большей степени их частных интересов, теперь, слава Богу, все больше региональных. Это беда всех парламентов во всем мире: законодатели при распределении бюджета лоббируют интересы своих регионов, отраслей экономики или общественных организаций. Но при этом за региональными или отраслевыми интересами не должна забываться и общенациональная функция парламента – формирование правил игры (законов) для исполнительной власти и контроль за ее действиями.

          В России невозможна парламентская форма правления вследствие как размеров, так и сложности устройства, не говоря уже об исторических особенностях формирования нашего государства. Более того, в период собирания разваливавшейся Российской Федерации не юридическое, а фактическое ограничение роли парламента было даже оправданно необходимостью собирания и очищения как горизонтали, так и вертикали власти.

          Но в нынешнем десятилетии ситуация поменялась. Порядок в системе управления в целом выстроен, кадровый состав власти на всех уровнях (в том числе и законодательном, где проходимцев и воров было не меньше, чем среди чиновничества) существенно обновлен. Конечно, нужно и дальше вести работу по повышению независимости депутатского корпуса в регионах – как от крупного бизнеса, так и от губернаторов. Конечно, нужно опираться на тех активных и неравнодушных граждан, что хотят избираться в депутаты именно ради работы на общественные интересы. Но уже и теперь законодательная власть может и должна брать на себя больше ответственности – в том числе и через контроль над работой исполнительной ветви власти, и через представительство и продвижение реальных интересов разных слоев и групп общества.

          За последние годы мы видим, как растет влияние Госдумы. Отчеты министров перед ней с каждым годом будут становиться все менее формальными. Точно так же будет увеличиваться и влияние, и вес Совета Федерации. И это нисколько не умаляет ни президентскую власть, ни полномочия Владимира Путина. Напротив, именно он и является главным сторонником усиления влияния парламента и законодательной власти как таковой. 


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