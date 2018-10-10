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18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Как Польша нашла в США газ дешевле газпромовского

Заявление Польши о более дешевом американском СПГ выглядит чудомФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Польша похвасталась долгосрочным контрактом на покупку американского СПГ. Это дебют газа из США в Центральной Европе. Однако куда более сенсационным стало заявление о том, что американский СПГ будет почти на треть дешевле российского трубопроводного газа. Неужели такое возможно и Польша подорвет позиции Газпрома в Европе? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Какие качества нужны лидеру в России

Не выпячивать себя, работать на команду – таково одно из качеств хорошего управленцаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Что отличает российских управленцев от их зарубежных коллег? Об этом газета ВЗГЛЯД расспросила нескольких финалистов первого конкурса «Лидеры России». Судя по ответам, на первое место вышли такие качества, как решительность, упорство и при этом неравнодушие к людям. Какой еще навык развит у нашего топ-менеджмента лучше, чем у западных коллег, так это быстрая реакция на изменение обстановки. Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Трагедия в Керчи. Чего ждать дальше?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Осмысливая этот печальный и – увы – знакомый по обширному предыдущему опыту алгоритм, я вдруг подумала, что трагедии и несчастья определяют нас в не меньшей, а возможно, даже в большей степени, чем радостные события. Подробности...
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Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
Это не просто «изоляция» или «санкции» – плевать бы на них. Это именно расчеловечивание. Объявление нас – всех-всех, таких разных, «советских» и «антисоветских» – вне человеческого закона. Что ответить на это? Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поколение тридцатилетних kid-adults, которые ментально остались тринадцатилетними бунтарями с задней парты, вдруг вспомнило про Егора Летова и предлагает назвать омский аэропорт Letov. Подробности...
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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          на ваш взгляд


          Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?

          Стремление к справедливости становится главным требованием общества

          Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти    18 октября 2018, 08:10
          Фото: кадр из видео
          Текст: Петр Акопов

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          На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни.

          Насилие проявляется по-разному – страшно, как в Керчи, или обыденно, как в Магнитогорске. Но реакция общества на него одинакова в одном: нужно бороться с причинами, насилие порождающими и провоцирующими его распространение. В некоторых случаях нужно просто быстро реагировать на произошедшее – если не восстанавливая справедливость, то хотя бы наказывая виновных.

          Именно запрос на справедливость лежит в основе общественной реакции. Конечно, не только в случаях с насилием, но и в историях с коррупцией, безответственным поведением чиновников или сознательным пренебрежением общественным мнением. Как только власть начинает «тормозить» с реакцией на тот или иной вопиющий случай, на нее саму тут же сыплются упреки в том, что она вся «сама такая же». История в Магнитогорске в этом смысле показательна как раз тем, как нужно реагировать на скандалы.

          Во вторник в соцсетях стало распространяться видео с издевательствами над стариком в психбольнице Магнитогорска. Снимали, судя по всему, сами санитары, которые отнимали тапки и пинали 72-летнего пациента. Никакой особой жесткости – но зрелище все равно гнусное. Потом появились сообщения о том, что видео действительно снял один из санитаров, он же выложил его в Сеть. Выяснилось, что снимали еще летом, а в сентябре, уже после выписки из больницы, 72-летний старик, над которым «шутили» санитары, умер у себя дома. От хронических заболеваний, а не от последствий обращения с ним в психбольнице. Однако «осадок» остался – и волна возмущения прокатилась по соцсетям.

          Но ей не ограничилось – тут же среагировали власти. Следственные органы и минздрав устроили проверку в больнице, мэр Магнитогорска назвал случившееся «вопиющим случаем человеческого цинизма», попросив, что «если кому-то станет известно о подобном, немедленно сообщайте в мэрию». Из трех санитаров, отметившихся в этой истории, двоих сейчас нет на работе: один в отпуске, второй – на больничном. Но им уже пообещали «разбор полетов». И не только им – губернатор Челябинской области потребовал применить максимально жесткие меры в отношении лиц, издевавшихся над пациентом:

          «Это возмутительный случай! Нет никакого разумного объяснения произошедшему, это циничное издевательство над пожилым человеком. Я требую максимально жестких мер: в короткие сроки установить всех виновных, они должны быть немедленно выгнаны из медицинского учреждения с «волчьим билетом», с позором».

          Губернатор заявил, что у него есть вопросы и к руководителю психбольницы:

          «По моему мнению, он находится не на своем месте. Материалы необходимо передать в правоохранительные органы, виновные в этом инциденте должны понести самое суровое наказание».

          Одновременно главврач больницы Александр Беликов сообщил, что готов уволиться.

          Тут важна быстрота реакции – чиновники отреагировали не через неделю, а буквально в тот же день. Почему это так важно? Даже не потому, что это показывает их ответственное отношение к работе, а потому, что не дает истории перейти на следующую за возмущением стадию обсуждения общественностью: «власть занимается только сама собой и страшно далека от народа». И это важно не из-за борьбы за репутацию власти. Хотя это тоже имеет значение: и вовсе не ради заботы о конкретных чиновниках, а для создания нормальной атмосферы доверия между народом и управленческой номенклатурой. Важно это в первую очередь для удовлетворения чувства справедливости, которое лежит в основе самих отношений общества и власти.

          О том, что «запрос на справедливость» выходит на первое место среди общественных настроений, заговорили после пенсионной реформы. Но все гораздо глубже. Наше общество весь постсоветский период живет с ощущением нехватки этой самой «справедливости», которая была краеугольным камнем всего прошлого социально-экономического и идеологического уклада.

          Бесполезно сейчас спорить о том, «сколько на самом деле» было этой справедливости при советском строе – в любом случае, значительно больше, чем сейчас. И что самое важное – стремление к ней декларировалось как самая главная цель для государства как такового. В 90-е годы Россия погрузилась в полную противоположность «равенству и братству»: каждый за себя и для себя, нет никаких общих ценностей и скреп. Но это был путь в никуда – к гибели и распаду русского народа и его страны. Мы остановили это падение, начав восстановление, возвращая смыслы своему существованию.

          Первые годы нового века спрос на порядок превышал даже потребность в справедливости. Но чем дальше, тем больше вопрос о справедливости выходил на первый план. Справедливости во всем – от места России в мире до внутреннего социально-экономического устройства.

          Крым был восстановлением справедливости, как и отказ жить по диктуемым англосаксами правилам мирового устройства был шагом на пути построения справедливого миропорядка. Как и национализация элиты, борьба с коррупцией, изменение в распределении национального дохода. С разной степенью успешности в реализации всё это было направлено на повышение уровня справедливости в нашем все еще переходном от социализма к новому укладу обществе.

          Поэтому и история с приморскими выборами, и отставка саратовской чиновницы (с ее представлениями о прожиточном минимуме), и арест Кокорина с Мамаевым, и магнитогорская больница – всё это по большому счету об одном и том же. О том, что мы хотим больше справедливости во всем. И главная задача власти сейчас именно в приведении всего уклада нашей жизни в соответствие с представлениями народа о правильном и справедливом устройстве. Никакого другого критерия у нас нет и не будет. Представления и тяга к справедливости («правде», говоря по-старому) зашиты в нашем национальном коде и гораздо старше коммунистических идеалов.

          Кто стоит на страже справедливости (которая, естественно, идеал и цель, а не полностью достижимое состояние)? Каждый из нас, но в рамках общества и государства это именно власти как таковые. Десятки тысяч чиновников и депутатов. Они – гарант справедливости в глазах народа (и вовсе не только потому, что должны стоять на страже закона и руководствоваться им в своих действиях). И для того чтобы народ считал их своими, они должны разделять его представления о справедливости и руководствоваться ими в своей ежедневной работе. Это самое главное. Другого пути у нас просто нет.


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