Россию и Китай соединил новый мост

На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, который соединил Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

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Россию и Китай соединил новый мост На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года Подробности...



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