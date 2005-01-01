В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

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14 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
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Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

В схватке находятся страны, дающие в общей сложности 40% мирового ВВПФото: Brian Snyder/Reuters
Экономическое противостояние США и Китая перешло на следующий уровень. Пекин ответил контрмерами на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Вашингтон грозит «не оставить в Китае никого, с кем можно будет вести бизнес», а Поднебесная обещает ответные удары. Чем чревата эскалация противоборства крупнейших экономик мира и может ли Россия выиграть от этой торговой войны? Подробности...
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Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом

Путин и Трамп последний раз виделись в ноябре прошлого года во Вьетнаме. Там же был и председатель СиФото: Adrian Wyld/ZUMA/ТАСС
Майк Помпео едет к Владимиру Путину, чтобы договориться о новой российско-американской встрече на высшем уровне. Именно в этом на самом деле смысл визита госсекретаря в Сочи – сделать так, чтобы Трамп с Путиным смогли наконец-то нормально поговорить. За первую половину срока Трампа им удалось сделать это всего два раза, но никакого развития их разговоры не получили. Теперь же действительно появляется шанс на то, что два президента смогут «поладить». Подробности...
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Почему обмелела Волга

Волжские рыбаки оказались на мелиФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
В районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. И это притом что зима на Средней Волге выдалась снежной. В соцсетях происходящее называют экологическим бедствием, а в местной прессе пишут о загубленном нересте. Что стало причиной обмеления и действительно ли ситуация столь катастрофична? Подробности...
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Чем опасны для России американские С-300

США весьма интересуются российскими зенитно-ракетными комплексамиФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Появились доказательства того, что Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Публикация соответствующих спутниковых снимков немедленно вызвала спекуляции по поводу того, что оборона России от воздушного нападения поставлена под угрозу. Откуда Пентагон получил С-300 и какое значение это имеет для безопасности нашей страны? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Компромисс с громким меньшинством

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
В Екатеринбурге уже много лет не могут построить главный (наряду с Храмом-на-Крови) городской собор. Часть горожан против, какие бы компромиссы по месту и проекту ни предлагались. Но всегда ли надо слушать самых громких? Подробности...
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Иран нашел эффективную контрстратегию против США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранцы устали просить европейцев соблюдать условия ядерного соглашения. И перешли к тактике прямого шантажа. Причем шантажа вполне легитимного и оправданного, в котором виноват не столько Иран, сколько Соединенные Штаты. Подробности...
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Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...
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    Как нанайцы били Гитлера

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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

            В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье  (фото: Evan Agostini/Invision/AP/ТАСС)
            В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье  (фото: Evan Agostini/Invision/AP/ТАСС)
            Модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на балу в откровенном наряде от Dundas  (фото: Andrew Kelly/Reuters)
            Яркие наряды, подчеркивающие фигуру, показали светские львицы сестры Кайли и Кендалл Дженнер  (фото: Mario Anzuoni/Reuters)
            Модель с редким заболеваем витилиго Винни Харлоу появилась на балу в золотистом карнавальном костюме, который обыграл ее необычную внешность  (фото: Charles Sykes/Invision/AP/ТАСС)
            Певица Жанель Монэ предстала перед камерами в оригинальном и ярком платье от Christian Siriano  (фото: Andrew Kelly/Reuters)
            Британская модель и актриса Кара Делевинь удивила присутствующих ярким прозрачным платьем  (фото: Andrew Kelly/Reuters)
            Певица Гвен Стефани затмила участников бала сиянием драгоценных камней  (фото: Jennifer Graylock/PA Wire/PA Images/ТАСС)
            Супружеская пара Ким Кардашян и Канье Уэст явились на бал в весьма скромном виде. Многие фанаты разочарованно заявили, что ожидали более яркого наряда от теледивы  (фото: Andrew Kelly/Reuters)
            Наряд Кэти Перри в прямом смысле освещал дорогу окружающим – певица оделась люстрой  (фото: Charles Sykes/Invision/AP/ТАСС)
            Появилась на Met Gala и полуголая Дженнифер Лопес. Наряд певицы некоторые эксперты тоже сочли похожим на люстру  (фото: Jennifer Graylock/PA Wire/PA Images/ТАСС)

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            В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

            В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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            «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

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