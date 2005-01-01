Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

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25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
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Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
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Неожиданный успех Мадуро усилил ожидание интервенции

«Проверка на дорогах» переросла в мини-войнуФото: Zuma\ТАСС
Попытка прорыва «гуманитарного конвоя» оппозиции в Венесуэлу получила (неожиданно для многих) успешный отпор. Президент Николас Мадуро объявил о провале госпереворота. После этого лидер оппозиции Хуан Гуайдо недвусмысленно призвал иностранные государства к силовому вмешательству. Стоит ли ждать превращения борьбы «сил демократии» и их кураторов с «режимом Мадуро» в вооруженный конфликт с участием интервентов? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Возвращение России в Азию – долгосрочный проект

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Спору нет, международное политическое влияние Москвы сохраняет масштабный эффект. Но если до коллапса СССР Юго-Восточная Азия рассматривалась Москвой как одна из площадок противостояния с США, теперь ситуация принципиально иная. Подробности...

Новую Америку Трамп построит на наши деньги

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
С нашей стороны было бы глупостью не понимать, чего нам стоит вся эта заокеанская ярмарка обещаний – 2020. Американцы уже давно определились с тем, откуда брать деньги на свое развитие. А мы? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

Антон Крылов, журналист
Утверждать, что «все мужчины – насильники» в популярном международном женском журнале, оказывается, можно. Более того. Можно даже после того, как выяснилось, что информационный повод – это фальшивка, фейк-ньюс. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 9 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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        Что для вас 23 февраля?
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          Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

          Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»  (фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС)
          Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»  (фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС)
          Оливия Колман завоевала награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучшая женская роль», Махершала Али удостоен награды за роль второго плана в картине «Зеленая книга», актриса Реджина Кинг получила награду киноакадемии США «Оскар» за роль второго плана в картине «Если Бил-Стрит могла бы заговорить»  (фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС)
          Режиссер Альфонсо Куарон получил премии в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший режиссер» и «Лучшая операторская работа» за фильм «Рома»  (фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС)
          Рами Малек удостоен награды киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» («Богемская рапсодия»)  (фото: Chris Pizzello/AP/ТАСС)
          Бекки Нейман-Кобб и режиссер Доми Ши получили статуэтку за короткометражный мультипликационный фильм «Бао»  (фото: Mike Segar/Reuters)
          Шарлиз Терон на красной дорожке 91-й церемонии вручения премий «Оскар»  (фото: Kevin Sullivan/ZUMA/Global Loo Press)
          Премию за лучший грим и прически (фильм «Власть») получили Грег Кэнном, Кейт Биско и Патриция Дехани  (фото: Mike Segar/Reuters)
          Премия «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм в 2019 году досталась Райке Зехтабчи и Мелиссе Бертон – «Точка. Конец предложения»  (фото: Mike Segar/Reuters)
          За лучшие костюмы и сценографию киноакадемики отметили картину Райана Куглер «Черная пантера»  (фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС)
          Мелисса Маккарти объявляет церемонию «Лучший дизайн костюма»  (фото: Mike Segar/Reuters)
          Актер Кристиан Бэйл с супругой Сандрой Блажич на красной дорожке церемонии вручения кинопремии «Оскар»  (фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС)
          Певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес на красной дорожке церемонии «Оскар»  (фото: Charles Sykes/AP/ТАСС)
          Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк перед началом церемонии вручения кинопремий  (фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС)
          Лучший документальный полнометражный фильм – «Свободный подъем в одиночку» (Free Solo): режиссер Элизабет Чаи Васархели, Джимми Чин, Эван Хейс и Шеннон Дилл  (фото: Mike Segar/Reuters)
          Актер и певец Билли Портер пришел на церемонию вручения премии «Оскар» в пышном платье, дополненном коротким пиджаком  (фото: Richard Shotwell/AP/ТАСС)

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          Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

          Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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          Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

          День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
          Подробности...

          Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

          Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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          Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

          После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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          День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

          14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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          Умер Сергей Юрский

          Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
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          Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

          Кирилл Толмацкий – популярный исполнитель рэпа, известный под псевдонимом Децл, умер после ночного концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя»
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          Арестованный сенатор Арашуков дает показания в Следственном комитете

          Сенатору Рауфу Арашукову, который был задержан 30 января прямо в зале Совфеда, предъявлены обвинения причастности к двум убийствам, совершенным еще в 2010 году. Адвокат (справа) инструктирует парламентария, как давать показания в СК
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          В Петербурге отметили 75-летие освобождения от Блокады

          На Дворцовой площади прошел военный парад, а на Пискаревском кладбище акция памяти, которую посетил Владимир Путин. Президент возложил цветы к мемориалу и призвал передать правду о блокаде Ленинграда будущим поколениям
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          Каракас превратился в поле битвы противников и сторонников Мадуро

          В городах по всей Венесуэле начались столкновения противников президента Николаса Мадуро с силами безопасности. В беспорядках участвуют сотни тысяч венесуэльцев. Число задержанных измеряется сотнями, более полутора десятков человек погибли. Силовики пока сохраняют верность Мадуро
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          Россия показала иностранцам новую крылатую ракету

          Минобороны России показало иностранным военным атташе новую крылатую ракету 9М729. Презентацию проигнорировали атташе Соединенных Штатов и их партнеры по НАТО, которые обвиняют Москву в нарушении договора РСМД
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          Жители Земли увидели кровавую Луну

          В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
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          Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

          Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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          В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

          Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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          Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

          На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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