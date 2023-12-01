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    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

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    8 декабря 2023, 18:29 • Фоторепортаж

    Путин вручил «Золотые Звезды» Героям России

    Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. На фото: Путин и старший сержант Александр Михайлов (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    На торжественном мероприятии присутствовали более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. На фото: старший лейтенант Эдуард Казымов, он руководил десантно-штурмовой ротой. На счету его подразделения успешный захват скрытого укрепленного пункта противника, наведение артиллерии на минометный расчет ВСУ (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    Герой России Вячеслав Воробьев. Бывший боец отряда спецназа «Русь». Участник боевых операций на Северном Кавказе в составе белгородского ОМОНа. Воробьев был одним из почетных факелоносцев XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. В Белгороде проходит ежегодный турнир по боксу среди юношей на призы в его честь (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    Герой ДНР, председатель Народного совета ДНР Артем Жога спросил у Путина про участие в выборах в 2024 году. Глава государства ответил Жоге, что будет с народом и будет баллотироваться (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    «Время не властно над памятью народа. Из поколения в поколение передается чувство благодарности и преклонения перед героями, перед мужеством тех, кто в разные времена и эпохи на полях сражений защищал свободу и независимость Отечества», – отметил Путин (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    Путин заявил, что сегодня «мы чествуем героев Отечества, людей, чьи дела, свершения и поступки навсегда вписаны в историю нашего государства». На фото: Герой России Александр Леваков – член экипажа знаменитого танка «Алеша», уничтожившего в СВО два танка, один БТР М113 и пять БТР MaxxPro вместе с десантом (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    «Для меня честь вручить сегодня нашим военнослужащим «Золотые Звезды» Героев России. Это уроженцы самых разных регионов нашей страны – от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей. И все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину», – подчеркнул глава государства. На фото: Путин и старший сержант Максим Девятов (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    Путин награждает замкомандира штурмового отряда капитана Михаила Полушкина из Приморского края. Капитан во время боев в рамках СВО умело руководил группой беспилотников с системами сброса боеприпасов, чем замедлил продвижение ВСУ. Это позволило российским силам занять выгодные позиции для ведения огня (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    Путин награждает 33-летнего подполковника Дашибала Мункожаргалова из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ. Член Совета Федерации Баир Жамсуев рассказал, что Мункожаргалов награжден тремя орденами Мужества. «Земляки рассказывали, что он идеальный воин – безукоризненный, самоотверженный, героический. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою», – сказал сенатор (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    «Награждаемые отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры – среди них совсем молодые люди – собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф об их неуязвимости», – заметил Путин (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    Путин награждает командира отделения беспилотников, младшего лейтенанта Максима Поташева из Карелии. Он действовал в районе одного из населенных пунктов Харьковской области. Поташев выявил и обеспечил уничтожение 11 боевых бронированных машин ВСУ и более чем 90 украинских боевиков (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    Герой России Максим Шоломов. Служащий военкомата, а ранее – командир мотострелкового взвода. Однажды он был тяжело ранен, но спас других раненых из горящей БМП и вывел свое подразделение из окружения. Шоломов в СВО потерял обе руки, но сейчас «воюет в тылу» – отвечает на самые сложные вопросы молодежи о спецоперации и занимается воспитательной работой (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

    Путин награждает сержанта Юрия Мизерного. Уроженец Кишинева Мизерный действовал в Запорожской области, управляя беспилотником, и, корректируя огонь артиллерии, обеспечил уничтожение 10 украинских танков, 13 боевых бронированных машин и более чем 200 украинских боевиков (фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости)

    Герой России старший лейтенант Балдан Цыдыпов. Самоотверженное сопротивление командира мотострелкового взвода Цыдыпова спасло жизни более 150 сослуживцев, когда мотострелковый батальон Тацинской 5-й отдельной гвардейской танковой бригады попал в засаду в Киевском районе при передислокации (фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости)

    «Поздравляю, ребята, вас с наградами, заслуженными званиями Героя России. Самые добрые слова передавайте своим товарищам в частях. Страна не только сегодня, в день награждения, каждый день смотрит за вами, надеется на вас и поздравляет вас с сегодняшними наградами», – сказал Путин (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

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    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

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    Россияне определились с ролью Путина после 2024 года

    До президентских выборов в России осталось около 100 дней. Несмотря на стабильность и спокойствие политической ситуации в стране, в обществе фиксируется большой интерес как к самим выборам, так и к активному участию в них. Чем можно объяснить такую тенденцию и каковы основные ожидания россиян от грядущей избирательной кампании? Подробности

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    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

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    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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