Путин вручил «Золотые Звезды» Героям России

Президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. На фото: Путин и старший сержант Александр Михайлов (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

На торжественном мероприятии присутствовали более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. На фото: старший лейтенант Эдуард Казымов, он руководил десантно-штурмовой ротой. На счету его подразделения успешный захват скрытого укрепленного пункта противника, наведение артиллерии на минометный расчет ВСУ (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Герой России Вячеслав Воробьев. Бывший боец отряда спецназа «Русь». Участник боевых операций на Северном Кавказе в составе белгородского ОМОНа. Воробьев был одним из почетных факелоносцев XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. В Белгороде проходит ежегодный турнир по боксу среди юношей на призы в его честь (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Герой ДНР, председатель Народного совета ДНР Артем Жога спросил у Путина про участие в выборах в 2024 году. Глава государства ответил Жоге, что будет с народом и будет баллотироваться (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

«Время не властно над памятью народа. Из поколения в поколение передается чувство благодарности и преклонения перед героями, перед мужеством тех, кто в разные времена и эпохи на полях сражений защищал свободу и независимость Отечества», – отметил Путин (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Путин заявил, что сегодня «мы чествуем героев Отечества, людей, чьи дела, свершения и поступки навсегда вписаны в историю нашего государства». На фото: Герой России Александр Леваков – член экипажа знаменитого танка «Алеша», уничтожившего в СВО два танка, один БТР М113 и пять БТР MaxxPro вместе с десантом (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

«Для меня честь вручить сегодня нашим военнослужащим «Золотые Звезды» Героев России. Это уроженцы самых разных регионов нашей страны – от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей. И все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину», – подчеркнул глава государства. На фото: Путин и старший сержант Максим Девятов (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Путин награждает замкомандира штурмового отряда капитана Михаила Полушкина из Приморского края. Капитан во время боев в рамках СВО умело руководил группой беспилотников с системами сброса боеприпасов, чем замедлил продвижение ВСУ. Это позволило российским силам занять выгодные позиции для ведения огня (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Путин награждает 33-летнего подполковника Дашибала Мункожаргалова из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ. Член Совета Федерации Баир Жамсуев рассказал, что Мункожаргалов награжден тремя орденами Мужества. «Земляки рассказывали, что он идеальный воин – безукоризненный, самоотверженный, героический. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою», – сказал сенатор (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

«Награждаемые отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры – среди них совсем молодые люди – собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства, полностью развеяли миф об их неуязвимости», – заметил Путин (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Путин награждает командира отделения беспилотников, младшего лейтенанта Максима Поташева из Карелии. Он действовал в районе одного из населенных пунктов Харьковской области. Поташев выявил и обеспечил уничтожение 11 боевых бронированных машин ВСУ и более чем 90 украинских боевиков (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Герой России Максим Шоломов. Служащий военкомата, а ранее – командир мотострелкового взвода. Однажды он был тяжело ранен, но спас других раненых из горящей БМП и вывел свое подразделение из окружения. Шоломов в СВО потерял обе руки, но сейчас «воюет в тылу» – отвечает на самые сложные вопросы молодежи о спецоперации и занимается воспитательной работой (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Путин награждает сержанта Юрия Мизерного. Уроженец Кишинева Мизерный действовал в Запорожской области, управляя беспилотником, и, корректируя огонь артиллерии, обеспечил уничтожение 10 украинских танков, 13 боевых бронированных машин и более чем 200 украинских боевиков (фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости)

Герой России старший лейтенант Балдан Цыдыпов. Самоотверженное сопротивление командира мотострелкового взвода Цыдыпова спасло жизни более 150 сослуживцев, когда мотострелковый батальон Тацинской 5-й отдельной гвардейской танковой бригады попал в засаду в Киевском районе при передислокации (фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости)