Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. После официального завершения госслужбы в 1974 году политик еще долгое время консультировал власти США. Он также неоднократно посещал Россию и встречался с руководителями страны, включая президента Владимира Путина (фото: White House/Consolidated News Photos/Global Look Press)

На фото: Генри Киссинджер и легендарный бразильский футболист Пеле в августе 1977 года. По некоторым данным, когда спортсмен решил окончить свою карьеру, госсекретарь США пытался лично убедить легенду футбола не делать этого (фото: Keystone Press Agency/Global Look Press)

Генри Киссинджер в свое время попал в объектив легендарной итальянской актрисы и фотографа Джины Лоллобриджиды (фото: Keystone Pictures USA/ZUMA/Global Look Press)

При президенте США Ричарде Никсоне Киссинджер сыграл значимую роль в сближении США и Китая. Киссинджер впоследствии отмечал, что целью этой политики было создание противовеса СССР. На фото: Киссинджер (на первом плане слева), замглавы МИД Китая Цзи Пэнфэй (на первом плане справа) у Великой китайской стены (фото: ZUMA Archive/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Будучи госсекретарем США, в 1974 году Генри Киссинджер вместе с американским президентом Джеральдом Фордом посещал СССР. Во Владивостоке с генсеком Леонидом Брежневым обсуждался вопрос ограничений стратегического вооружения (фото: David Hume Kennerly/Consolidated News Photos/Global Look Press)

До этого Киссинджер посещал СССР совместно с президентом Ричардом Никсоном, запомнившимся многим по Уотергейтскому скандалу. По итогам визита госсекретарь США (слева) и глава МИД СССР Андрей Громыко (справа) подписали соглашение о сотрудничестве стран в области научных исследований и разработки искусственного сердца (фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости)

Киссинджер неоднократно встречался и с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым (фото: Борис Кауфман/РИА Новости)

Слева направо: бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, канцлер Германии Гельмут Коль и президент США Билл Клинтон на первом матче чемпионата мира по футболу 1994 года в США (фото: Oliver Multhaup/dpa/Global Look Press)

Генри Киссинджер неоднократно встречался и с президентом России Владимиром Путиным. Сам Путин назвал экс-госсекретаря «глубоким, незаурядным человеком» (фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости)

В 2007 году Москва и Вашингтон обсуждали создание российско-американской рабочей группы «Россия – США: взгляд в будущее». Делегацию США возглавил Генри Киссинджер. На фото он с главой МИД РФ Сергеем Лавровым (фото: Эдуард Песов/РИА Новости)