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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    34 комментария

    В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

    В среду вечером бизнес-джет Embraer Legacy 600, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. По предварительным данным, на борту было 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает Росавиация (фото: Виталий Шустров/ТАСС)

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). В ведомстве отметили, что проведут комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы (фото: Михаил Царюк/РИА Новости)

    По данным Росавиации, упавший самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках (фото: Investigative Committee of Russia/Global Look Press)

    Обломки самолета были найдены на въезде в поселок Куженкино Тверской области, в двух километрах от места падения, а элемент хвостового оперения обнаружен в трех с половиной километрах (фото: РИА Новости)

    По данным сервиса Flightradar, бизнес-джет Embraer несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед падением (фото: Виталий Шустров/ТАСС)

    На борту было три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли, сообщает МЧС (фото: Алексей Никольский/РИА Новости)

    Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя (фото: Виталий Шустров/ТАСС)

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    США никак не могут избавить от российского ядерного топлива

    США признали свою зависимость от российского ядерного топлива. И они вынашивают планы, как это остановить. Однако это тот случай, когда избавиться от российского топлива не по силам даже американцам. Почему США привели свою атомную отрасль в сильнейший упадок и какую роль в этом сыграла Россия 90-х? Подробности

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    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

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    США вмешиваются в украинское наступление

    В западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. Как будет меняться тактический рисунок ВСУ после этой критики и что делать России в случае, если противник начнет реализацию нового подхода? Подробности

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    Как Россия изменит БРИКС

    В Йоханнесбурге завершилась встреча лидеров стран – участниц БРИКС. Главы государств подтвердили готовность планомерно развивать сотрудничество друг с другом. Однако между партнерами остаются существенные разногласия по ряду вопросов. Решать их придется России, которая в следующем году станет председателем объединения. О каких именно противоречиях идет речь и как Москва может их разрешить? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Хорватия – это балканская Польша

      Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

      0 комментариев
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Запад ведет культурное расчеловечивание

      Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

      0 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

      Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

      34 комментария
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    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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