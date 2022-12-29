Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина
В среду вечером бизнес-джет Embraer Legacy 600, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. По предварительным данным, на борту было 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает Росавиация (фото: Виталий Шустров/ТАСС)
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). В ведомстве отметили, что проведут комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы (фото: Михаил Царюк/РИА Новости)
По данным Росавиации, упавший самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующемуся на бизнес-перевозках (фото: Investigative Committee of Russia/Global Look Press)
Обломки самолета были найдены на въезде в поселок Куженкино Тверской области, в двух километрах от места падения, а элемент хвостового оперения обнаружен в трех с половиной километрах (фото: РИА Новости)
По данным сервиса Flightradar, бизнес-джет Embraer несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед падением (фото: Виталий Шустров/ТАСС)
На борту было три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли, сообщает МЧС (фото: Алексей Никольский/РИА Новости)
Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя (фото: Виталий Шустров/ТАСС)