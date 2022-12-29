В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

На борту было три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли, сообщает МЧС (фото: Алексей Никольский/РИА Новости)

По данным сервиса Flightradar, бизнес-джет Embraer несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед падением (фото: Виталий Шустров/ТАСС)

Обломки самолета были найдены на въезде в поселок Куженкино Тверской области, в двух километрах от места падения, а элемент хвостового оперения обнаружен в трех с половиной километрах (фото: РИА Новости)

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). В ведомстве отметили, что проведут комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы (фото: Михаил Царюк/РИА Новости)

В среду вечером бизнес-джет Embraer Legacy 600, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. По предварительным данным, на борту было 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает Росавиация (фото: Виталий Шустров/ТАСС)

Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

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Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности Перейти в раздел

США вмешиваются в украинское наступление В западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. Как будет меняться тактический рисунок ВСУ после этой критики и что делать России в случае, если противник начнет реализацию нового подхода? Подробности Перейти в раздел

Как Россия изменит БРИКС В Йоханнесбурге завершилась встреча лидеров стран – участниц БРИКС. Главы государств подтвердили готовность планомерно развивать сотрудничество друг с другом. Однако между партнерами остаются существенные разногласия по ряду вопросов. Решать их придется России, которая в следующем году станет председателем объединения. О каких именно противоречиях идет речь и как Москва может их разрешить? Подробности Перейти в раздел