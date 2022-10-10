Как сегодня работает Крымский мост
Крымский мост на следующий день после теракта. Машины уже идут (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
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11 октября, вторник | Последнее обновление — 19:59 | vz.ru
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Почему упали акции Газпрома
Кто и как может улучшить снабжение армии
Как российские войска обманывают ПВО Украины
Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества
Киевский режим стал источником государственного терроризма
Украинская культура как доказательство нашей правоты
Андрей Полонский, писатель, историк
Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Подробности...
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Космос снова стал надеждой на будущее
Сергей Худиев, публицист, богослов
За войной всегда следует мир, и нам всем дальше жить на этой планете – и кто-то уже сейчас должен закладывать основы этого мира. И люди, которые вместе поднимаются за пределы земной атмосферы, делают именно это. Подробности...
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Свой выбор Украина сделала сама
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Им не жалко не только Россию и россиян (это само собой разумеется), но и собственную страну и свой народ. Так что превращение Украины в территорию бойни – не просто устраивающий Зеленского, а прямо-таки необходимый ему вариант развития событий. Подробности...
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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины
В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты пораженыПодробности...
Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon
В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСАПодробности...
Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя
На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧППодробности...
21:02
собственная новость
Центр реставрации книг решили создать в Кирове
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.Подробности...
20:39
собственная новость
В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».Подробности...
19:30
собственная новость
Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.Подробности...
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