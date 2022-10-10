Как сегодня работает Крымский мост

Взгляд
11 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
Разделы

Почему упали акции Газпрома

Желающие заработать на Газпроме обвалили его стоимость Валентин Егоршин/ТАСС
Акции важнейшего игрока на российском фондовом рынке – Газпрома – обваливались более чем на 20% в понедельник. Российский рынок акций следом тоже улетел вниз. Все это объясняется тем, что Газпром готовится выплатить рекордные в своей истории дивиденды. И желающих успеть вбежать в последний вагон и стать акционером компании, естественно, прибавилось. Удастся ли Газпрому вернуться к прежней стоимости после такого обвала?  Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
Перейти в раздел…

Как российские войска обманывают ПВО Украины

ПВО Украины работает против российских ракет – но не может справиться с ними Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Утром 11 октября Россия продолжила нанесение ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. А накануне российские Вооруженные силы выпустили по целям на Украине более ста дальнобойных ракет – такого не было очень давно. Что означают эти удары с военной точки зрения, какой эффект они будут иметь и почему ПВО Украины не смогла с ними справиться?  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества

Над украинской энергетикой сгущаются тучи Keystone Press Agency/Global Look Press
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный украинской энергосистеме массовыми ракетными ударами российских войск. Оказалось, что эти удары вовсе не направлены на то, чтобы вогнать Украину в XVIII век и полностью лишить ее электричества. Их количество и цели выверены ювелирно совсем для другой задачи. Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинская культура как доказательство нашей правоты

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Космос снова стал надеждой на будущее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
За войной всегда следует мир, и нам всем дальше жить на этой планете – и кто-то уже сейчас должен закладывать основы этого мира. И люди, которые вместе поднимаются за пределы земной атмосферы, делают именно это. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Свой выбор Украина сделала сама

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Им не жалко не только Россию и россиян (это само собой разумеется), но и собственную страну и свой народ. Так что превращение Украины в территорию бойни – не просто устраивающий Зеленского, а прямо-таки необходимый ему вариант развития событий. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Киргизы разрушают «русское НАТО»

Лукашенко включился в спецоперацию

Возмездие за Крымский мост. Главное

Перейти в раздел…

Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
Подробности...

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Spiegel: Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM
    Зеленский потребовал от G7 отправить наблюдателей на границу с Белоруссией Путин поздравил командующего СВО генерала Суровикина с днем рождения Столтенберг: Победа России на Украине станет поражением НАТО Орбан попросил ЕС переработать санкции против России
    Страны G7 не предложили конкретных шагов по поставкам оружия Украине Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО Россия решила возбудить уголовное дело против главы МИД Эстонии Патриарх Кирилл выздоровел от коронавируса
    Кадыров показал захваченные у ВСУ американские беспилотники Захарова сравнила Зеленского с «Волшебником Изумрудного города» Судья Арбитражного суда Москвы погиб при взрыве на Крымском мосту Вышел трейлер мультфильма «Чинк: хвостатый детектив» (ВИДЕО)

    Главная тема


    Как зима изменит характер боевых действий на Украине

    презентация для разведки


    СМИ раскрыли планы Британии по уничтожению Крымского моста

    «не от большого ума»


    Медведев: Столтенберг подтвердил участие НАТО в войне против России

    вооружение Киева


    Командир отряда ДНР: Запад поставляет оружие на Украину в пассажирских поездах

    Видео

    массированный удар


    Как российские войска обманывают ПВО Украины

    бывший ссср


    Российская разведка начинает работу на Украине с чистого листа

    Союзный договор


    Зачем Москва и Минск создали военную группировку в Белоруссии

    Российский рынок


    Почему рухнули акции Газпрома

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    наше дело правое


    Сергей Миркин: Время быть жесткими

    новая карта


    Игорь Караулов: Куда дальше двигать границу России

    «плохая» война


    Общественное мнение: Украина откатывается назад в каменный век

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    Как сегодня работает Крымский мост

    Крымский мост на следующий день после теракта. Машины уже идут  (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    &#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Волонтеры МГЕР раздают воду водителям. Тамань, Краснодарский край&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
    Керченский аэропорт — место стоянки фур в ожидании паромной переправы.&#160;(фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •