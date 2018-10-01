В Риге сносят памятник освободителям города

Взгляд
24 августа, среда  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
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Зачем «Яндекс» и VK устроили большой обмен

«Яндекс» отказывается от «Новостей» ради сервиса доставки еды Антон Новодережкин/ТАСС
Обмен активами между «Яндексом» и VK называют крупнейшей по масштабу сделкой в российском IT. Перераспределив активы, компании показали свои стратегические приоритеты. Однако является ли сделка одинаково выгодной для обеих сторон?  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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«Это уже агония». Освобожденные территории восстанавливают мирную жизнь под обстрелами

Перед отступлением из Изюма украинские танки расстреляли и обрушили жилой дом Дмитрий Винник
Изюм, Купянск, Волчанск, Великий Бурлук. Все это – города, освобожденные в Харьковской области Украины российской армией. Как работают там сегодня добровольцы из России, как живут местные жители, восстанавливают разрушенное и что думают об украинских военных – рассказывает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший на месте событий. Подробности...
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Оскорбление подвига освободителей Латвии поручили украинцам

Так сносили памятник Освободителям в Риге REUTERS/Ints Kalnins
«Впервые за всю жизнь подумал, что мне стало страшно жить в Латвии». Такие признания сегодня делают русские жители этой страны по итогам уничтожения памятника Освободителям, снесенного накануне властями с помощью украинских рабочих. А президент Эгил Левитс призвал «изолировать» от общества «нелояльных русскоязычных». Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается. Подробности...

Никакой шоу-бизнес нам не нужен

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Шоу-бизнес имеет очень слабые корни в российской культуре. Зато, напротив, очень логично и естественно вырастает из европейских средневековых практик. Дело в том, что западный шоу-бизнес есть прямой продолжатель «цирка уродов» на ярмарках в европейских городах. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Доллар заменит единая валюта БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Несмотря на растущую популярность юаня, говорить о стремительной дедолларизации финансовой системы России с последующей ее юанизацией пока рано. Тому есть несколько причин. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Когда замерзнет Европа

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
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    В Донецке объяснили «эпидемию паники» в рядах ВСУ

    Видео

    уступка Газпрома


    Зачем Москва решила дать Молдавии поблажку

    «Это уже агония»


    Освобожденные территории восстанавливают мирную жизнь под обстрелами

    российский IT


    Зачем «Яндекс» и VK устроили большой обмен

    спецоперация на Украине


    Какие цели преследует наступление на Николаев

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    эскалация противостояния


    Тимофей Бордачёв: Как относиться к угрозе пятой статьи НАТО

    пора просыпаться


    Игорь Караулов: Мы находимся на линии огня

    не валяйте дурака


    Захар Прилепин: Письмо Ксении Собчак

    на ваш взгляд


    Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?

    В Риге сносят памятник освободителям города

    В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.
    Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают  (фото: EPA/TOMS KALNINS/ТАСС)
    В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают&#160;(фото: EPA/TOMS KALNINS/ТАСС)
    Место сноса монумента оцеплено, вокруг дежурят усиленные наряды полиции. Демонтаж начался внезапно, чтобы как можно меньше людей успели выразить свой протест по поводу происходящего&#160;(фото: Стрингер/ТАСС)
    Памятник Освободителям Риги был возведен в 1985 году в память о всех погибших в боях за латвийскую столицу. По заявлению мэра Риги Мартиньша Стакиса, ни один из элементов памятника якобы не представляет художественной ценности и после завершения разборки все детали будут утилизированы&#160;(фото: Стрингер/ТАСС)
    После начала сноса монумента некоторые жители Риги все-таки рискнули выразить свой протест. Местные власти готовились к такому развитию событий, поэтому на месте дежурят многочисленные наряды полиции, которые задерживают всех, кто выступает в защиту памятника&#160;(фото: Roman Koksarov/AP/ТАСС)
    Советские войска освободили Ригу от немецко-фашистских оккупантов к 13 октября 1944 года. Рижская наступательная операция продолжалась около месяца, в ней погибло 150 тысяч военнослужащих. Но сегодня в Латвии все меньше людей помнят о вкладе СССР в победу над нацизмом&#160;(фото: REUTERS/Ints Kalnins)
    Памятник освободителям Риги получился поистине монументальным, чтобы уничтожить его, местным властям потребовалась тяжелая техника &#160;(фото: REUTERS/Ints Kalnins)
    В России уверены, что сносом памятника освободителям Риги латвийские власти пытаются решить главную задачу по демонтажу исторической памяти&#160;(фото: REUTERS/Ints Kalnins)
    Территорию, на которой находится монумент, огородили и обнесли забором&#160;(фото: REUTERS/Ints Kalnins)


     
     
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