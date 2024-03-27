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    Зачем галициец обещал Америке русские меха
    Правда и победа
    27 марта 2024, 08:50 Мнение

    Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    Уроженец Галиции, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил недавно в интервью Politico: «Если мы победим [Россию], то заплатим США российской нефтью, газом, алмазами и мехом».

    Бедняга просто заходился в восторге. Говорил, что правительство его страны может брать любые кредиты на любое оружие под любые проценты. Возврат гарантирован, надо только сущую малость – победить Россию.

    Хорошо, когда люди так откровенно выступают. Нам и без того было понятно, за чьи интересы воюет Киев, но стало яснее, в чем прямой профит США. Он, оказывается, в мехах, если Киев обещает укутать Нью-Йорк сибирским мехом.

    Приманивать американца роскошными русскими мехами – это Омелян, конечно, ловко придумал. Если брать историю, то практически классика получается. За мехами на Русь-матушку испокон века приходили всякие недоброжелательные люди с оружием. Иные в болотах тонули, иных в плен брали, иных в тайге волк и медведь пробовали на зубок – иноземцем всегда приятно полакомиться. Особенно недавно вступившие в НАТО шведы, яростные симпатизанты Украины, до богатств нашей тайги бывали охочи. Жгли и грабили Русский Север как умели. Да тут же и обретали вечный покой.

    Крайний раз у них особенно поучительно получилось. Дело было под Полтавой. Еще Мазепа там предательствовал – козак лихой. Вместе со шведами пострадал. Так что с мехами русскими обломилось у них. За шведами шли французы. Наполеон тоже всё о мехах думал, на горящую Москву глядел. За французами – немцы, те больше на нефть, алмазы и жизненное пространство зарились. Конец известен.

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю – омелянов, даниловых, зеленских и прочих будановых – западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили. Да только ничего у них не выйдет, как и у их предшественников не вышло. Ни-че-го.

    Вчуже, где-то краем, Омеляна со товарищи понять можно. Свою страну они давно к ногам Запада положили. Да и предложить там особенно уже нечего, если брать без Донбасса. Только сельхозпродукты, конкуренция одна. Вон польские и французские фермеры как беспокоятся. Другое дело – Россия: нефть, газ, алмазы, мех, уголь. Здесь западный хозяин мог бы заинтересоваться, здесь хозяину могли бы сниться алчные сны.

    Но только пустое это всё. Политики и финансисты Запада кто угодно, только не наивные мечтатели. Они прекрасно знают, что скорей Нью-Йорк и Лондон погибнут под радиоактивным пеплом, чем случится та самая победа, о которой в безумии своем вещает западный украинец с фамилией Омелян.

    По существу, в украинскую военную победу ни в 2022-м, ни в 2023 году на Западе всерьез никто не верил. У них были две ставки. Первая – санкции. Но экономика России выдержала удар, и по ряду признаков санкции пошли ей только на пользу. Вторая – пятая колонна и разложение тыла. Но и здесь наших противников поджидала неудача.

    Страна перед лицом экзистенциального вызова предстала на редкость монолитной. Тыл поднялся на поддержку действующей армии. А любой антироссийский демарш оппозиции стал рассматриваться как работа на противника – в этом у государства и большей части общества образовался консенсус, которого никак не ожидали наши враги. Президентские выборы показали даже самому явному недоброжелателю, что ставка на обрушение нынешней российской власти надолго бита. Ничего у противника не вышло.

    В результате немецкий министр обороны Писториус говорит о десятилетиях противостояния с Россией, которая неизбежно усилится после войны. Другие европейские лидеры вторят ему, призывая увеличивать военные расходы и жертвовать собственным благополучием перед лицом «тьмы с Востока». Тема «Русские идут!» становится, кажется, популярнее, чем в 50-е годы прошлого века.

    Так что заявление Омеляна прозвучало как бы ни к селу ни к городу. Больше всего его слова о русских мехах и алмазах похожи на поддельные обязательства, которые несчастный должник несет старому ростовщику в надежде получить новый заем. Но ростовщик опытен и умен, он всё понимает, у него свой расчет и страхи. Выслушивая должника, давая ему выговориться и потешить себя пустым бахвальством, он думает, как бы самому выпутаться с наименьшими потерями из сложной и запутанной истории и хотя бы вернуть вложенные средства. И – самое неудачное для просителя, – понимает, что и над ним самим сгущаются тучи.

    Галицийцу приятно мечтать о русских мехах, но легко потерять на этом деле последнюю вышиванку. Несмотря на все свои фантазии, господин бывший министр это тоже худо-бедно понимает, потому добавляет к своим словам: «Если мы проиграем, Запад будет думать о том, как выжить».

    Конечно, подумать головой не мешало бы. Но куда лучше было бы думать раньше.

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