  • Новость часаХуситы заявили о гибели пяти бойцов после ударов США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    12 января 2024, 12:00 Мнение

    Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину
    Экс-депутат Рады Деркач: Взяткой за закрытие дела Burisma Киев профинансировал теракты в России
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России

    Посольство России в США, комментируя американский список стран, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания» отметило, что «нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод граждан. Таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела».

    Подобный обмен любезностями – Госдеп обвиняет другие страны в нарушении свободы вероисповедания, те отругиваются – продолжается десятилетиями, но в наше время стоит обратить внимание на изменившуюся ситуацию в самих США.

    Конечно, можно, как это и делает наше посольство, указать на такой очевидный пример макиавеллизма властей США, как образование так называемой «Православной Церкви Украины» – государственной структуры, которая была создана тогдашним президентом Порошенко в чисто политических целях. Американская дипломатия не только энергично (и ничуть не скрываясь) поддерживала этот проект, но и, по всей видимости, стояла у его истоков. Власти США также самым деликатным образом игнорируют гонения властей на Украинскую Православную Церковь.

    Но дело не только в этом; макиавеллизм, при котором политика, основанная на интересах, сопровождается риторикой, основанной на ценностях, всегда был частью международной жизни.

    Однако в последние десятилетия к нему добавился новый фактор – разрушение свободы религии в самих США.

    В советские годы пробивавшийся через глушилки «Голос Америки» не упускал случая обратить внимание на то, что в США существует реальная свобода религии. Само это государство было основано людьми, бежавшими из Старого света не в последнюю очередь для того, чтобы молиться Богу так, как они считали правильным – а не так, как требовали короли, князья и другие сильные мира сего.

    В СССР – как напоминали «голоса» – свобода вероисповедания существовала только на бумаге. Государственная идеология была решительно атеистической, и все государственные медиа (а других не было) изображали веру и верующих с глубокой антипатией. Если вы не застали эту эпоху, наберите в любом поисковике «антирелигиозные плакаты СССР».

    Формально закон не запрещал посещать богослужения; в крупных городах можно было, при большом желании, найти действующий храм. Но проявлять живой интерес к религии – значило «запороть характеристику». «Характеристикой» назывался листок бумаги, на котором ваш преподаватели или начальники по работе должны были описать вашу личность и характер. Являетесь ли вы человеком добросовестным, не склонны ли к пьянству, как уживаетесь с людьми и т.д. В моей школьной характеристике было указано, что я «несколько замкнут» (это было плохо) зато, на тот момент, «к религии равнодушен» (и это было хорошо).

    Религиозность, упомянутая в характеристике, могла создать проблемы при поступлении в институт или на работу. Она означала фактическое (хотя формально нигде не обозначенное в законе) поражение в правах.

    Теперь, по странной иронии истории, ситуация в США напоминает советскую.

    Свобода вероисповедания формально записана в законе и провозглашается официальной пропагандой.

    Но фактически, во многих ситуациях приверженность христианской вере, какой она была все эти две тысячи лет, означает поражение в правах.

    Американский публицист Род Дреер в своей книге «Жить не по лжи» (сознательная цитата из Солженицына) пишет о том, что в США под радужными флагами продвигается «мягкий тоталитаризм». Как пишет Дреер, «Кому нужен ГУЛАГ, если выбить повиновение можно, пригрозив человеку увольнением или очернив его репутацию в социальных сетях? Зачем нужна тайная полиция, если широкие массы сами делятся всеми личными подробностями с «Гуглом» и другими «бдящими» капиталистическими гигантами через смартфоны и ноутбуки?».

    Американская Конференция католических епископов перечисляет такие, например, проблемы с религиозной свободой в США как принуждение религиозных организаций оплачивать, в рамках обязательной медицинской страховки, контрацепцию и аборты – в том числе, если это противоречит их вере; принуждение, под угрозой отзыва лицензии, католических агентств по усыновлению направлять детей в однополые пары; отказ регистрировать студенческие христианские организации на том основании, что в их уставе обозначено требование воздерживаться от секса вне брака и т.д.

    Судебные преследования мелких предпринимателей (таких как цветочники или пекари), которые пытаются уклониться от обслуживания ЛГБТ-мероприятий, у всех на слуху.

    Нетрудно представить себе, какой всемирный крик был бы поднят, если бы аналогичные нарушения имели место в какой-то другой стране – и под флагом какой-нибудь другой идеологии.

    Та прочная позиция, которая была у США в годы идейного противостояния с СССР – когда в самих США к религии относились с уважением, и свобода вероисповедания соблюдалась – уже давно утрачена, и на это стоит обратить внимание.

    Подготовить доклад о нарушении права на свободу вероисповедания в самих США было бы не так трудно – благо открытые источники предоставляют массу информации.

    Правда, для этого нам самим нужно осознать религиозную свободу как ценность – и научиться исходить из консервативной, христианской картины мира, в которой человек призван к отношениям со своим Создателям и может войти в эти отношения только по своей свободной воле.

    В христианской картине мира религиозный поиск – это то, для чего человек создан, и мы призваны относиться с уважением к искреннему стремлению человека к Богу, даже если оно проявляется не так, как мы бы сочли богословски верным. 

    Обстановка активных военных действий, естественно, порождает настроения «закручивания гаек», поиска нелояльных и подозрительных, в частности, среди религиозных меньшинств. В особенности, протестантов, которые ассоциируются с Западом.

    Но тот Запад, с которым мы находимся в состоянии конфликта, уже давно не протестантский. Как пишет французский социолог Эммануэль Тодд, «[происходит] крушение того, что привело к подъему Запада и, в частности, англо-американского мира, то есть протестантизма с его ценностями труда и социальной дисциплины. Я констатирую, что испарение протестантизма в Соединенных Штатах, Англии и во всем протестантском мире привело к исчезновению того, что составляло силу и особенность Запада».

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе. 

    Другие материалы автора

    Главное
    В Конгрессе США раскритиковали Байдена за удары по хуситам
    Названы последствия ответа Ирана на удары США в Йемене
    Медведев сформулировал философию украинской элиты
    На Западе потребовали от Украины призвать уехавших и женщин
    Фрегат «Адмирал Головко» вошел в состав Северного флота
    Стало известно о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП
    Фехтовальщик Бида захотел выступить на Олимпиаде за сборную США

    Почему США признались в закупке российской нефти

    США неожиданно в своей статистике показали, что в прошлом году закупали российскую нефть. При этом никаких официальных объяснений, как такое стало возможным, не последовало. США специально разрешили ввоз российской нефти или она случайно попала в страну – и теперь перевозчику грозит тюрьма? Если США сами разрешили импорт нефти из России, то с какой целью? Подробности

    Перейти в раздел

    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать

    Новый год неизбежно станет годом сразу нескольких исторических по масштабу и наполнению событий, которые грозят изменить судьбы целых континентов и даже всей планеты. Правда, не всегда понятно – в худшую или в лучшую сторону, но от России это зависит больше, чем обычно. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

    США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена. Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, в США хотят превратить российских стипендиатов в стержень пятой колонны. По мнению экспертов, возможности Запада по вербовке россиян намного меньше, чем в 90-е и начале нулевых, но все равно есть те, кто готов нагреть руки на доходах за счет грантов Госдепа и западных фондов. Насколько серьезной может быть эта угроза? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую зону давления на Грузию и Турцию в Черном море

    Абхазия подтвердила планы восстановления российской военно-морской базы на своем побережье. Почему необходимость в этом возникла именно сейчас и какое значение новый пункт базирования кораблей Черноморского флота будет иметь для решения стратегических задач нашей страны в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............