Зачем Зеля «арестовал» Беню

Я не очень понимаю, почему вы все называете Игоря Коломойского «Беней» – все равно 90% из вас никогда не читала «Одесские рассказы» Бабеля и вам что Бенцион, что опцион – одна малина. Судя по тому, что у Коломойского есть медийная компания TheБабель – он читал. А судя по тому, как развивалась его карьера, он не только читал, но и впитывал бесхитростную мысль, что преступный образ мышления, помноженный на градус индивидуальной хуцпы, обязательно приведет к успеху.

Невыносимый провинциализм персонажа, полное отсутствие какой бы то ни было морали, гипертрофированная алчность и чувство собственного величия легко делает его самым пошлым клише, которое может уродиться в среде этнических ИТРов на обильно смоченной еврейской кровью украинской земле. Один из самых одиозных антисемитов планеты Юлиус Штрайхер был бы в восторге – у него такие омерзительные карикатуры не получались даже в газете «Штурмовик», а в том числе и за них он был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала. Но жизнь такая штука. Народ грабил? Грабил. Спонсором и архитектором войны является? Является. Аж с 2014 года. Своих обманывает? Владимир Владимирович с его историей про кинутого Абрамовича – не даст соврать. А ведь он еще и колхозного Сороса из себя корчил, лез во все дырки, был на каждой свадьбе женихом и на каждых похоронах продюсером. Чтобы еще и еще унести денег в клюве. Куда-нибудь в сторону Женевы.

Но нам совершенно неинтересны схемки и гешефтики этого гнусного персонажа. И читать метровые списки названий его подставных фирм и фирмочек скучно, а его отжатие секторов экономики и кидалово пенсионеров – тем более.

В России он давно уже – продюсер проекта «Вова Зеленский – клоун на царстве» и все остальное для нас меркнет. Потому что именно с этим проектом хлебнули все и ЛНР, и ДНР, которым царек лживо обещал мир, а дал войну. И сотни тысяч убитых. Это их кровь течет по плоскому, как блин, лицу Коломойского. И капает с его клыков прямо на менору Made in China. Там все ложь и фальшь. Там только одна мысль – выжить и украсть. Украсть и выжить. Судя по тому, что за его выходки и преступления его еще не грохнули, с выживаемостью у него все в порядке. Если ему надо – он целуется взасос с натуральными, а не пропагандистскими нацистами. А не надо – не целуется. Прекрасный пример успешного украинского предпринимателя. Просто образец.

Именно поэтому в русских СМИ нынче массово обсуждают арест Коломойского в Киеве типа по приказу Зеленского. Выдвигаются тонны версий. Теперь вчерашние эксперты по беспилотникам трудятся не покладая рук экспертами по проблемам выживания Бени-без-Крика в условиях современной Украины, которую он во многом сам и создал. Коррумпируя бесконечно политиков, он создал самое коррумпированное государство в мире. Поэтому насчет ареста, тюрьмы, расстрела за околицей – не верим. Он слишком хорошо знает, как устроен этот мир, который заполошные идиоты называют «соседним». Миллион световых лет нам до таких соседей – запомните раз и навсегда. Хотя бы для того, чтобы не слушать снова сказки про то, что «нас там будут встречать цветами». Квиты Украйны кончились – лютики-цветочки, розы-ноготочки. Только пули в спину и взорванные детские сады Донецка – вот вам цветочки. И все это Беня и такие, как он. И, конечно – его самый амбициозный проект Владимир Зеленский.

Как пишет ТГ- канал «Голос Мордора», «в истории с Коломойским замечательно то, что эта мразь полностью и безоговорочно поддержала в 2014 году майдан, получила в княжение Днепропетровщину, где устроила настоящую гестаповскую зачистку русского движения. Именно Коломойский и его Филатовы с Корбанами создавали из нацистов и уголовников добробаты, из которых впоследствии выросли всякие «Айдары» и «Азовы». Именно Коломойский платил за убийства русских Украины».

Но то, что Коломойского отправили на два месяца под арест, как-то очень взвинтило русскую политизрованную публику. А вам не пофигу?





Ну, давайте рассматривать варианты, учитывая, что ни слова правды нам по этому поводу не сказали и не скажут. Первая, вполне обезьянья: в таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти. Пример столь актуального в Украйне Алоизыча вам для изучения. То, что бывший клоун – человек без морали, мы уже заметили. И ЧВС у него раздуто на манер цеппелина – как же, ему сам Блинкен руку подает. И он сделает все, чтобы похоронить Беню-Киллера. Пока тот не похоронил его самого.

Другой вариант тоже тупой и очевидный, но вследствие особенности национального образа мышления обитателей Украины может считаться очень тонким и хитрым планом. Дело в том, что у американских спецслужб накопилось слишком много данных на Коломойского. Больше, чем на Мартина Лютера Кинга, которого они просто пристрелили. И операция по «аресту» – не более чем дымовая завеса с целью спасти Беню от больших международных неприятностей. Иначе с чего бы это знатный гражданин трех стран так легко и просто полез в пасть ко льву – прямиком в Киев? Мог бы на Бульваре Рокфеллера у Средиземного моря тусить и не горевать.

А значит ситуация win-win – клоун демонстрирует новым хозяевам, что он борется с уродливыми явлениями в демократической стране, пока Беню не убьет Ли Харви Освальд. Вот вам и весь арест.