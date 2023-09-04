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    Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    @ Зафар Халилов/Sputnik/РИА Новости

    4 сентября 2023, 12:46 Мнение

    Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

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    Сенсационные итоги лета – решение о расширении БРИКС и энтузиазм новых участников – заставляют задаться вопросом: насколько далеко готовы пойти развивающиеся страны в своем бунте против диктата США и Европы? Пока международная обстановка нам благоприятствует. Поэтому полностью провалилась попытка США изолировать Москву на мировой арене, а идея о том, что Россия обрекла себя на одиночество, присутствует только в воображении западных политиков и журналистов.

    Но нельзя увлекаться и думать, что внешний мир решит за Россию ее проблемы. Мировое большинство представляет собой значительное количество государств, которым выгодно вести с нами дела несмотря на давление и угрозы со стороны Запада. Но все же это большинство неоднородно.

    Некоторые страны мира спокойно относятся ко всем предупреждениям, которые исходят от Запада по поводу отношений с Россией. Арабские монархии Персидского залива или крупные державы вроде Индии уверены в своих силах, а главное – в нужности для США и Европы. Даже откровенное пренебрежение американскими «хотелками» им легко сойдет с рук. В крайнем случае можно провести для американцев какую-нибудь конференцию в Джидде. Такие государства формируют основу мирового большинства, потому что у них есть деньги и сравнительно крепкая государственность.

    Более уязвимая, но также вполне независимая категория – это малые и средние страны Азии и Африки. Большинство из них зависят от Запада материально. Но в последние годы Китай предоставляет им альтернативные ресурсы. Поэтому они могут позволить себе больше политической свободы, чем можно было бы подумать, глядя на то, сколько средств эти страны получают от Всемирного банка или МВФ. Тем более, что большинством государств Азии и Африки движет еще и желание моральной компенсации за десятилетия или столетия колониального угнетения. Россия, в отличие от СССР и Запада, не ставит целью вмешиваться во внутренние дела этих государств.

    Но есть среди стран мирового большинства группа, поведение которой воспринимается нами особенно чувствительно. Это страны бывшего СССР, непосредственно граничащие с Россией и связанные с ней союзническими отношениями. Именно их положение является самым рискованным в условиях конфликта между Россией и Западом. И одновременно вызывает наиболее пристальный взгляд со стороны российских наблюдателей.

    Что вполне объяснимо: соседи формируют наш периметр безопасности. А в настоящее время и занимают важное место в системе внешнеэкономических связей России. Все страны мирового большинства требуют самого внимательного отношения, но ближайшие соседи – особенно. Было бы весьма недальновидно усугублять их и так непростое положение. Хотя это не означает необходимости закрывать глаза на то, что является, с нашей точки зрения, ошибочным или рискованным в долгосрочной перспективе.

    Практически все страны бывшего СССР десятилетиями строили свою внешнюю политику на попытках баланса между Москвой и Вашингтоном, а также его сателлитами в Европе. Они и сейчас стремятся остаться «хабом» для западных инвестиций и товаров, которые не могут напрямую попасть на российский рынок. Но пространство маневра сужается, хотя растут экономические выгоды от соседства с Россией. Поэтому постсоветские государства Закавказья и Центральной Азии пытаются искать новую формулу выживания.

    Самая страшная неопределенность, с которой наши соседи имеют дело: попытаются ли США использовать их территорию для антироссийской деятельности или просто «пустят под нож» ради того, чтобы посеять хаос на южных рубежах России? Четкого ответа на этот вопрос нет.

    Но вероятнее второе, поскольку чисто логистически все эти страны очень неудобны для развертывания там настоящей антироссийской инфраструктуры. Все они – далеко не Украина, куда можно сравнительно просто перебрасывать наемников и вооружения. И что самое главное, по всему нашему южному периметру существует такое явление, как цивилизация. Отсутствие цивилизации и элементарной культуры стало главной причиной того, что Украина превратилась в горящий факел Европы. Закавказские и мусульманские народы СНГ, даже исторически кочевые, дорожат жизнью во всех ее проявлениях.

    Но разжечь там внутренние пожары в силу социально-экономических проблем может оказаться для Запада более простой задачей. Все зависит от того, насколько успешно будут идти дела у России, а также Китая. После того, как США придется отступить на Украине, судьба наших соседей в Закавказье и Центральной Азии может оказаться на волоске. Особенно с учетом того, что по их территории проходит сухопутная связь Китая с европейским и ближневосточным рынками.

    Другими словами, страны СНГ сейчас, как никогда раньше, рискуют оказаться между молотом и наковальней. Среди них нет ни одной, которая бы заняла антироссийскую позицию в ходе конфликта между нами и Западом. Даже Азербайджан и Грузия, граждане которых воюют на стороне киевского режима, успешно торгуют с Россией, обеспечивают нам часть доступа на мировые рынки. Все эти государства ждут развития конфликта России и Запада с тревогой и больше всего хотели бы возвращения к прежнему положению вещей. Для государств, вся история независимости которых пришлась на время полного доминирования Запада, трудно осознать и принять факт, что эта эпоха закончилась навсегда. Как жить в новые времена, никто в СНГ толком пока не знает. Это выливается в излишнюю чувствительность к американским «накатам», что раздражает уже Россию. 

    Тем более, что в большинстве случав наши соседи – это достаточно неустойчивые внутри страны. На всем пространстве бывшего СССР вообще только одно государство, кроме России, может похвастаться историей непрерывного суверенитета, насчитывающего несколько сот лет – Узбекистан. Это добавляет официальному Ташкенту уверенности в себе, но не является гарантией против того, что социально-экономические проблемы станут угрозой безопасности. Внутреннее положение в самом крупном соседе России – Казахстане – может вызывать большую тревогу наблюдателей. Сейчас он занимает колоссальное место во внешнеэкономических связях России. Но в то же самое время республике предстоит сделать много для того, чтобы чувствовать себя уверенно. На этом пути Астану подстерегает множество неприятностей.

    Власти в странах СНГ понимают в принципе, что единственной гарантией против того, чтобы пойти по пути Украины, является сравнительно крепкая государственность. Этот урок ими усвоен, повторять трагических ошибок никто в СНГ не собирается. Так что опасаться появления на юге даже близких по масштабам проблем нам совершенно не нужно.

    Но странам СНГ не очень понятно, на что опереться в этих своих – разумных, в принципе – усилиях. Раньше рецепт был прост: найти свою нишу в миропорядке во главе с США, сотрудничать с Россией и осторожно сближаться с Китаем. Сейчас ничего определенного не осталось. Приходится придумывать способ выживания своими силами, создавая основы государственности в мире, где никто не собирается брать на себя ответственность за судьбу малых и средних государств. Это получается не всегда гладко и создает новые угрозы. В том числе в виде националистических проявлений, с которыми иногда заигрывают власти.

    Для самой России было бы неправильно повышать планку требований до американских масштабов. В конечном итоге, если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

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